"Tas acīmredzot ir jūsu nacionālais kods": ukrainiete atklāj, kas viņu visvairāk pārsteidzis Latvijā
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā sociālajā tīklā "Threads" plašu uzmanību izpelnījies Rīgā dzīvojošas ukrainietes Viktorijas ieraksts, kurā viņa dalījusies ar sešiem iemesliem, kāpēc iemīlējusi Latviju, un pateikusies tās iedzīvotājiem par viesmīlību un atbalstu.
Sieviete, kura Rīgā dzīvo nedaudz ilgāk par gadu, atzīst, ka pirms pārcelšanās par Latviju zinājusi ļoti maz. Viņu visvairāk pārsteigusi vietējo iedzīvotāju laipnība, augstsirdība un atsaucība.
"Sākumā domāju, ka man vienkārši veicas ar cilvēkiem, taču vēlāk sapratu, ka tas acīmredzot ir jūsu nacionālais kods," raksta ukrainiete. Īpašu pateicību viņa pauž par milzīgo atbalstu ukraiņiem, norādot, ka Ukrainas karogi redzami teju ik uz soļa – gan iestādēs, gan muzejos. Un galvenais, ka šeit neesot sajūtas, ka esi svešinieks.
Lai gan līdz šim viņa paspējusi iepazīt tikai Rīgu un Jūrmalu, abas pilsētas atstājušas lielu iespaidu. Ieraksta autore izceļ Rīgas mazās ieliņas, arhitektūru, mājīgās kafejnīcas un īpašo Jūrmalas noskaņu. Tāpat viņa atzinīgi novērtē galvaspilsētas gastronomijas piedāvājumu, uzsverot, ka Rīgā ir neticami daudz lielisku restorānu, tostarp tādi, kas iekļauti "Michelin" ceļvedī.
Viktoriju sajūsmina arī Latvijas daba, zaļums, jūras tuvums un sakoptā vide. Viņa atzīst, ka to īpaši var just parkos un mežos. Salīdzinot ar citām Eiropas pilsētām, par vienu no lielākajiem Latvijas plusiem viņa uzskata drošības sajūtu un nesteidzīgo dzīves ritmu. Šeit, kā viņa novērojusi, cilvēki nekur nesteidzas un prot baudīt mieru.
Noslēgumā sieviete norāda, ka nezina, cik ilgi vēl dzīvos Latvijā, taču ir patiesi priecīga par iespēju šeit būt, sveicot valsti dzimšanas dienā ar vārdiem "Paldies, Latvija!".
Viktorijas ieraksts izpelnījies arī Latvijas iedzīvotāju atzinību. Kāda rīdziniece komentāros raksta, ka piekrīt katram viņas vārdam. Un piebilst, ka šādu atzinumu no cilvēka, kurš Latvijā patiešām dzīvo, nevis tikai viesojas kā tūrists, ir īpaši patīkami lasīt. Viņasprāt, tas ir „kā balzams dvēselei”.