Valsts augstāko apbalvojumu svinīgā pasniegšanas ceremonija, 2026
Uz stipru Latviju iespējams virzīties ar darbu, mērķtiecību un drosmi, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, uzrunājot augstāko Latvijas valsts ...
FOTO: cilvēki, kuri iedvesmo un kalpo Latvijai - svinīgā ceremonijā pasniegti valsts augstākie apbalvojumi
Uz stipru Latviju iespējams virzīties ar darbu, mērķtiecību un drosmi, trešdien uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, trešdien Rīgas pilī, uzrunājot augstāko Latvijas valsts apbalvojumu saņēmējus.
Valsts prezidents akcentēja, ka brīvība devusi iespēju izvēlēties profesiju, strādāt ar jēgu, cīnīties par savām interesēm un nesavtīgi palīdzēt citiem. Viņš uzsvēra, ka brīvība nozīmē arī pārliecinātu sabiedrību un stipras Latvijas veidošanu.
Rinkēvičs pauda, ka Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu saņem cilvēki, kuru zināšanas un prasmes apvienotas ar cilvēcību. Valsts prezidents piebilda, ka šajos cilvēkos ieklausās, viņi iedvesmo līdzcilvēkus un ar savu piemēru un vērtībām kalpo Latvijai.
Valsts prezidents akcentēja - lai sasniegtu to, kas ir izdevies godalgotajiem cilvēkiem, ir jāpiepildās vairākiem kritērijiem. Rinkēvičs uzsvēra, ka jābūt neatlaidīgam un jāturpina iesāktais arī tad, kad šķiet, ka neizdodas pavirzīties uz priekšu, jo var rasties jaunas iespējas. Tāpat viņš uzsvēra, ka jāprot neņemt vērā nievas, bet ieklausīties kritikā un sadzirdēt uzslavas un pateicības.
Rinkēvičs pauda pārliecību, ka daudzi apbalvojumu saņēmēji ne tikai paveic darbu, bet arī piedomā, lai tas mainītu kāda cilvēka dzīvi uz labu. Viņš pateicās viņiem par darbu, neatlaidību, atbildību par Latviju un līdzcilvēku dzīves uzlabošanu.
Uzrunas noslēgumā Valsts prezidents novēlēja ikvienam ikdienā uzslavēt cilvēkus, kuri dara labu, vai pateikties viņiem, "jo ne tikai mūsu labie darbi, bet arī labie vārdi veido laimīgāku, rosīgāku un drošāku Latviju".
Svinīgajā ceremonijā par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelts riteņbraucējs un treneris, bijušais Latvijas Riteņbraukšanas federācijas prezidents, tautas velosporta kustības veicinātājs Igo Japiņš par mūža ieguldījumu riteņbraukšanas sporta attīstībā un tautas velobraukšanas popularizēšanā Latvijā.
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Par ordeņa virsnieku iecelts arī SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Sirds un asinsvadu slimību klīnikas vadītājs, kardiologs Artis Kalniņš par nopelniem medicīnā, profesionālo ieguldījumu kardioloģijas attīstībā un iedzīvotāju sirds asinsvadu veselības veicināšanā Latvijā.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri iecelta Jēkabpils Vēstures muzeja direktore Inese Berķe par ilggadēju ieguldījumu muzeju nozares attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā un popularizēšanā Latvijā.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore, sieviešu kora "Balta" un kamerkora "Fortius" mākslinieciskā vadītāja, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģente Māra Marnauza par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri iecelta par nopelniem kultūrā, ilggadējo veikumu kormūzikas kopšanā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā un jauno mūziķu izglītošanā.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri iecelta arī biedrības "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" valdes priekšsēdētāja, psiholoģe Ilze Paleja par ilggadējo ieguldījumu bērnu tiesību un ģimeniskās aprūpes stiprināšanā Latvijā.
Ar Triju Zvaigžņu ordeņa zeltītu goda zīmi apbalvots ilggadējais Jaunā Rīgas teātra darbinieks, skatuves konstruktors-tehnologs Guntis Konstants par devumu kultūrā un Latvijas teātra mākslas izaugsmē. Ar šo goda zīmi apbalvota arī ilggadējā Taurenes feldšeru vecmāšu punkta ārsta palīdze Daina Skrastiņa par mūža darbu medicīnā un Vidzemes iedzīvotāju veselības aprūpē.
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Par Viestura ordeņa lielkrusta komandieri iecelta Dānijas Karalisko bruņoto spēku ģenerālmajore, bijusī NATO daudznacionālās divīzijas "Ziemeļi" komandiere Jete Albinusa par personīgo ieguldījumu NATO sabiedroto komandvadības spēju attīstībā Latvijas teritorijā un Latvijas valsts drošības un aizsardzības stiprināšanā.
Par Viestura ordeņa lielkrusta komandieri iecelts arī Somijas Robežsardzes priekšnieks, viceadmirālis Marku Juhani Hasinens par personīgo ieguldījumu Latvijas un Somijas sadarbības veicināšanā robežapsardzībā un Latvijas valsts robežas drošības stiprināšanā.
Par Viestura ordeņa komandieri iecelts Nodokļu un muitas policijas Izlūkošanas un taktisko uzdevumu pārvaldes Taktisko uzdevumu daļas vadītājs, pulkvedis Valdis Klips par ieguldījumu Latvijas valsts drošības, ekonomisko interešu un tiesiskuma aizsardzībā.
Par Viestura ordeņa virsnieku iecelts aizsardzības nozares padomnieks, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) majors Valērijs Bodnieks par drosmi, pašaizliedzīgu dienestu un ieguldījumu Latvijas un Ukrainas sadarbības stiprināšanā aizsardzības jomā.
Par Viestura ordeņa virsnieci iecelta bijusī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore, atvaļinātā majore Dace Legzdiņa par dienestu un personisko ieguldījumu valsts ugunsdrošības uzraudzībā, civilās aizsardzības attīstībā un sabiedrības izglītošanā.
NBS Jūras spēku štāba priekšnieks, komandkapteinis Kaspars Miezītis par Viestura ordeņa virsnieku iecelts par ieguldījumu Jūras spēku attīstībā un valsts drošības stiprināšanā. Savukārt NBS Speciālo operāciju pavēlniecības amatpersona, pulkvežleitnants Mareks Runts par ordeņa virsnieku iecelts par dienestu un ieguldījumu NBS un valsts aizsardzības stiprināšanā.
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Par Viestura ordeņa virsnieku iecelts arī SIA "Elektroniskie sakari" Radiofrekvenču plānošanas departamenta vecākais eksperts Juris Vaļenieks par mūža darbu Latvijas valsts sakaru nozares attīstībā un valsts aizsardzības stiprināšanā.
Par Viestura ordeņa kavalieri iecelts Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona Štāba un apgādes rotas komandieris, kapteinis Mareks Jansons par dienestu un ieguldījumu NBS un Zemessardzes spēju stiprināšanā.
Par ordeņa kavalieri iecelta arī Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Kinoloģijas nodaļas vecākā inspektore, virsleitnante Irina Užule par priekšzīmīgu dienestu un sevišķiem nopelniem valsts robežas apsargāšanā.
Ar Viestura ordeņa zeltītu goda zīmi apbalvots Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Kinoloģijas nodaļas inspektors, virsniekvietnieks Artūrs Bezins par sevišķiem nopelniem valsts robežas apsardzībā un personīgo ieguldījumu nelikumīgas imigrācijas ierobežošanā.
Ar Viestura ordeņa sudraba goda zīmi apbalvota Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Šķaunes robežapsardzības nodaļas inspektore, virsseržante Maija Potapova par sevišķiem nopelniem valsts robežas apsardzībā un personīgo ieguldījumu nelikumīgas imigrācijas ierobežošanā. Ar šo goda zīmi apbalvots arī NBS Speciālo operāciju pavēlniecības amatpersona, virsseržants Artūrs Rūdulis par dienestu un ieguldījumu NBS un valsts aizsardzības stiprināšanā.
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Par Atzinības krusta lielkrusta komandieri iecelts komponists Zigmars Liepiņš par devumu Latvijas mūzikā un kultūrā. Savukārt par Atzinības krusta komandieri iecelts SIA "Gremošanas slimību centrs "Gastro"" valdes priekšsēdētājs, gastroenterologs, Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedras docētājs Ivars Tolmanis par nopelniem medicīnā un devumu gastroenteroloģijas attīstībā Latvijā.
Par Atzinības krusta virsnieku iecelts zinātņu doktors, Otrā pasaules kara vēstures pētnieks un publicists Vinsents Hants par ilggadējo darbu Latvijas 20. gadsimta vēstures pētniecībā. Par ordeņa virsnieku iecelts arī lauksaimnieks, biedrības "Pierīgas lauku uzņēmēju biedrība" valdes priekšsēdētājs Normunds Kalniņš par pilsonisko iniciatīvu un ieguldījumu palīdzības sniegšanā Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem.
Bijusī ilggadējā Ogres Basketbola skolas direktore, trenere Ilga Neimane par Atzinības krusta virsnieci iecelta par mūža ieguldījumu sporta izglītībā un basketbola attīstībā Latvijā.
Par Atzinības krusta kavalieri iecelta Aizkraukles Mākslas skolas un Aizkraukles novada Seces pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja, sabiedriskā darbiniece Vaira Lejniece par sabiedrisko darbu, sniedzot atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem un karavīriem.
Par Atzinības krusta kavalieri iecelts Emīla Dārziņa mūzikas skolas izglītības programmas "Klavierspēle" vadītājs, klavierspēles pasniedzējs un pianists Rūdolfs Vanks par radošo ieguldījumu mūzikā un klavierspēles izglītībā Latvijā.
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Par Atzinības krusta kavalieri iecelts arī hokeja treneris un Latvijas U-20 hokeja izlases galvenā trenera asistents Kārlis Zirnis par ilggadējo personīgo ieguldījumu Latvijas jauno hokejistu profesionālajā izaugsmē.
Ar Atzinības krusta zeltītu goda zīmi apbalvota Jelgavas Senioru biedrības valdes priekšsēdētāja, sabiedriskā darbiniece Ilga Antuža par ilggadēju aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanā.