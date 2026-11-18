18. novembra militārā parāde, 2026
Latvija kā NATO dalībvalsts veido alianses spēju atturēt agresorus, Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai veltītajā militārajā parādē 11. novembra krastmalā ...
"Tēti, vai tie ir tanku bērniņi?" Kulbergs dalās ar sirsnīgu kuriozu no 18. novembra parādes
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) 18. novembrī sociālajos tīklos dalījies ar amizantu atgadījumu no militārās parādes. Viņa trīsgadīgais dēls, vērojot militāro tehniku, mazākos transportlīdzekļus nodēvējis par "tanku bērniņiem".
"Facebook" publicētajā video Kulbergs pastāstīja, ka, vērojot militāro parādi, viņa dēls pamanījis lielajiem tankiem sekojošos mazākos transportlīdzekļus un vaicājis: "Tēti, vai tie ir tanku bērniņi?". Šis jautājums visiem licis pasmaidīt.
Jau vēstīts, ka šodien, 18. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienu, Rīgā, 11. novembra krastmalā, norisinājās tradicionālā Nacionālo bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu un ārvalstu sabiedroto vienību militārā parāde. Parādē klātienē bija apskatāma plaša Latvijas un sabiedroto valstu bruņoto spēku militārā tehnika, tostarp dažāda izmēra bruņutransportieri, kaujas mašīnas un tanki.