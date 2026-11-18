FOTO, VIDEO: Rīgā vērienīgi aizvadīta 18. novembra militārā parāde - Jauns.lv tajā dodas kopā ar Zemessardzi
Krāšņi un vērienīgi Rīgas 11. novembra krastmalā noslēgusies militārā parāde, kas tika aizvadīta par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai. Jauns.lv tajā devās kopā ar Zemessardzi.
18. novembra militārā parāde, 2026
Latvija kā NATO dalībvalsts veido alianses spēju atturēt agresorus, Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai veltītajā militārajā parādē 11. novembra krastmalā ...
Militārajā parādē Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsvēra, ka valsts un NATO sabiedroto kopīgie spēki ir klātesoši Latvijā uz zemes, gaisā un jūrā. Viņš atzīmēja, ka Latvija nav tikai vērotāja, bet daļa no NATO. Valsts prezidents arī apliecināja, ka Latvija turpinās sniegt visaptverošu atbalstu Ukrainai. Viņš uzsvēra, ka Latvija bija, ir un būs kopā ar ukraiņu tautu tās cīņā par brīvību.
Rinkēvičs parādē pieminēja Latvijas brīvprātīgos, kuri cīnījušies par Ukrainu un arī par Latviju. Viņš atzīmēja, ka Latvija šajā karā šogad ir zaudējusi vēl vienu brīvprātīgo karavīru - Vitāliju Šampiņu. Uzrunā Rinkēvičs pateicās karavīriem, zemessargiem, ugunsdzēsējiem glābējiem par apņēmību palīdzēt citiem un sargāt mieru. Viņš uzsvēra viņu dienesta nozīmi gan Latvijā, gan ārpus tās.
Valsts prezidents atsevišķi uzrunāja valsts aizsardzības dienesta karavīrus un jaunsargus, uzsverot, ka ar viņiem lepojas visa Latvija. Viņa ieskatā dienestā un Jaunsardzē pavadītais laiks stiprina valsti un veido jauniešus kā personības. Rinkēvičs pateicās arī robežsargiem, policistiem, valsts drošības iestāžu un tieslietu sistēmas darbiniekiem, kā arī mediķiem. Viņš atzīmēja, ka drošības iestāžu un tieslietu sistēmas darbinieku veikums ne vienmēr ir redzams, tomēr bez viņu darba netiktu novērsti daudzi noziegumi pret valsti un sabiedrisko drošību.
Nacionālo bruņoto spēku (NBS), sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parādi komandēja NBS Jūras spēku komandieris jūras kapteinis Gvido Ļaudups. Vērot parādi bija ieradušies vairāki tūkstoši cilvēku, pulcējoties gan Daugavas krastmalā, gan uz tuvumā esošajiem tiltiem.
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NBS parādē pārstāvēja Jūras spēki, Gaisa spēki, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Štāba bataljons, Nodrošinājuma pavēlniecība, Zemessardzes 1. Rīgas, 2. Vidzemes, 3. Latgales un 4. Kurzemes brigāde, kā arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde. Valsts aizsardzības dienesta karavīri soļoja savu vienību ierindās, simbolizējot jauno paaudzi Latvijas aizsardzībā.
Parādē piedalās arī sabiedroto spēki
Parādē pēc Latvijas armijas karoga vada soļoja sabiedroto valstu karogu grupas - Albānijas, Kanādas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Vācijas, Islandes, Itālijas, Lietuvas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas, Nīderlandes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Ukrainas un ASV karogi, apliecinot sabiedroto vienotību un atbalstu Latvijai.
Parādē piedalījās arī NATO Spēku integrācijas vienības Latvijā un Baltijas Aizsardzības koledža. Tāpat bija redzamas Mācību vadības pavēlniecības, Instruktoru skolas, Kājnieku skolas, Kaujas atbalsta nodrošinājuma mācību centra, Sakaru skolas un Jūras spēku mācību centra karogu grupas.
Tāpat parādē piedalījās Valsts robežsardzes, Valsts policijas koledžas, Nodokļu un muitas policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vienība.
Sabiedroto bruņotos spēkus parādē pārstāvēja NATO Daudznacionālās divīzijas "Ziemeļi" sastāvā esošā Kanādas vadītā NATO Daudznacionālā brigāde Latvijā.
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