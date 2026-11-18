Saeimas 18. novembra svinīgā sēde
Aizvadīta pirmā 15. Saeimas 18. novembra svinīgā sēde.
FOTO: lūk, kā tika aizvadīta 15. Saeimas pirmā svinīgā 18. novembra sēde
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai Saeima trešdien, 18. novembrī, sanāca uz svinīgo sēdi.
Tajā ar runu uzstājās Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS), kurš aicināja iedzīvotājus uz lielāku līdzdalību valsts veidošanā. Smiltēns aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju būt klātesošam, atbildīgam un vienotam: "Mēs nevaram izvēlēties laiku, kurā dzīvojam. Bet mēs varam izlemt, kā rīkosimies dzīvojot šajā laikā. Mēs varam uzņemties atbildību un darīt visu, lai Latvija ir. Un, lai Latvija būtu mūžam."
Latvijas labklājību un drošību noteiks nevis iedzīvotāju skaits, bet gan ātrums, ar kādu domājam, lemjam un strādājam, sprieda Smiltēns. Viņš atzīmēja, ka Latvijā ir jāmazina birokrātija un jāizmanto gudri risinājumi. Tāpat Smiltēns atkārtoja AS politiskos uzstādījumus, ka Latvijai šīs desmitgades beigās būtu jāpanāk ekonomikas izaugsme par 4% gadā. Viņš klāstīja, ka tikai augoša ekonomika ļauj vienlaikus finansēt aizsardzību, skolas, slimnīcas un pensijas.
Runājot par karu Ukrainā un vēstures mācībām, Saeimas priekšsēdētājs atzīmēja, ka, pirmkārt, demokrātija nav greznība, bet pastāvēšanas garantija, otrkārt, Krievija maina karogus un iekārtas, bet ne savu dabu, treškārt, visaptveroša valsts aizsardzība attiecas uz ikvienu. Smiltēns arī uzsvēra, ka atbalsts Ukrainai nav labdarība, bet gan Latvijas drošības politika.
Saeimas augstākās amatpersonas 18. novembrī piedalīās arī citos valsts svētkiem veltītajos pasākumos – dievkalpojumā Rīgas Domā un svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa, un 11. novembra krastmalā vēroja Nacionālo bruņoto spēku vienību militāro parādi.
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