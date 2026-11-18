Jauns.lv dodas 18. novembra parādē kopā ar Zemessardzi
18. novembrī pulksten 13.30 Rīgā, 11. novembra krastmalā, notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai veltīta Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto vienību ...
FOTO: Jauns.lv dodas 18. novembra parādē kopā ar Zemessardzi
Jau pavisam drīz, plkst. 13.30, Rīgā, 11. novembra krastmalā, iesāksies Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai veltīta militārā parāde, kurā Jauns.lv dosies kopā ar Zemessardzi. Lūk, ieskats parādes aizkulisēs.
Nacionālo bruņoto spēku parādi komandēs Jūras spēku komandieris jūras kapteinis Gvido Ļaudups. To pieņems Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un NBS komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns. Parādē piedalīsies visu NBS spēku veidu un Zemessardzes brigāžu vienības, kā arī Valsts aizsardzības dienesta karavīri. Pēc Latvijas armijas karoga vada soļos 18 sabiedroto valstu karogu grupas.
Parādē piedalīsies arī NATO Daudznacionālā brigāde Latvijā, NATO Spēku integrācijas vienība Latvijā, Baltijas Aizsardzības koledža, drošības un glābšanas dienestu vienības, Jaunsardzes centrs un abu profesionālo vidusskolu — Oskara Kalpaka un Pētera Radziņa — audzēkņi. Parādes gājienā piedalīsies NBS un Zemessardzes orķestri, kā arī ASV Gaisa spēku orķestris. Kājnieku kolonnu noslēgs 50 Itālijas bruņoto spēku bersaljēri, kas pazīstami ar savu ātro marša soli. Pēc parādes vienības dosies pa Kaļķu, Brīvības un Bruņinieku ielu līdz Skanstes ielai, bet par godu valsts neatkarības gadadienai no AB dambja tiks raidīta 21 zalve.
Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, virs 11. novembra krastmalas notiks Latvijas un sabiedroto gaisa spēku pārlidojums. Tajā piedalīsies Latvijas Gaisa spēku un Valsts robežsardzes helikopteri, ASV un Kanādas helikopteri, kā arī nacionālās lidsabiedrības „airBaltic” lidmašīna „Airbus A220-300” īpašajā Latvijas karoga krāsojumā. Gaisa parādi noslēgs NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, tostarp divi Beļģijas Gaisa spēku lidaparāti.
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Skatītāji varēs aplūkot Latvijas un sabiedroto militāro tehniku — Kanādas „LAV 6”, Itālijas „Centauro” un „Ariete”, Spānijas un Polijas „Leopard” tankus, Dānijas „CV90” un Latvijas kājnieku kaujas mašīnas „Hunter”, kā arī bruņutransportierus „Patria” un pašgājējhaubices „M109”. Pirmo reizi parādē būs skatāma 155 milimetru riteņu artilērijas sistēma „Morana”. Kolonnā būs arī bezpilota lidaparāti, prettanku ieroču sistēmas un dažādu dienestu transportlīdzekļi — no robežsardzes apvidus automašīnām un policijas operatīvajiem auto līdz ugunsdzēsēju, glābēju un neatliekamās palīdzības tehnikai.
Plkst. 13.30 seko līdzi Jauns.lv tiešraidei no militārās parādes vietnē "Facebook".