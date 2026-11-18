Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa 18.11.2026
18. novembrī, Latvijas proklamēšanas 108. gadadienā, Valsts prezidents, premjers un augstākās valsts amatpersonas nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa.
FOTO: Rinkēvičs, Kulbergs un augstākās valsts amatpersonas noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa
Ar svinīgu ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa Rīgā iesākusies Latvijas proklamēšanas 108. gadadienas atzīmēšana.
Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienas oficiālā daļa Rīgā trešdien sākās ar ekumenisko dievkalpojumu Rīgas Domā. Tajā piedalījās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Ministru prezidents Andris Kulbergs un citas valsts amatpersonas. Pēc dievkalpojuma amatpersonas devās pie Brīvības pieminekļa, kur plkst. 10.30 notika svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija.
Dievkalpojums Rīgas Doma baznīcā 18.11.2026
Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienas oficiālā daļa Rīgā trešdien sākās ar ekumenisko dievkalpojumu Rīgas Domā. Tajā piedalījās Valsts prezidents Edgars ...
Dienas turpinājumā Saeima pulcējās uz svinīgo sēdi, kas parlamenta namā sākās plkst. 12. Uzrunu teica Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Sēdē piedalījās valsts augstākās amatpersonas, bijušie Augstākās padomes deputāti un ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvji.
Savukārt plkst. 13.30 11. novembra krastmalā sākās Nacionālo bruņoto spēku vienību militārā parāde. Latvijas Republika tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī.
Valsts prezidents un premjerministrs uzsver brīvības nozīmi
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, sveicot Latvijas iedzīvotājus valsts proklamēšanas 108. gadadienā, uzsvēris brīvības un atbildības nozīmi. Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra izplatītā īsā prezidenta apsveikumā viņš atgādina, ka valsts liktenis ir pašu cilvēku rokās. "Drosme ir brīvība. Brīvība ir atbildība. Mūsu izvēle ir mūsu brīvība. Mūsu pašu rokās un drosmē ir sava valsts. Mūsu izvēle ir Latvija. Mūsu Latvija ir mūžīga," teikts prezidenta apsveikumā.
Atbildības tēmai sveicienā iedzīvtājiem pievērsies arī premjers Andris Kulbergs (AS). "Šajās dienās es daudz domāju par atbildību. Atbildība nav tikai lieli vārdi un vēsturiski brīži. Tā sākas ar mazām lietām. Vai esam godīgi, kad neviens neskatās? Vai turam doto vārdu? Vai spējam atzīt kļūdu? Tieši ikdienas izvēlēs vislabāk atklājas cilvēka vērtības," paudis politiķis.
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"Tas, ko darām un kā izturamies pret citiem, ietekmē ne tikai mūs pašus. Tas ietekmē visus. Mēs visi kopā esam ir tik stipri, cik stipra ir mūsu katra paša atbildība," turpina Kulbergs, "arī man un valdībai ir īpaša atbildība. Jūs mums esat uzticējuši pieņemt lēmumus jūsu un visas valsts vārdā. Šī uzticība ir milzīga dāvana. Un tā nāk kopā ar atbildību. Mēs nevaram prasīt atbildību no sabiedrības, ja paši neesam gatavi to uzņemties. Nevaram sagaidīt uzticēšanos, ja neesam tās cienīgi. To es atceros katru dienu."
Kulbergs sabiedrībai svētkos novēl drosmi pieņemt grūtus lēmumus, gudrību atšķirt būtisko no mazsvarīgā un spēku palikt uzticīgiem savām vērtībām. "Latvija ir mūsu kopīgā atbildība un kopīgais lepnums," piebildis premjers.
Latvijas Republika tika proklamēta 1918. gadā
Latvijas Republika tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī plkst. 16 Otrajā pilsētas teātrī, tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī.
Latvijas Tautas padome, atzīdama sevi par vienīgo augstākās varas nesēju Latvijas valstī, pasludināja, ka "Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās (Kurzeme, Vidzeme, Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski republikāniska valsts, kuras Satversmi un attiecības ar ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē Satversmes Sapulce, sasaukta uz vispārēju, abu dzimumu tiešu, vienlīdzīgu, aizklātu un proporcionālu vēlēšanu tiesību pamata".
Šo notikumu lielā mērā sekmēja Pirmā pasaules kara notikumi Krievijā, Vācijā, Anglijā un citās valstīs.
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1918. gadā pēc Brestļitovskas līguma parakstīšanas starp padomju Krieviju un Vāciju visu Latvijas teritoriju okupēja vācu karaspēks. 1917. gada septembrī latviešu politisko partiju vadītāji nodibināja kopēju organizāciju - Demokrātisko bloku. Otra politiskā organizācija bija Latvijas Pagaidu nacionālā padome, kurā ietilpa lielākā politiskā partija - Latvijas Zemnieku savienība (LZS). Tiek uzskatīts, ka neatkarīgās Latvijas valsts proklamēšanas tiešais impulss bija Vācijas impērijas sabrukums, jo 1918. gada 9. novembrī Vācijā izcēlās revolūcija, un ķeizars Vilhelms II aizbēga uz Nīderlandi, līdz ar to Vācija bija spiesta parakstīt pamiera noteikumus.
Šajā pašā dienā Anglijas ārlietu ministrs lords Artūrs Balfūrs vēstulē Latviešu Pagaidu nacionālās padomes Ārlietu nodaļas vadītājam Zigfrīdam Annai Meierovicam rakstīja: "Viņa Majestātes valdība ir raudzījusies ar visdziļāko līdzjūtību uz latviešu tautas centieniem un viņas gribu atsvabināties no vācu jūga. Tā ar prieku atkal apliecina savu gatavību dot pagaidu atzīšanu Latviešu nacionālajai padomei kā "de facto" neatkarīgai iestādei līdz laikam, kamēr Miera konference liks pamatus brīvības un laimes jaunam laikmetam priekš Jūsu tautas."
Tad Latvijā sākās aktīva politiskā rosība, jo 1918. gada 17. novembra vakarā Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības krāšanas un aizdošanas kases valdes priekšsēdētāja un vienlaikus Rīgas pilsētas mēra Gustava Zemgaļa miteklī Rīgā, Suvorova ielā 3 (tagad Kr.Barona iela) tika nodibināts Latvijas "priekšparlaments", Tautas padome, kurā apvienojās gan Demokrātiskā bloka, gan Latvijas Pagaidu nacionālajā padomē ietilpstošās partijas.
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1918. gada 18. novembrī Tautas padome Nacionālā teātra telpās proklamēja Latvijas Republikas neatkarību.
Neraugoties uz baltvācu muižniecības atklāti negatīvo attieksmi, divas mazākas baltvācu partijas ieguva pārstāvniecību Latvijas Tautas padomē, un pirmajā valdībā bija viens ministrs vācietis.
Tautas padomē bija pārstāvētas visas politiskās partijas, izņemot lieliniekus un galēji labējos. Pirmā pagaidu valdība bija pilsoniska. Taktisku apsvērumu dēļ sociāldemokrāti izšķīrās palikt ārpus valdības.
Par Latvijas pirmo Ministru prezidentu Tautas padome ievēlēja Zemnieku savienības līderi Kārli Ulmani. Par ārlietu ministru kļuva Zigfrīds Anna Meierovics. Par Tautas padomes prezidentu un līdz ar to arī par valsts pagaidu galvu tika izraudzīts advokāts Jānis Čakste.
Toreiz jaunās valdības situācija bija ļoti sarežģīta: tās rīcībā nebija nekāda varas aparāta. Vissvarīgākais uzdevums bija izveidot savus bruņotos spēkus, bet Vācijas armijas vadība kavēja mobilizācijas pasākumus un drīzāk bija gatava iznīcināt savus ieroču krājumus, nekā nodot tos jaunajai valstij.
Jaunajai valdībai nebija gandrīz nekādu iespēju un līdzekļu novērst sarkano strēlnieku uzbrukumu, kurā Rīga tika ieņemta 1919. gada janvārī. Cīņa ar Pētera Stučkas padomju valdību un Bermonta vadītajiem vācu un krievu dumpiniekiem 1919. gadā saliedēja ap jauno valdību plašas tautas masas, un tā turpināja pastāvēt 22 gadus, lai atkal atdzimtu pēc 50 gadu ilgas okupācijas. Par godu Latvijas Republikas proklamēšanai šodien jāizkar valsts karogs, un daudzviet ir gaidāmi svētku pasākumi.