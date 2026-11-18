Latvijai tuvojas ciklons "Uma" - vietām var izveidoties pāris centimetru bieza sniega kārta
Lietuvai tuvojas ciklons Uma, kas piektdien virzīsies Latvijas un Igaunijas virzienā, un nomainīs lietu ar sniegu vai slapju sniegu.
Piektdien Lietuvu sasniegs ciklons "Uma", kas atnesīs vēsāku gaisu un ziemīgus nokrišņus. Lietu arvien biežāk nomainīs slapjš sniegs un sniegs, bet nākamās nedēļas sākumā naktīs temperatūra vietām kaimņvalstī noslīdēs līdz –4 grādiem. Piektdien ciklons virzīsies Latvijas un Igaunijas virzienā. Pastiprināsies rietumu vējš, un naktī valsts ziemeļos un ziemeļrietumos lietus jau mīsies ar slapju sniegu vai sniegu.
Piektdien Latvijā naktī daudzviet līs, bet dienā vietām gaidāms slapjš sniegs un sniegs. Dienā vējš iegriezīsies no rietumiem un dienvidrietumiem, kļūs mēreni stiprs, bet piekrastē brāzmās sasniegs 15–19 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 0…+5 grādi, dienā — +2…+6 grādi.
Nedēļas nogalē debesis būs lielākoties mākoņainas, un mākoņi plašā teritorijā aizvien atnesīs nokrišņus, galvenokārt lietu, vietām arī slapju sniegu un sniegu.
Sestdien un svētdien vietām var izveidoties pāris centimetru bieza sniega kārta, vēsta sinoptiķi.
Valsts teritorijā ieplūstot aukstākai gaisa masai, atsevišķas naktis kļūs nedaudz vēsākas – daudzviet centrālajos un austrumu, vietām arī rietumu rajonos minimālā gaisa temperatūra būs -3...0°, līdz ar to autovadītājiem jārēķinās, ka var piesalt un ceļi kļūs slideni. Vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem, rietumiem un pieņemsies spēkā - lielākoties jūras piekrastē kļūs brāzmains.
Arī jaunās nedēļas sākumā Latvijā vietām iespējams neliels lietus vai sniegs, bet naktīs temperatūra atsevišķās vietās var noslīdēt zem nulles. Iespējams, ka Latvijā sāksies meteoroloģiskā ziema — tā iestājas, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas ir zemāka par nulli.