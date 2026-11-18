Kulbergs norāda, ka AS pārstāvis Dimants par viņa valdību nenobalsoja lielo pirkstu dēļ
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) ironizējis, ka Saeimas frakcijas "Apvienotais saraksts" (AS) deputāts Pēteris Dimants otrdien nepiedalījās balsojumā par jaunās valdības apstiprināšanu lielo pirkstu dēļ.
Pēc Kulberga vārdiem, jaunā balsošanas ierīce divreiz esot pārstājusi darboties un Dimants neesot varējis nospiest pogu "par". Dimantam esot "lieli lauksaimnieka, zemnieka pirksti", tāpēc viņš neesot trāpījis pa pogām, ironizēja politiķis.
Jau rakstīts, ka Saeimas deputātu vairākums otrdien apstiprināja Kulberga jauno valdību, taču jau pirmajā nopietnajā balsojumā AS un Nacionālās apvienības (NA) nelielajā 51 balss vairākumā iztrūka viena balss, bet atbalstu nodrošināja daļa no "Latvija pirmajā vietā" (LPV) frakcijas. Par Kulberga valdību nobalsoja 57 deputāti, bet pret balsoja 34 parlamentārieši.
Kulberga valdību veido AS un NA, kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet daļēju atbalstu šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura LPV parlamentā ir 17 deputāti.
Par Kulberga valdību balsoja AS un NA deputāti, kā arī septiņi LPV deputāti - Šlesers, Edmunds Zivtiņš, Ramona Petraviča, Eduards Zivtiņš, Aivars Kraps, Regīna Ločmele un Dana Šlesere. Savukārt pret balsoja "Jaunās vienotības", "Progresīvo" un "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) deputāti. Tāpat pret balsoja vairāki LPV deputāti - Aleksandrs Bartaševičs, Olga Petkeviča, Viktorija Pleškāne, Jekaterina Ivanova un Aleksejs Mackevičs.
Pieci deputāti balsojumā nepiedalījās. Tās bija LPV deputātes Maija Armaņeva un Jevgēnija Šafraneka, SV/AJ deputāti Natālija Ābola un Edgars Dārznieks, kā arī AS deputāts Dimants.
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