"Mūsu izvēle ir mūsu brīvība!" Latvijas proklamēšanas gadadienā uzsver Valsts prezidents
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, sveicot Latvijas iedzīvotājus valsts proklamēšanas 108. gadadienā, uzsvēris brīvības un atbildības nozīmi.
Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra izplatītā īsā prezidenta apsveikumā viņš atgādina, ka valsts liktenis ir pašu cilvēku rokās. "Drosme ir brīvība. Brīvība ir atbildība. Mūsu izvēle ir mūsu brīvība. Mūsu pašu rokās un drosmē ir sava valsts. Mūsu izvēle ir Latvija. Mūsu Latvija ir mūžīga," teikts prezidenta apsveikumā.
Atbildības tēmai sveicienā iedzīvtājiem pievērsies arī premjers Andris Kulbergs (AS). "Šajās dienās es daudz domāju par atbildību. Atbildība nav tikai lieli vārdi un vēsturiski brīži. Tā sākas ar mazām lietām. Vai esam godīgi, kad neviens neskatās? Vai turam doto vārdu? Vai spējam atzīt kļūdu? Tieši ikdienas izvēlēs vislabāk atklājas cilvēka vērtības," paudis politiķis.
"Tas, ko darām un kā izturamies pret citiem, ietekmē ne tikai mūs pašus. Tas ietekmē visus. Mēs visi kopā esam ir tik stipri, cik stipra ir mūsu katra paša atbildība," turpina Kulbergs, "arī man un valdībai ir īpaša atbildība. Jūs mums esat uzticējuši pieņemt lēmumus jūsu un visas valsts vārdā. Šī uzticība ir milzīga dāvana. Un tā nāk kopā ar atbildību. Mēs nevaram prasīt atbildību no sabiedrības, ja paši neesam gatavi to uzņemties. Nevaram sagaidīt uzticēšanos, ja neesam tās cienīgi. To es atceros katru dienu."
Kulbergs sabiedrībai svētkos novēl drosmi pieņemt grūtus lēmumus, gudrību atšķirt būtisko no mazsvarīgā un spēku palikt uzticīgiem savām vērtībām. "Latvija ir mūsu kopīgā atbildība un kopīgais lepnums," piebildis premjers.