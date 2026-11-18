Agris Daņiļevičs: "Latvijas mīlestībai ir jābūt ikdienai"
Populārajam horeogrāfam un dejas pedagogam, četru bērnu tēvam Agrim Daņiļevičam novembris ir īpaši nozīmīgs, jo vienlaikus ar patriotisma mēnesi 14. novembrī "Xiaomi Arēnā" tika izrādīts viņa radītās deju skolas "Dzirnas" vērienīgais dejas uzvedums "Indulis un Ārija".
Daņiļevičs 26. oktobrī svinēja 63. dzimšanas dienu. Ballēties gan īsti nebija laika, jo jāgatavojas dejas uzvedumam "Indulis un Ārija", tad nu lielākas svinības varētu īstenot, kad apritēs 65 gadi. Ja ir laba ideja, tad horeogrāfs aizvien ir gatavs uz radošām dullībām, kā, piemēram, pērnajā vasarā Daņiļevičs kopā producentu Edžu Arumu izdejoja savu dzīves filozofiju, tādējādi pievēršot skatītāju uzmanību gaidāmajam notikumam – Mežaparka Lielajā estrādē notiekošajam dejas eposam "Düna". Horeogrāfs gan neesot no tiem, kas gremdējas atmiņās: “Paldies Dievam, ka es tomēr dzīvoju nākotnē, nevis pagātnē! Man prāts vairāk aizņemts ar to, kāda ir perspektīva darbā, sadzīvē, ģimenē. Kas būs nākamais, ko mēs darīsim. Ir ļoti maz tādu mirkļu, kad es sentimentāli, asarām acīs domāju – vai cik skaisti kādreiz viss ir bijis! Lai gan acis man ir slapjā vietā, mani ļoti uzrunā paša veidoto izrāžu un deju video, kuros redzu, ka kaut kas foršs ir paveikts.”
Svārstīšanās laiks sen beidzies
Horeogrāfs ir gandarīts, ka šogad "Indulis un Ārija" izrādīts valsts dzimšanas dienas noskaņās. Daņiļevičs, kurš saņēmis valsts augstāko apbalvojumu Triju Zvaigžņu ordeni, ir patiess Latvijas patriots, un viņam rūp mūsu valsts liktenis. “Šī izrāde ir modelis, kā mēs ikviens varam svinēt Latvijas dzimšanas dienu. Dzimtenes un Latvijas mīlestībai ir jābūt ikdienai. Šai mīlestībai ir jābūt patiesai un īstai. Tā sākas ar plastmasas gabalu, ko nevajadzētu izmest dabā, un beidzas ar izrādi par Latviju. Es katru dienu klausos Ukrainas ziņas un skatos, kā māk vai arī nemāk uzvesties mūsu valsts priekšstāvji. Varbūt nemāk pieņemt īstos lēmumus. Ir tāds pussolis... darīšana līdz pusei agresora virzienā, kas man personiski ir nepieņemama. Es esmu absolūti radikāls. Domāju, ka ar šo valsti vajadzētu ne tikai apstādināt graudu pārvadāšanas procesu, bet pat gaisu apstādināt... Vajadzētu izrakt milzīgu grāvi uz Krievijas un Baltkrievijas robežas un ielaist tur iekšā krokodilus. Mēs uzliekam kaut kādu 25 % uzcenojumu graudiem no Krievijas, bet kādu uzcenojumu uzliks ukraiņu līķiem? Man liekas, ka svārstīšanās laiks ir sen beidzies. Vairs nav pilnīgi nekādu jautājumu. Te ir jābūt pilnīgi skaidrai attieksmei pret visu, kas notiek. Šai nostājai jābūt spēcīgai, tiešai, bez liekulības un kaut kādiem zemūdens akmeņiem. To mēs, redziet, nemākam! Tāds ir mans viedoklis. Par to, ka mēs varam šeit būt ikdienā, mācīt un mācīties dejot, mīlēt Latviju, un par katru dienu, ko te nodzīvojam mierā, viennozīmīgi šobrīd varam pateikties ukraiņiem.”
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"Dzirnu" mamma un paps
Singita un Agris Daņiļeviči ir kopā jau vairāk nekā 30 gadu. Abu laulībā dzimuši divi bērni – Rūdolfs un Emīlija. Paši saviem spēkiem iekārtojuši lauku īpašumu "Lēdurgas" Putnos. Agris priecājas, ka kredīts par īpašuma iegādi nu jau ir nomaksāts. Pāris ik dienu mēro ceļu uz galvaspilsētu, kur ir viņu izveidotā deju skola "Dzirnas", kuras direktore ir Singita.
Pāra kopdzīvi ļoti precīzi raksturo teiciens, ka aiz katra veiksmīga vīrieša stāv stipra sieviete. Agris lepojas, ka viņa Singita ir ļoti spēcīga. “Līdzko sākām strādāt Rīgā, es Singitai palūdzu, lai viņa nāk man palīgā ar šīm lietām. Viņa pēc profesijas ir latviešu valodas un literatūras skolotāja, bet es domāju, ka šobrīd viņa ir ļoti laba direktore. Viņa tur roku uz visiem iespējamiem pulsiem. Ja es atceros dejotāju sejas un aizmirstu vārdus, tad Singita zina vārdus, uzvārdus un arī bērnu vecākus. Viņa meitenēm sapin matus, ja tas nepieciešams. Ne velti mums pērn pēc "Induļa un Ārijas" uzveduma uzdāvināja kreklus ar apdruku “Dzirnu mamma” un “Dzirnu paps”. Tieši tā arī jūtamies – ka Singita ir mūsu deju skolas mamma. Savukārt es mēģinu īstenot mākslinieciskās lietas. Pie mums dejot nāk arī pavisam maziņi, no trīs gadu vecuma, un tad ir “zelta sastāvs”, kurā ir pat dejotāji, kam 50 gadi. Un ir "Dzirnu" “senču vienība”, kur dejo dejotāju vecāki.”
Deju uzvedums "Indulis un Ārija" sākas ar skatu, kā Agra un Singitas dēls Rūdolfs Daņiļevičs uz lielajām celmu bungām sāk saukt kopā visu tautu. Izrādē dejo arī Daņiļeviču pastarīte, 13 gadu vecā Emīlija, kura mācās Siguldas vidusskolā.
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“Jā, viņa mums ģimenē vēl ir maziņa un mīlama, lai gan izstiepusies jau mammas augumā. Emīlija mums dod mīlestību, un mēs arī no viņas ņemam. Reizi nedēļā es mācu savai meitai deju nodarbības Siguldas mākslu skolā "Baltais flīģelis". Viņa bija tā, kas pirms četriem gadiem nomenedžēja manu būšanu "Baltajā flīģelī". Deju skolotāja gāja dekrēta atvaļinājumā, un meita pavaicāja man, vai es varētu pamācīt dejot. Un es jau meitai neko nevaru atteikt. Tā arī mums palika tā saruna. Un nākamajā dienā man zvana skolas direktore un saka – Emīlija teikusi, ka es varu pamācīt bērniem dejot. Tā nu iekritu slazdā, ko Emīlija tik skaisti bija saorganizējusi. Sāku mācīt Emīlijas klasi. Savukārt nākamajā klasē dejoja Singitas māsas meita, un man atkal prasa, vai varu viņus paņemt. Tad vēl vienā klasē mācījās "Dzirnu" “zelta sastāva” dejotāja Andreja Filipova dēls. Man bija trīs klases, bet tagad pateicu, ka apstājos, jo sajutu, ka ir par daudz. Nu mēģināšu divas klases līdz 6. klasei novadīt. Katrā ziņā tas ir ceturtdienu rītu sirdsdarbs, kur mēģinām dejot – gan improvizēt, gan tautas dejas,” atklāj horeogrāfs.
Deju pasaulē ir arī pāra 27 gadus vecais dēls Rūdolfs. “Domāju, ka viņš vēl var diezgan dancot. Rūdis ne tikai dejo, bet arī bungo. Viņš starp saviem koncertiem un muzicēšanu atrod laiku, lai apmeklētu gan deju treniņstundas, gan baleta treniņstundas,” sarunā ar "Kas Jauns" lepns ir tētis. Deju pedagogam ir arī divi vecāki bērni – Katrīna un Kristaps, kas dzimuši Agra pirmajā laulībā. Katrīna ir pieprasīta radioloģe, un viena no viņas darbavietām ir arī Bērnu slimnīca. Meita jau ir uzdāvinājusi Agrim mazbērnus – Naomi un Augustu. Savukārt vecākais dēls Kristaps ir dīdžejs.
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Palaidies slinkumā
Lai atjaunotu enerģijas resursus, Agrim ir savs veids, kā restartēties: “Šonakt “aizskrēju” ar draugu uz Akmeņraga bāku pie Pāvilostas, kur ķērām butes. 20 litru spainis bija pilns. Noteiktā norma uz vienu makšķernieku ir 10 kilogrami. Mēs bijām ļoti tuvu tam. Esmu nesen uzbūvējis žāvētavu, kur žāvēšu arī butes. Esmu jau izžāvējis divus brekšus un divreiz pa piecām vistiņām. Tagad mēģināšu žāvētavā kārt iekšā butes. Pirms tam vēl telefoniski pakonsultēšos ar slaveno Pāvilostas zivju žāvētāju Dzintaru, kā tās butes precīzi uzdurt. Būs garšīga ēšana. Man jau siekalas sāk tecēt, kad iedomājos par siltu un svaigu butīti no žāvētavas...” Horeogrāfs šajā dzīves posmā pret sevi ir kritisks, nosakot, ka viņam vajadzētu gan vairāk kustēties, gan peldēt, gan arī ar velosipēdu izbraukt. “Mazliet esmu palaidies slinkumā,” viņš nosaka.
Gatavs cīnīties par vecmeistaru polku
Agris Daņiļevičs jūt atbildību arī par to, kas Latvijā notiek dejas pasaulē. “Ir divas lietas, kuras uzskatu par savu misiju. Pirmām kārtām panākt, lai Deju svētkos tāpat kā Dziesmu svētkos visu laiku mainītos mākslinieciskie vadītāji. Mēs reāli esam bedrē šajā jautājumā. Ja esi bijis vienreiz mākslinieciskais vadītājs Deju svētkos, tad divi nākamie svētki tev noteikti ir jāizlaiž. Uzskatu, ka cilvēks pēc 10 vai 15 gadiem var atkal vadīt deju svētkus, jo tad viņam atkal ir ko teikt. Ir garantēta virsvadītāju un māksliniecisko vadītāju rotācija un pēctecība, kuras mums reāli pietrūkst. Otra lieta, es mēģināšu izcīnīt, lai kādreiz tiek atzīta mūsu vecmeistaru dejotā polka, jo ar pamata palēciensoli mēs ar vienu sešpadsmitdaļnoti esam nozaguši latviešu dejai lidojumu uz skatuves. Mūsu latviešu deja kādreiz bija daudz lidojošāka. Mēs bijām daudz augstāk no zemes, mēs lidojām, bet tagad esam nosēdušies pie zemes, augšā netiekam un drausmīgi kratāmies.”
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