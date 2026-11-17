"Vai tu esi Kulberga čoms?" Opozīcija kritizē Kulberga valdības sastāvu un tapšanas veidu
Saeimas ārkārtas sēdē debatējot par jauno Andra Kulberga (AS) valdību, opozīcijas deputāti neskopojās ar kritiku, komentējot gan tās sastāvu, gan tapšanas veidu.
Vairāki opozīcijas deputāti pārmeta valdības apstiprināšanas procesa sasteigtību un laika trūkumu, lai iepazītos ar jaunajiem ministru amatu kandidātiem un deklarāciju.
"Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere sacīja, ka pagājis pārāk mazs laika posms, lai būtu iespējams pilnvērtīgi iepazīties ar piedāvātajiem ministru amata kandidātiem, nav noticis demokrātisks kandidātu izvērtētšanas process. "Skatīsimies, kur tas ved," teica deputāte, solot sekot līdzi notikumu attīstībai.
Vienlaikus viņa pauda cerību, ka izraudzītie cilvēki spēs vadīt viņiem uzticētās nozares. "Šobrīd mums nav iespēju lemt un spriest," situāciju raksturoja deputāte. Lībiņa-Egnere atzina, ka demokrātijas procesi tikuši sasteigti, kā arī uzsvēra, ka valdības apstiprināšana nevar būt "politisks ķeksītis". Politiķe vērsa uzmanību, ka nav bijis laika izvērtēt arī valdības deklarāciju. Lībiņa-Egnere akcentēja, ka pašlaik viņas pārstāvētais politiskais spēks nevar dot uzticības mandātu valdībai, ar kuru nav bijis iespējams pilnvērtīgi iepazīties.
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs norādīja, ka steigā sasauktā Saeimas sēde par valdības apstiprināšanu ir necieņa pret sabiedrību. Viņš sacīja, ka ne sabiedrībai, ne Saeimas deputātiem nav bijusi iespēja iepazīties ar Ministru kabineta sastāvu, nav bijusi iespēja uzaicināt topošos ministrus uz sarunu par nozaru prioritātēm, nav bijusi iespēja komentēt valdības deklarāciju.
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Šuvajevs arī pauda, ka Saeima šodien balso par uzticību Ministru kabinetam, "kurš acīmredzami tiek veidots pēc principa "vai tu esi Kulberga čoms?"". Viņš norādīja, ka ārlietu ministra amata kandidāts Ģirts Jaunzems ir Kulberga klasesbiedrs, veselības ministra amata kandidāts Normunds Staņēvičs ir Kulberga studiju biedrs, bet topošais finanšu ministrs Kārlis Purgailis ir Kulberga padomnieks.
Politiķis arī pauda, ka vienīgais balsojums, kam šodien esot jāseko līdzi ir Aināra Šlesera (LPV) balsojums par jauno valdību. "Šlesera atbalsts nozīmēs tikai vienu - valdībai tiks piestādīta cena, un šo cenu būs jāmaksā gan Kulbergam, gan visam "Apvienotajam sarakstam", gan arī Nacionālajai apvienībai," sacīja Šuvajevs. Šuvajevs solīja, ka "Progresīvie" rūpīgi vērtēs ministru lēmumus, iepirkumus un iniciatīvas, kā arī pieprasīs ministriem regulāri ierasties frakcijā un atbildēt uz jautājumiem.
Deputāts pauda, ka "Progresīvie" neatbalstīs "čomu valdības" izveidošanu. Vienlaikus partija būšot gatava sadarboties valstiski nozīmīgos jautājumos un piedāvāt savus risinājumus, ja valdība un koalīcija ar cieņu izturēsies pret partiju un sabiedrību.
Deputāte Jūlija Stepaņenko (SV/JA) sacīja, ka vēlētāji gaidīja pārmaiņas, taču tās nebūšot tagad. "Tas, ko mēs pašlaik pieredzam, ir klases salidojums," par jauno valdību sacīja politiķe. Opozicionāre kritizēja arī valdības deklarāciju, kurā izmantots vārds "mazulis", jo cilvēkiem dzimstot bērni, bet mazuļi dzimstot dzīvniekiem. Par to gan viņai aizrādīja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS), kurš norādīja, ka "mazulis" lietots korekti, jo tas nozīmē "mazs bērns".
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Stepaņenko pārmeta Kulbergam, ka nav saticies ar opozīciju un pārspriedis idejas. Vienlaikus Stepaņenko apgalvoja, ka valdības deklarācijā ir ieviesti arī atsevišķi viņas pārstāvētā spēka priekšlikumi. Stepaņenko arī norādīja, ka pašlaik trūkst informācijas par to, kas ir jaunie ministri, nav bijis laiks, lai uzklausītu viņu redzējumu. Stepaņenko pieļāva, ka steiga saistīta ar to, ka pašam Kulbergam nav pārliecības par saviem cilvēkiem. "Šī ir sasteigtākā valdība Latvijas vēsturē," uzskata Stepaņenko.
Savukārt deputāts Edmunds Jurēvics (JV) debates sāka ar līdzjūtības izteikšanu "Apvienotā saraksta" Saeimas frakcijas vadītājam Mārim Kučinskim, jo viņa frakcija laikam kļūstot lielāka, ņemot vērā Aināra Šlesera (LPV) kaismīgo atbalstu Kulbergam. Jurēvics vēlēja veiksmi Kulbergam un jaunajam ministru kabinetam un norādīja, ka "Apvienotais saraksts" (AS) ir ieguvis ievērojamu sabiedrības atbalstu, tādēļ nav šaubu par to, ka Kulbergam ir jābūt nākamajam premjeram.
Lai arī būs opozīcijā, Jurēvics nebūšot opozīcijā valstij. "Es nekad neteikšu, ka Latvija ir neizdevusies valsts," uzsvēra Jurēvics. Tomēr pēdējie notikumi Jurēvicam atgādinot laiku, kad viņš strādāja opozīcijā Nilam Ušakovam ("Saskaņa") Rīgas domē, jo arī pašlaik sabiedrībai un deputātiem netika dots pietiekams laiks, lai iepazītos ar jaunās valdības deklarāciju, jaunajiem ministriem. Viņš uzvēra, ka nav jābaidās no tā, ka valdība deklarācija būtu iztirzāta medijos, sabiedrībā.
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Runājot par valdības sastāvu, Jurēvics norādīja, ka personīgi, atbalsta vairākus ministrus, vienlaikus jaunajā valdībā ir maz sieviešu. "Vai nebijāt Kulberga klasesbiedri," retoriski vaicāja Jurēvics un uzskaitīja sievietes, kuras ievēlētais no "Apvienotā saraksta" un kuras varētu ieņemt ministru amatus.
Saeimas deputāts Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ) sacīja, ka sākšot ar labām ziņām - "Jaunā vienotība" (JV) nav koalīcijā. Vienlaikus viņš kritizēja aizsardzības ministru Raivi Melni, kuru savulaik virzīja JV. Deputāts interesējās, vai pašlaik Melnis ir JV vai AS virzīts ministrs. Brēmanis arī pauda, ka parlamentā aktīvi iestāšoties pret "nejēdzībām". Deputāts noraidīja pārmetumus un paustās bažas par to, ka viņa un Stepaņenko pārstāvētais politiskais spēks nodarbošoties ar parlamenta darba paralizēšanu.
Opozicionārs arī atgādināja, ka Kulbergs iepriekš, esot opozīcijā, pārmetis to, ka neesot iespējams pilnībā iepazīties ar budžetu. Viņš premjeru aicināja publicēt visu budžetu, lai sabiedrība varētu izvērtēt dažādas pozīcijas. "Man gribētos redzēt šo budžetu," paziņoja deputāts, sakot, ka "tagad redzēsim", vai būs kādas izmaiņas. Tāpat savā runā Brēmanis akcentēja, ka ir jāsaprot tas, ka "Rail Baltica" nav īstenojams projekts, jo tas ir pārāk dārgs.
Savukārt deputāts Andrejs Jakovļevs (SV/JA) sacīja, ka neatbalstīs Kulberga valdību, jo Kulbergs ir vājš vadītājs. "Viņa vieta būtu uz skatuves," kritizēja deputāts, sakot, ka iepriekš no Kulberga nav izskanējuši konstruktīvi risinājumi. Tāpat opozīcijas deputāts atgādināja, ka Kulbergs Ministru prezidenta amatu ieņem jau piecus mēnešus, bet tikai tagad esot sapratis, ka "budžetā ir caurums". Viņš arī kritizēja Kulberga piedāvātos risinājumus tam, lai rastu ietaupījumus valsts budžetā. Arī Jakovļevs sacīja, ka Kulbergs esot kritizējis JV, vienlaikus savā valdībā atstājis savulaik JV virzīto aizsardzības ministru. Tāpat opozīcijas deputāts kritizēja arī citus jaunās valdības ministrus, norādot, ka tie šādiem amatiem neesot piemēroti.
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Deputāts Andrejs Pagors (SV/JA) savukārt norādīja, ka Kulberga runas liecinot par populismu. Viņš kritizēja arī Kulberga izvēli par partneri ņemt Nacionālo apvienību (NA), kura jau iepriekš bijusi pie varas un esot līdzatbildīga par situāciju valstī. Tāpat Pagors kritizēja to, ka valdības sarunās netika iesaistīts viņa pārstāvētais politiskais spēks, kurš ir guvis lielāku sabiedrības atbalstu nekā NA. Kritiku izpelnījās arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Pagors sacīja, ka Dombrava grib vadīt "sistēmu, kurā neviens darbinieks viņu necienot".
Kā ziņots, valdību veidos AS un NA, kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet balsis šādai valdībai solījis arī Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" parlamentā ir 17 deputāti, no kuriem par valdību gan balsošot ne visi.
Pirmdien, 16. novembrī, ap plkst. 22 parādījas ziņas, ka Saeimas balsojums par Ministru prezidenta Kulberga jauno valdību varētu notikt jau otrdien. Otrdien plkst. 10 Kulbergs iepazīstināja ar jaunās valdības sastāvu un valdības mērķiem. Saeimas Prezidijs plkst. 14.30 lēma pusstundu vēlāk sasaukt parlamenta sēdi jaunās valdības apstiprināšanai.