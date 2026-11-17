Pirmo reizi pasniedz Gada balvas dabas aizsardzībā
Godinot cilvēkus, uzņēmumus, pašvaldības un organizācijas, kuru darbs stiprina Latvijas dabas vērtības un sabiedrības izpratni par tām, valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī, Dabas aizsardzības pārvalde pirmo reizi pasniedza Gada balvu dabas aizsardzībā. Tā piešķirta sešās nominācijās, savukārt diviem pretendentiem pasniegti atzinības raksti.
"Latvijas daba ir viens no mūsu valsts lielākajiem dārgumiem un nacionālās pašapziņas pamats. Tā nesākas un nebeidzas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežās – tā ir mūsu kopējā dzīves telpa, kas mūs veido un vieno. Valsts svētku priekšvakarā godinām darītājus, kuri ar savu piemēru pierāda, ka dabas aizsardzība nav šķērslis attīstībai, bet gan pamats stiprai valstij un gudrai saimniekošanai, cienot mūsu dabas daudzveidību un bagātību," uzsver pārvaldes ģenerāldirektore Laura Anteina.
Balvas mērķis ir izcelt praktisku, iedvesmojošu un ilgtspējīgu rīcību dabas saglabāšanā. Kopumā balvai tika saņemti 47 pieteikumi no visas Latvijas. "Šāda iniciatīva ir ļoti apsveicama, jo mums dod iespēju izcelt tos, kuri ilgtermiņā rūpējas par Latvijas dabas vērtību saglabāšanu. Atbildīgi un pārdomāti saimniekojot, ieguvēji ir gan cilvēki, gan daba. Paldies ikvienam, kurš ar savu darbu, zināšanām un attieksmi spēj noturēt šo līdzsvaru!" norāda Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Ainārs Mežulis.
Nominācijā "Ieguldījums bioloģiskajā daudzveidībā" balvu saņēma botāniķe Agnese Priede – dabisko pļavu un bioloģiskās daudzveidības vēstnese, kura praktiski atjauno zālājus, ievācot un pavairojot vietējo savvaļas augu sēklas, aktīvi izglīto sabiedrību, tostarp pļavradē, un pārliecinoši aizstāv bioloģisko daudzveidību publiskajā telpā.
Nominācijā "Ieguldījums ilgtspējīgā saimniekošanā" tika apbalvots uzņēmums "Rīgas meži", kas 2025. gadā izstrādāja pirmo Bioloģiskās daudzveidības politiku Latvijas meža nozarē, ieviešot zinātnē balstītu un dabu saudzējošu meža apsaimniekošanu, ainavu ekoloģisko plānošanu un invazīvo sugu ierobežošanu. Uzņēmums arī rūpējas par mikroliegumu, aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanu, rādot piemēru, kā saimniecisko darbību veiksmīgi salāgot ar dabas vērtību aizsardzību.
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Par "Dabas vēstnesi" apbalvots ornitologs Viesturs Ķerus, kurš par dabu un tās aizsardzību prasmīgi runā ar dažādām paaudzēm – gan analītiskos rakstos, gan kā iemīļotu bērnu grāmatu ("Meža meitene Maija", "Korras pasaules", "Es meklēju Teodoru") autors.
Nominācijā "Iniciatīva dabai" godināts Pasaules dabas fonds par iniciatīvu "Daru labu dabai". Kopš 2016. gada fonds sadarbībā ar pārvaldi un projekta LatViaNature partneriem 90 talkās pulcējis ap 2000 dalībnieku, caur praktisku pieredzi ekspertu vadībā mācot izprast un atjaunot dabas vērtības visā Latvijā.
Par ilggadēju devumu bezmugurkaulnieku izpētē, jaunu sugu atklāšanu Latvijas faunā, līdzdalību Latvijas Sarkanās grāmatas tapšanā un brīvprātīgu monitoringa paraugu noteikšanu, kas stiprina pierādījumos balstītu dabas aizsardzību, balvu kategorijā "Ieguldījums dabas izpētē un datos" ieguva biologs, entomologs Mārtiņš Kalniņš.
Balvu par dižieguldījumu dabas aizsardzībā saņēma Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece - Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vadītāja Ilona Mendziņa, izceļot viņas stratēģisko devumu Latvijas dabas aizsardzības politikas veidošanā gandrīz 30 gadu garumā, tostarp Natura 2000 tīkla attīstībā, Eiropas Savienības Dabas atjaunošanas regulas ieviešanas sagatavošanā un inovatīvu finansēšanas instrumentu, piemēram, dabas daudzveidības kredītu sistēmas attīstībā.
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Papildus galvenajām balvām pārvalde pasniedza arī divus atzinības rakstus. Kategorijā "Speciālā balva" atzinības rakstu saņēma Rēzeknes novada pašvaldība par ciešu sadarbību Rāznas Nacionālā parka dabas aizsardzības mērķu īstenošanā un nozīmīgu praktisko ieguldījumu Rāznas ezera aizauguma mazināšanā un piekrastes biotopu atjaunošanā.
Kategorijā "Ieguldījums ilgtspējīgā saimniekošanā" tika godināti zemnieku saimniecības "Ozoliņi" saimnieki Evita un Mārtiņš Lūkini par dabai draudzīgu lauksaimniecību, atbildīgu meža apsaimniekošanu un dabisko pļavu produktu zīmola "Lauku tēja" attīstīšanu. Viņu saimniecībā dabas daudzveidība ir dzīvesveids un vērtība, nevis ierobežojums – zālāju un mežu saglabāšana iet roku rokā ar kvalitatīvu produktu radīšanu, lauku vides attīstību un ekskursijām, kurās apmeklētāji iepazīst dabai saudzīgas saimniekošanas principus.
Novērtējot sabiedrības gatavību rīkoties brīdī, kad nepieciešama tūlītēja palīdzība, pārvalde pasākumā īpašu pateicību izteica arī brīvprātīgajiem, kuri pēc šā gada spēcīgās augusta vētras apzināja infrastruktūras postījumus un attīrīja Gaujas Nacionālā parka dabas takas no koku sagāzumiem, lai tās iespējami ātrāk būtu atkal pieejamas dabas izzinātājiem un baudītājiem. Pateicību saņēma biedrība "Siguldas maratona klubs & Siguldas Takas", VSIA "Latvijas Jūras administrācija", a/s "Swedbank", biedrība "Taku skrējējs", slēpņotāji no geocaching.com, SIA "Kārļa muiža", taku skrējienu seriāla "Stirnu buks" komanda, Krimuldas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze, a/s "Adven Latvia", Alvis Dambītis, Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvalde, Raitis Bērziņš ar draugiem, SIA "Zeit", Siguldas sporta skola un biedrība "Kalnkāpēju sporta centrs".
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Gada balvas pasniegšana tika īstenota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.