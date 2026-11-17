"Latvijas pasta" bijušais vadītājs Vilcāns iecelts par Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāju
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) padome valdes priekšsēdētāja amatā iecēlusi kādreizējo "Latvijas pasta" vadītāju Mārci Vilcānu, paziņoja slimnīca.
Iepriekšējais slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis šogad martā pieņēma lēmumu atstāt amatu un turpināt profesionālo darbību ASV, kur iesaistīsies integratīvās medicīnas, preventīvās veselības aprūpes un ilgmūžības medicīnas attīstībā.
Vilcāns amatā stāsies 21. decembrī, un viņa pilnvaru termiņš būs pieci gadi. Padome lēmumu pieņēma, izvērtējot nominācijas komisijas ieteiktās kandidatūras.
Atklātajā konkursā tika saņemti 12 kandidātu pieteikumi. Atlase notika trīs kārtās, vērtējot kandidātu profesionālo pieredzi, stratēģisko redzējumu un vadības kompetences. Atlasē piedalījās arī personāla atlases uzņēmums SIA "Eiro Personāls".
Stradiņa slimnīcas padomes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš norāda, ka slimnīcas turpmākajai attīstībai būs nozīmīga Vilcāna pieredze lielas organizācijas vadībā un pārmaiņu īstenošanā. "Sagaidām, ka viņa vadībā tiks stiprināta slimnīcas pārvaldība, uzlabota darbības efektivitāte un nodrošināta iesākto attīstības projektu īstenošana," norāda Bērziņš.
Vilcānam ir ilggadēja pieredze valsts kapitālsabiedrību vadībā, stratēģiskajā pārvaldībā un organizāciju attīstībā. No 2005. līdz 2023. gadam viņš bijis dažādos vadošos amatos VAS "Latvijas pasts", tostarp no 2016. gada pildīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja un galvenā izpilddirektora pienākumus.
Viņa vadības laikā "Latvijas pastā" īstenoti modernizācijas projekti, pilnveidoti uzņēmuma darbības procesi, ieviesti automatizācijas risinājumi un attīstīti jauni pakalpojumi.
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Vilcāns Banku augstskolā ieguvis bakalaura un profesionālā maģistra grādu, kā arī apguvis "Mini MBA" vadības programmu Rīgas Ekonomikas augstskolā. Stradiņa slimnīcas valdē darbu turpina Dace Žentiņa un Ģirts Ansons.
Kā vēstīts, pērn Stradiņa slimnīca strādāja ar 12,9 miljonu eiro zaudējumiem. Tās kopējie ieņēmumi sasniedza 208,6 miljonus eiro, savukārt izmaksas - 221,5 miljonus eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ieņēmumi pieauga par pieciem miljoniem eiro, savukārt izmaksas palielinājās par 17,2 miljoniem eiro.