Kulbergs paziņo, kuriem pirmajiem nāksies "savilkt jostas"
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) pirms uzticības balsojuma jaunajai valdībai otrdien paziņojis, kurus pirmos skars "jostu savilkšana".
Viņš paziņoja, ka jostas savilkšana sāksies ar politiķu un valsts pārvaldes tēriņiem, bet valdības galvenās prioritātes būs Latvijas drošība, straujāka ekonomikas izaugsme, finanšu disciplīna un efektīvāka valsts pārvalde. Viņš solīja samazināt valsts pārvaldes izmaksas, mazināt birokrātisko slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī panākt, lai valsts iestādes strādātu ātrāk un savus lēmumus pamatotu cilvēkiem saprotamā valodā. Tāpat tiks pārskatīti valsts izdevumi, bet līdzekļi novirzīti jomām, kurās tie sabiedrībai sniedz vislielāko labumu, apgalvoja Kulbergs.
"Jostas savilkšana sāksies ar mums pašiem - ar politiķu un valsts pārvaldes tēriņiem," uzsvēra Kulbergs. Viņš piebilda, ka ministriem katram būs konkrēti mērķi, uzdevumi un termiņi.
Runājot par valsts finanšu situāciju, Kulbergs norādīja, ka budžeta deficīts tuvākajos gados ik gadu pārsniegs 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un brīvas naudas jaunām iecerēm nav. "Tāpēc izdevumus pārskatīsim rūpīgi un līdzekļus mērķtiecīgi novirzīsim prioritātēm," apgalvoja Kulbergs.
Viņš arī uzsvēra, ka aizņemties attīstībai ir pamatoti, ja ieguldījuma atdeve ir rūpīgi izvērtēta, taču ikdienas izdevumu segšana ar jauniem aizņēmumiem nozīmējot šodienas rēķinu pārlikšanu uz nākotni. Vienlaikus politiķis atzina, ka ar taupīšanu vien pārtikušu Latviju uzcelt nevarēs. Pēc Kulberga teiktā, uzņēmējam vajadzīgi skaidri noteikumi, paredzama valsts rīcība un savlaicīgi lēmumi. "Investīciju projekti nedrīkst gadiem iestrēgt saskaņojumos," uzsvēra Kulbergs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Starp valdības darba principiem Kulbergs minēja Latvijas valstiskuma, latviešu valodas un kultūras stiprināšanu, korupcijas un izšķērdības nepieļaušanu, cilvēktiesību aizsardzību, ģimeņu stiprināšanu, dzimstības veicināšanu un Latvijas cilvēku atgriešanos dzimtenē.
Kā vēstīts, jauno valdību veidos Apvienotais saraksts (AS) un Nacionālā apvienība. Topošajai koalīcijai Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet balsis šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" parlamentā ir 17 deputāti, no kuriem par valdību gan balsošot ne visi. Līdzās politiski deleģētiem ministriem jaunajā valdībā plānots iesaistīt arī vairākus bezpartejiskus profesionāļus. Kulbergs otrdienas rītā preses konferencē atklāja topošo ministru vārdus. Vienlaikus turpinās sarunas par Ministru prezidenta biedru amatu izveidi, bet otrdien šādi amati vēl netikšot apstiprināti.