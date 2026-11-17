Kulberga komunikācijas padomniece pamet premjera biroju
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) komunikācijas padomniece Elīna Šverna darbu premjera birojā vairs neturpinās.
Viņa apliecināja, ka atgriezīsies darbā, kas saistīts ar pienākumiem viņas izveidotajā komunikācijas aģentūrā "Aged not Aged". Līdz kļūšanai par Kulberga padomnieci viņa uzņēmumā bija valdes locekle. Viņa joprojām ir šī uzņēmuma līdzīpašniece un tagad iecerējusi atkal aktīvāk iesaistīties darbā aģentūrā.
Šverna neizslēdza, ka, iespējams, palīdzēs ar komunikāciju kādam no citiem nākamās valdības ministriem. Viņa arī atzīmē, ka jau sākotnēji bija vienošanās, ka viņa būs Kulberga padomniece īslaicīgi - premjera pirmās valdības darbības laikā. Kulberga birojā darbu plāno turpināt padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos Alise Podniece, kura darbu amatā sāka oktobra beigās.
Jau rakstīts, ka Kulbergs otrdien iepazīstinājis ar jaunās valdības sastāvu un valdības mērķiem. Kulberga valdību veidos "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība, kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet balsis šādai valdībai solījis arī Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" parlamentā ir 17 deputāti, no kuriem par valdību gan balsošot ne visi.