"Es izvēlos no dīvāna vakar, šito izlasot!" Deputāte Liepiņa atsakās atbalstīt Kulberga valdību un atvainojas Šleseram
Saeimas deputāte Linda Liepiņa (Latvija pirmajā vietā, LPV) otrdien paziņojusi, ka Saeimas balsojumā neatbalstīs premjera amata kandidāta Andra Kulberga (AS) veidoto valdību. Savā "Facebook" kontā politiķe publicējusi emocionālu un spilgtiem epitetiem bagātu paziņojumu, kurā atvainojas savas partijas līderim Aināram Šleseram par nepakļaušanos un velta asu kritiku topošā Ministru kabineta aprisēm.
Ierakstā Liepiņa pauž, ka viņas atbalsta Kulberga valdībai nebūs, lai gan "LPV frakcija paliek nemainīgi vienota savos lēmumos Aināra un Zivtiņa kunga vecākā vadībā". "Lai man piedod mans BOSS Ainārs un Ainārs piedos, jo viņam laba sirds," raksta Liepiņa, vienlaikus atzīstot, ka pašam Kulbergam par valstī notiekošo īsti pārmest nevar, jo "bardaks valstī jau kopš Sandras Kalnietes un tās otras - Solvitas Āboltiņas kundzības laikiem".
Lai gan deputāte pauž atbalstu "Apvienotā saraksta" (AS) kodolam un pieaicinātajiem bezpartejiskajiem profesionāļiem, viņa kategoriski iebilst pret Nacionālās apvienības (NA) piesaisti, norādot, ka šis politiskais spēks visu laiku ir "kladzinājis, ka LPV ir prokremliskie putinisti". Vislielāko deputātes sašutumu un ironiju izpelnījusies Kriša Lipšāna virzīšana amatam. "O mai gād! Es izvēlos no dīvāna vakar, šito izlasot. Domāju varbūt Kulbim atnāks apgaismība pa nakti par kādu labāku valdību, bet šodien sapratu, ka neatnāks vis," raksta Liepiņa, nosaucot Lipšānu par "Artusa Kaimiņa iedēstīto OLU LATVIJAS POLITIKĀ". Viņa uzsver, ka par "veco KPV" balsot atsakās.
Tāpat politiķe velta asus vārdus Kulberga šodienas prezentācijai, norādot uz vairākiem trūkumiem: "Par KEM [Klimata un enerģētikas ministriju] es tā arī nesapratu. Aizsardzības ministru PAT NENOSAUCA. [..] Dombravu pat nepieminēja. Nu es saprotu, bet ja jau Tu viņu LIEC valdībā, esi tik laipns un paskaidro."
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Savu paziņojumu Liepiņa noslēdz ar atvainošanos par savu politisko demaršu: "Ainār un Kulbi! Piedodiet par METIENU, bet tas ir labākais, ko es varu izdarīt Latvijas labā!" Topošajam premjeram viņa veltījusi arī ironisku novēlējumu gadījumam, ja valdība tomēr tiks apstiprināta ar nelielu balsu pārsvaru: "Vēlu Andrim Kulbergam saņemt parlamenta atbalstu un tad savā 41 deputāta frakcijā pieņemt SVARĪGĀKO LĒMUMU frakcija valdē – aizliegt deputātiem iet uz tualeti un slimot. A kā savādāk viņš taisās funkcionēt?"
Deputātes skaļais paziņojums izskanējis šodien, 17. novembrī, kad Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ir oficiāli izziņojis sava topošā Ministru kabineta sastāvu un sadalījumu starp partneriem.