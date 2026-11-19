Bezdarbs pēc 50 gadu vecuma. Kā izdzīvot līdz pensijai, un vai iespējams sākt visu no jauna?
Darba zaudēšana jebkurā vecumā ir nopietns pārbaudījums, taču pēc 50 vai 55 gadu vecuma tas var kļūt par īpaši smagu triecienu finansiālajai drošībai. Līdz pensijai vēl vairāki gadi, uzkrājumi var nebūt pietiekami, bet jauna darba atrašana nereti prasa ilgāku laiku nekā jaunākiem cilvēkiem.
Par to, vai pirmspensijas vecumā iespējams veiksmīgi atgriezties darba tirgū, kādu atbalstu piedāvā valsts un vai pārkvalifikācija var kļūt par iespēju sākt jaunu profesionālās dzīves posmu, stāsta Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Darba tirgus departamenta direktora vietniece Undīne Todlebena.
Pēc 50 gadiem darbu atrast ir grūtāk – to apliecina arī skaitļi
NVA dati liecina, ka cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma jauna darba atrašana parasti prasa ilgāku laiku nekā jaunākiem darba meklētājiem. 2026. gada pirmajos desmit mēnešos cilvēki līdz 50 gadu vecumam darbu atrada vidēji 101 dienā, savukārt cilvēkiem pēc 50 gadiem tam vajadzēja 124 dienas jeb aptuveni četrus mēnešus. Līdzīga situācija bija arī 2025. gadā, kad jaunākiem cilvēkiem darba atrašana aizņēma vidēji 104, bet cilvēkiem pēc 50 gadiem – jau 130 dienas.
Tomēr, kā uzsver NVA pārstāve, vecums pats par sevi nav šķērslis nodarbinātībai. Daudz kas atkarīgs no cilvēka profesionālās pieredzes, prasmēm, veselības stāvokļa un gatavības pielāgoties pārmaiņām. Bet nevar ignorēt arī darba devēju aizspriedumus. Dažkārt tiek pieņemts, ka gados vecāks darbinieks lēnāk apgūs jaunas tehnoloģijas, būs mazāk elastīgs vai biežāk slimos. Šādi priekšstati ne vienmēr ir pamatoti – katrs kandidāts būtu jāvērtē individuāli.
Situāciju sarežģī arī pārmaiņas darba tirgū. Automatizācija, digitalizācija un mākslīgā intelekta attīstība maina darba devēju prasības. Cilvēkam, kurš vienā profesijā nostrādājis 20–30 gadu, var nākties apgūt prasmes, kas agrāk viņa darbā nemaz nebija nepieciešamas. Īpaši sarežģīta situācija var veidoties tiem, kuri ilgstoši strādājuši fiziski smagu darbu. Veselības stāvoklis ne vienmēr ļauj turpināt ierasto nodarbošanos, bet pāreja uz citu profesiju prasa gan laiku, gan papildu zināšanas.
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Pirmais solis pēc darba zaudēšanas – noskaidrot savas tiesības
Cilvēkam, kurš, piemēram, 57 gadu vecumā pēkšņi zaudējis darbu, NVA pārstāve Undīne Todlebena iesaka vispirms noskaidrot, kādas sociālās garantijas viņam pienākas, un pēc iespējas ātrāk izstrādāt turpmākās rīcības plānu. Pēc darba attiecību izbeigšanas cilvēkam jāvēršas NVA, lai reģistrētos un izvērtētu bezdarbnieka statusa saņemšanas iespējas. Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jānoskaidro tiesības uz bezdarbnieka pabalstu.
Bezdarbnieka pabalstu pašlaik iespējams saņemt ne ilgāk kā astoņus mēnešus, ja izpildīti likumā noteiktie nosacījumi. Tas gan nenozīmē, ka šajā laikā noteikti izdosies atrast jaunu darbu, tāpēc īpaši svarīgi ir negaidīt līdz pabalsta izmaksas beigām, bet laikus sākt meklēt risinājumus turpmākajiem ienākumiem.
NVA piedāvā karjeras konsultācijas, apmācības un dažādus nodarbinātības atbalsta pasākumus, tomēr cilvēkiem pēc 55 gadiem automātiski nepienākas īpašs finansiāls pabalsts vai garantēta darbavieta tikai vecuma dēļ. Atsevišķām bezdarbnieku grupām, tostarp cilvēkiem pēc 55 gadu vecuma, ir pieejami mērķēti nodarbinātības pasākumi, piemēram, subsidētās nodarbinātības programmās darba devējs, pieņemot darbā cilvēku, kurš atbilst noteiktajiem kritērijiem, var saņemt finansiālu atbalstu.
Kā bezdarbs ietekmē nākotnes pensiju?
Pirmspensijas vecumā darba zaudēšana rada vēl vienu būtisku jautājumu – kas notiks ar nākotnes pensiju? Ja cilvēks ilgstoši nestrādā un neveic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, tas var ietekmēt viņa turpmāko pensijas kapitāla uzkrājumu. Savukārt katrs papildu nostrādātais gads ar attiecīgajām sociālajām iemaksām var palīdzēt palielināt nākotnes pensiju.
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NVA pārstāve norāda, ka detalizēti jautājumi par bezdarba periodu ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā un ietekmi uz pensijas apmēru ir VSAA kompetencē. Cilvēkiem, kuriem līdz pensijai atlikuši pieci vai desmit gadi, ieteicams individuāli konsultēties VSAA, noskaidrojot uzkrāto pensijas kapitālu, apdrošināšanas stāžu un prognozējamo pensijas apmēru. Tas ļaus saprast, cik būtiski turpmākie darba gadi var ietekmēt ienākumus vecumdienās un kādas iespējas vēl ir pieejamas.
Vai 55–60 gadu vecumā nav par vēlu apgūt jaunu profesiju?
Lai gan pārkvalifikācija pirmspensijas vecumā var šķist biedējoša, NVA pieredze rāda, ka cilvēki pēc 50 gadiem arvien biežāk izmanto iespēju mācīties. 2026. gada pirmajos deviņos mēnešos profesionālo apmācību sāka 429 bezdarbnieki, no kuriem 29 % bija vecumā no 50 gadiem. Savukārt 2025. gadā apmācības sāka 777 cilvēki, un 28 % no viņiem bija šajā vecuma grupā.
Vēl būtiskāks ir jautājums, vai mācības palīdz atrast darbu. NVA dati liecina, ka sešu mēnešu laikā pēc profesionālās apmācības pabeigšanas darbu atrod aptuveni 45 % klientu vecumā no 50 gadiem. Tas nozīmē, ka pārkvalifikācija var būt reāls ceļš atpakaļ darba tirgū, tomēr tā nav garantija jaunai darbavietai.
NVA piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides apmācības ar kuponu metodi var ilgt līdz astoņiem mēnešiem. Apmācību laikā paredzēta stipendija piecu eiro apmērā par katru apmācību dienu. Atsevišķos gadījumos pieejams arī reģionālās mobilitātes atbalsts. Tomēr apmācību iespējas ir atkarīgas no NVA finansētajām programmām, darba tirgus pieprasījuma un konkrētā cilvēka situācijas. Ne visas profesijas ir iespējams apgūt, un ne visur pēc mācību pabeigšanas būs pieejamas atbilstošas darbavietas.
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Ne vienmēr viss jāsāk no nulles
Cilvēkam, kurš 30 gadu strādājis vienā profesijā, doma par pilnīgu karjeras maiņu var šķist gandrīz neiespējama, taču NVA pārstāve iesaka vispirms izvērtēt, vai tiešām nepieciešams apgūt pilnīgi citu profesiju. Iespējams, līdzšinējo pieredzi var izmantot citā amatā vai līdzīgā nozarē. Piemēram, cilvēks ar ražošanas pieredzi varētu pievērsties kvalitātes kontrolei, procesu uzraudzībai vai darba organizēšanai, ja konkrētajā reģionā ir pieprasījums pēc šādiem speciālistiem. Savukārt administratīvā darba veicējam dažkārt pietiktu ar jaunu datorprogrammu un digitālo rīku apguvi, lai paplašinātu darba iespējas.
Undīne Todlebena uzsver, ka nav vienas profesijas, kas būtu piemērota visiem cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Izvēloties jaunu nodarbošanos, jāņem vērā iepriekšējā pieredze, veselības stāvoklis, intereses un darba iespējas konkrētajā dzīvesvietā. Svarīgi arī saprast, ka dažos gadījumos ar īsiem kursiem nepietiks. Ja iepriekšējā profesija vairs nav pieprasīta, var būt nepieciešama padziļināta pārkvalifikācija.
No finanšu jomas līdz angļu valodas pasniegšanai
NVA pieredzē ir arī piemēri, kas apliecina – profesionālās pārmaiņas iespējamas pat pēc 60 gadu vecuma. Kāds cilvēks 55–57 gadu vecumā nolēma mainīt līdzšinējo darbību finanšu jomā. Viņš sāka apgūt angļu valodu no pašiem pamatiem un mērķtiecīgi turpināja mācības. Pēc 60 gadu vecuma viņš kļuva par angļu valodas pasniedzēju, bet zināšanu nostiprināšanai iesaistījās arī brīvprātīgajā darbā ārvalstīs.
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Citā gadījumā cilvēks pēc 50 gadu vecuma optimizācijas dēļ zaudēja darbu uzņēmumā, kurā bija nostrādājis gandrīz 30 gadu. Viņš ieguva autovadītāja apliecību, piedalījās profesionālās tālākizglītības programmā un apguva aprūpētāja profesiju. Vēlāk sāka strādāt par asistentu-pavadoni personām ar invaliditāti, pilnībā mainot savu profesionālās darbības jomu. Šādi piemēri parāda, ka jauns sākums ir iespējams, taču katra cilvēka situācija ir atšķirīga. Pārkvalifikācijas rezultāts atkarīgs ne tikai no motivācijas, bet arī no veselības, dzīvesvietas, izglītības un darba devēju pieprasījuma.
Kāpēc ar labu CV vien nepietiek?
Cilvēki, kuri vienā darbavietā nostrādājuši vairākus gadu desmitus, nereti nonāk situācijā, kad darba meklēšanas process ir būtiski mainījies. Var būt nepieciešams no jauna sagatavot CV, apgūt mūsdienu personāla atlases principus un sagatavoties darba intervijām. Taču, kā norāda Undīne Todlebena, nebūtu pareizi apgalvot, ka cilvēki pēc 50 gadiem darba meklēšanā pieļauj vairāk kļūdu nekā jaunāki cilvēki.
Turklāt pat labi sagatavots CV, apgūtas digitālās prasmes un aktīva darba meklēšana negarantē rezultātu. Liela nozīme ir arī darba devēju attieksmei un piemērotu darbavietu pieejamībai. Tāpēc karjeras konsultācijās svarīgi ne tikai uzlabot pieteikuma dokumentus, bet arī objektīvi izvērtēt, kādās profesijās un nozarēs konkrētajam cilvēkam ir visreālākās iespējas atrast darbu.
Līdz pensijai vēl pieci gadi. Kā nezaudēt finansiālo drošību?
Ja līdz pensijai atlikuši pieci vai desmit gadi, darba zaudēšana var radīt sajūtu, ka iespēju kļūst arvien mazāk. Tomēr NVA pārstāve iesaka situāciju izvērtēt soli pa solim. Vispirms jāapzina savi obligātie izdevumi, uzkrājumi un pieejamās sociālās garantijas. Pēc tam jāizvērtē iespējas turpināt strādāt – iespējams, citā amatā, ar mazāku slodzi vai citā nozarē. Svarīgi arī noskaidrot, kā bezdarba periods un turpmākās darba iespējas varētu ietekmēt nākotnes pensiju.
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Jāņem vērā, ka ne visiem cilvēkiem ir vienādas iespējas turpināt darba gaitas. Veselības problēmas, tuvinieku aprūpes pienākumi un ierobežots darbavietu piedāvājums var būt nopietni šķēršļi. Tāpēc Undīne Todlebena iesaka nepalikt vienam ar savām bažām, bet izmantot pieejamās konsultācijas, izzināt iespējas un izstrādāt reālistisku turpmākās rīcības plānu.
Darba zaudēšana pēc 50 gadu vecuma nenozīmē, ka profesionālā dzīve ir beigusies. Taču arī ar optimismu vien nepietiek – nepieciešama skaidra informācija par sociālajām garantijām, reāli pieejams atbalsts un darba tirgus iespējām atbilstoši risinājumi.