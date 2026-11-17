Bez abu partiju piekrišanas svarīgus lēmumus nepieņems: par ko vienojušās AS un NA?
Politisko spēku "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) parakstītais sadarbības līgums paredz, ka vairāki valstij būtiski jautājumi, tostarp grozījumi Satversmē un Pilsonības likumā, valodas politika, valsts budžets un ar valsts drošību saistīti lēmumi, koalīcijā būs izlemjami tikai ar abu partneru vienprātīgu atbalstu.
Līgumā noteikts, ka abu partneru vienprātība būs obligāts priekšnoteikums politisku lēmumu pieņemšanai un virzīšanai jautājumos par grozījumiem Satversmē un Pilsonības likumā, likumiem, kas skar valsts budžetu vai budžeta tiesības, kā arī normatīvajiem aktiem, kas regulē valodas lietojumu un pasliktina latviešu valodas situāciju. Tāpat vienprātība būs nepieciešama lēmumiem par ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu atvieglošanu, jautājumiem, kas var negatīvi ietekmēt valsts drošību, kā arī iniciatīvām, kas būtu pretrunā Latvijas eiroatlantiskā kursa nemainībai.
Dokuments paredz, ka vienprātības princips attieksies ne tikai uz valdības virzītiem priekšlikumiem, bet arī uz atsevišķu koalīcijas partneru, ministru vai Saeimas frakciju iesniegtām iniciatīvām. Kamēr abu partneru vienošanās nebūs panākta, attiecīgie priekšlikumi netiks virzīti kā kopīgs koalīcijas lēmums. Sadarbības līgumā paredzēta arī kārtība domstarpību risināšanai valdībā. Ja ministriem neizdodas vienoties par Ministru kabinetā virzāmu priekšlikumu, viņiem savi iebildumi un iespējamie risinājumi rakstveidā būs jāiesniedz Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS), kurš savas kompetences ietvaros noteiks tālāko rīcību vai virzīs jautājumu izlemšanai valdībā, ievērojot vienprātības prasību.
Vienlaikus politiskās sadarbības līguma mērķis ir nodrošināt stabilu un uz rezultātiem orientētu valdības darbu, īstenojot valdības deklarācijā noteiktās prioritātes. Par galvenajām prioritātēm nosaukta valsts drošība, finanšu disciplīna, ekonomikas izaugsme un efektīva valsts pārvalde. Līgums paredz, ka Ministru prezidents noteiks valdības darba uzdevumus, valsts pārvaldes reformu secību un izvērtēs ministru darba rezultātus. Savukārt ministriem desmit dienu laikā pēc apstiprināšanas amatā premjeram būs jāiesniedz darba plāns ar trim galvenajiem uzdevumiem, konkrētiem termiņiem un izmērāmiem rezultātiem.
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Tāpat paredzētas regulāras Apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības sanāksmes premjera vadībā, kurās plānots koordinēt valdības darbu un risināt iespējamās domstarpības starp koalīcijas partneriem. Dokumentā arī noteikts, ka partneri turpinās militāri, politiski un ekonomiski atbalstīt Ukrainu, atbalstīs tās uzņemšanu Eiropas Savienībā un NATO, kā arī turpinās Latvijas ekonomisko saišu mazināšanu ar Krieviju un Baltkrieviju.