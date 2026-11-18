"Viss kārtībā" nozīmē "atšujies": kāpēc vīrieši bēg alkoholā un telefonā, un kad jāsāk meklēt palīdzību
Latvijā joprojām ir dziļi iesakņojies stereotips, ka vīrieši neraud, ka viņiem vienmēr jābūt stipriem, drosmīgiem un visu varošiem. Lai arī tagad, īpaši novembrī, kad visā pasaulē tiek atzīmēts vīriešu veselības mēnesis, tik daudz tiek runāts par mentālo veselību, vīrietim vēsturiski iedalītā loma kā ģimenes apgādniekam un stiprajam plecam joprojām ir aktuāla.
Brīdī, kad problēmu nasta kļūst par lielu, vīrieša primārā stratēģija ir noslēgties, tāpēc līdzcilvēku un īpaši partneres katru dienu uzdotais jautājums, vai tev viss kārtībā, situāciju tikai pasliktina.
Viens no kustības “Movember Latvija” dibinātājiem Helmuts Bēķis skaidro, ka vīrietis atšķirībā no sievietes palīdzību sāks meklēt tikai tad, kad pats būs morāli nobriedis to darīt un kad būs jau kaut ko pazaudējis. ““Viss kārtībā” patiesībā ir forša atbilde, lai neteiktu – atšujies. Sieviete ir mātišķs veidojums. Sieviete grib rūpēties. Un labākais, ko var darīt, ir likt vīrieti mierā. Sieviete grib, kā labāk, bet viņai pretī ir vīrietis, nevis otra sieviete. Vīrietis saprot tikai tad, kad viņš kaut ko zaudē.”
Biedrības “Tēvi” valdes loceklis Gatis Smidrovskis pat uzdrīkstas teikt, ka kopumā pret vīriešiem pietrūkst empātijas. Visu laiku viņi tikai dzird prasības, cik ideāliem viņiem jābūt, un sievietēm grūti pieņemt, ka arī vīrieši var justies nedroši. “Mums tagad blakus ir karš, un vīriešiem ir bail. Bail par savu ģimeni, bail par saviem vecākiem. Un sieviete bieži paļaujas uz to, ka blakus ir vīrietis – tā klints, sargājošais un stiprais balsts. Un tad izrādās, ka arī viņam ir bail, ir grūti, ka viņš kaut ko nespēj un brūk kopā.”
Viņš skaidro, ka visbiežāk sarunas par vīriešu iekšējo pasauli nevedas divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, vīrietim vajadzīga drošā telpa, kurā viņš var pilnībā atklāties. Ja bijuši gadījumi, kad viņa ievainojamību kāds ir izmantojis, lai pasmietos, varbūt pat publiski, vai teiktais izmantots strīdā, tad nav brīnums, ka grūti atklāt, kā vīrietis patiesībā jūtas. “Otrs ir tas, ka vīriešiem nav prasmes pastāstīt, kā mēs jūtamies. Uzprasi – kā tu jūties? Ir varianti – labi, normāli, slikti. Lielā mērā tas ir viss mūsu emocionālais spektrs.”
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To, ka Latvijā vīrieši ļoti bieži jūtas vientuļi un nesaprasti pat tad, ja ir blakus ģimene un draugu loks, ka ir noguruši, nomākti un bezspēcīgi, apliecina biedrības “Skalbes” projekta 116123 vadītāja Karīna Maskaļonoka. “Tas nāk no audzināšanas. Ir pieņemts, ka tu esi stiprs, tu ar visu tiksi galā, tu visu vari, tu klusē, ej un dari. Un, kad ir visa tik daudz, pirmais, ko vīrietis dara – viņš noslēdzas, attālinās no tuviniekiem. Zūd kontakts gan ar sievu, gan ar bērniem, viņam pat var pasliktināties attiecības ar draugiem un kolēģiem, viņš ir nomākts, bet turpina to visu nest. Zvanot uz krīzes telefonu, vīriešiem ir grūti runāt, cik vientuļi viņi jūtas. Viņus negrib saprast un sadzirdēt.”
Arī viņa neiesaka katru dienu vairākas reizes uzdot šo jautājumu – kā tu jūties? Ar spiedienu panākt neko nevar, jo tas ir līdzvērtīgs kontrolei. Ja vīrietim ir slikti vai jau parādās pirmās depresijas pazīmes, šāda uzmācīga mudināšana runāt situāciju var tikai pasliktināt. “Ja esi iztukšots, tev nav spēka stāstīt, kā jūties. Un tu tikai domā – liec mani mierā, es negribu par šo runāt. Ieteiktu vienu reizi tā pa īstam apsēsties blakus un pajautāt – klau, varbūt ir vērts vērsties pie speciālista, vai arī mēs abi kopā varam atrast kādu palīdzību? Es redzu, ka kaut kas nav labi ar tevi.”
Brīžos, kad problēmas ir samilzušas vairākās dzīves jomās, vīrieši uzreiz izmanto bēgšanas stratēģiju, kas ir alkohols, narkotikas vai nemitīga telefona “skrollēšana”, izvairoties no nepatīkamajām emocijām, ar kurām nespēj tikt galā. Gatis Smidrovskis atklāj, ka vīriešiem bieži nepietiek mentālās enerģijas un spēka problēmas risināt. “Tad, ja mums ir kaut kādi resursi, piemēram, es vismaz labi ēdu, es sportoju, man ir draugi, ar kuriem parunāt par to, kas ar mani notiek, tad var izstrādāt kādas stratēģijas un pamazām sākt to visu risināt. Ja viss vienlaikus ir slikti, tad ir dimbā.”
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Gatis vienmēr uzsver trīs lietas, par kurām būtu jāparūpējas, lai atjaunotu iekšējos resursus, kas savukārt palīdzēs risināt problēmas, un tās ir čomiņš, mieriņš un sviedriņš. Čomiņš ir draudzīgas un patiesas sarunas ar kādu. Mieriņš – vismaz stundu nedēļā būt pilnīgā mierā, bez trokšņiem, piemēram, meditācija, pastaiga mežā. Sviedriņš – vismaz trīs reizes nedēļā veikt kādu fizisku aktivitāti, kas patīk, līdz izsitas sviedri.
Visbiežāk depresīvs stāvoklis saistās tieši ar finansiālo situāciju, taču ne vienmēr tas tieši korelē ar to, cik vīrietis pelna. To apliecina arī biedrības “Tēvi” veiktās aptaujas rezultāti. “Aptuveni 70 % vīriešu tā ir pati svarīgākā lieta, par ko viņi satraucas katru dienu neatkarīgi no tā, cik labs vai slikts ir finansiālais stāvoklis. Mums joprojām ielikts šūpulī un zemapziņā, ka mēs esam tie mamuta nesēji. Ja ģimenei būs māja, tā jāsarūpē vīrietim. Ja mašīna, tad tieši vīrietim jāparūpējas par tām lielajām lietām.”
Biedrības “Skalbes” apkopotā statistika par saņemtajiem zvaniem uz krīzes tālruni pērn no janvāra līdz oktobrim un šogad liecina, ka proporcionāli zvanu skaits no vīriešiem pieaug – no katriem desmit zvaniem četros gadījumos zvana vīrietis. Un no šiem četriem divi ir gatavi meklēt palīdzību pie profesionāla speciālista. “Diemžēl aptuveni 30 % zvanu ir saistīti ar pašnāvnieciskām domām, un tas ir biežāk nekā sievietēm. Tas nenozīmē, ka viņi uzreiz ies un darīs, bet tās domas nāk. Un tas jau apliecina, ka cilvēks netiek ar saviem pārdzīvojumiem galā,” saka Karīna Maskaļonoka.
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Helmuts Bēķis par latviešu vīriešu motivāciju risināt problēmas izsakās ne visai glaimojoši. “Kāpēc darīt kaut ko, ja var nedarīt? Ja izkritīs zobs, ar laiku pieradīs un ēdīs maizi uz otro pusi. Mēs ļaujam vīrietim būt slinkam un bezatbildīgam, un viņš to arī pilnībā izmanto. Un viņš var būt tas peļķē sēdošais raudulis un var turpināt raudāt, ka viss slikti.” Viņš ir pārliecināts, ka palīdzību spēj meklēt cilvēki, kas sasnieguši zināmu brieduma pakāpi un paši nonākuši līdz atziņai, ka tālāk tā vairs nevar. Liela nozīme ir arī vērtību sistēmai. Ja galvenā vērtība ir finanses, tad vīrietis aizvien vairāk iegrims darbos, taču kādā brīdī tas var atspēlēties ar jau samilzušām veselības problēmām, kuras risināt var būt arī par vēlu.
Latvijā 2015. gadā pašnāvību izdarīja 386 cilvēki, desmit gadus vēlāk – 239. Lai arī skaits samazinājies, tendence joprojām paliek nemainīga – lielākā daļa bojāgājušo ir vīrieši darbspējas vecumā. Karīna Maskaļonoka skaidro – ja uzrodas nomāktības izjūta vai pašnāvnieciskas domas, nevajag kautrēties zvanīt uz krīzes tālruni, kur speciāli apmācīts krīzes konsultants uzklausīs, un, ja zvanītājs izrādīs interesi, arī palīdzēs saprast, kur meklēt profesionālu palīdzību. Krīzes tālrunis 116123 darbojas visu diennakti, tas ir bez maksas, un visi zvani ir anonīmi.