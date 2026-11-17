Naktī uz 18. novembri vietām uz autoceļiem Latvijā var veidoties apledojums.
Valsts svētku rītā uz ceļiem var veidoties apledojums: kāds laiks gaidāms 18. novembrī?
Naktī uz trešdienu, 18. novembri, vietām Latvijā, skaidrojoties debesīm, var veidoties apledojums uz autoceļiem, prognozē sinoptiķi.
Dažviet valstī nedaudz uzlīs, vairāk nokrišņu būs Ventspils pusē. Valsts austrumos vietām gaidāma migla. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra būs -1..+4 grādi. Latvijas Republikas proklamēšanas diena gaidāma mākoņaina, vietām nedaudz līs, bet vakarpusē, sākot no dienvidrietumiem, līs daudzviet. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3..+5 grādiem.
Rīgā naktī debesis brīžiem skaidrosies, svētku diena gaidāma mākoņaina. Dažbrīd iespējams neliels lietus, 18. novembra vakarā - mērens lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +2 grādiem, dienā gaiss iesils līdz +4..+5 grādiem.