“Gribi brīvdienu, lai spēlētu GTA VI? Mums ir plāns!” Valsts asinsdonoru centra asprātīgais ieraksts sajūsmina Latvijas iedzīvotājus
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) sociālajos tīklos nācis klajā ar visai neparastu aicinājumu ziedot asinis, kas izraisījis īstu sajūsmas vilni.
Izmantojot vienu no pasaulē gaidītākajām videospēlēm “Grand Theft Auto VI” (GTA VI), centra darbinieki atgādinājuši par kādu patīkamu ieguvumu, kas pienākas ikvienam strādājošam asinsdonoram, – apmaksātu brīvdienu.
Centra publiskotajā reklāmā redzams gaidāmās videospēles “GTA VI” vizuālais noformējums, bet tam līdzās – nepārprotams vēstījums: “Donoram pēc asins ziedošanas pienākas apmaksāta brīvdiena.”
Taču vēl asprātīgāks ir ierakstu pavadošais teksts. “Jauna misija: izglāb 3 dzīvības! Gribi brīvu dienu, lai pilnībā nodotos GTA VI piedzīvojumiem? Mums ir plāns! Nāc ziedot asinis, palīdzi glābt dzīvības un saņem likumā paredzēto apmaksāto atpūtas dienu. Šoreiz tava svarīgākā misija sākas nevis spēlē, bet donora krēslā!” vēsta VADC.
Reklāma sociālajos tīklos izpelnījusies teju vienbalsīgu atzinību, un komentētāji neskopojas ne ar komplimentiem, ne jokiem. “VADC ar humora izjūtu viss kārtībā!” raksta Beatrise. “Malači! Vienmēr ejat līdzi laikmetam!” priecājas Evija, savukārt Rūdolfs piebilst: “Izcili. Žetons mārketinga cilvēkam.”
Vēl kāds komentētājs asprātīgi iesaka centram savlaicīgi sagatavoties iespējami lielam donoru pieplūdumam. “Meklējat lielākus traukus. Asins būs tik daudz kā nekad!” viņš joko. Arī Uldis reklāmai velta īpaši cildinošus vārdus: “Labākā reklāma, ko jebkad esmu redzējis! Ģeniāli!” Savukārt Zigismunds spriež, ka šis ir diezgan labs dīls. “Win-Win."
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Vairāki komentētāji atzīst, ka šāds reklāmas veids ir ne tikai uzjautrinošs, bet arī lielisks piemērs tam, kā ar populārās kultūras palīdzību iespējams pievērst uzmanību sabiedrībai nozīmīgam jautājumam.
Lai gan reklāma veidota ar krietnu humora devu, tajā minētais ieguvums ir pavisam reāls. Saskaņā ar Darba likumu pēc asins vai asins komponentu nodošanas darbiniekam pienākas apmaksāta atpūtas diena. Parasti to piešķir nākamajā darba dienā, taču, vienojoties ar darba devēju, šo brīvdienu iespējams izmantot arī citā laikā, tostarp pievienot ikgadējam atvaļinājumam.
Brīvdiena jāizmanto gada laikā pēc asins nodošanas, un darba devējam kalendārajā gadā ir pienākums apmaksāt līdz piecām šādām dienām, ja darba līgumā vai koplīgumā nav paredzēti labvēlīgāki nosacījumi.