Rīgas Centrālās stacijas apkaimē uzdarbojusies kabatzagļu banda: apcietinātas trīs agrāk tiesātas personas
Valsts policija (VP) novembrī aizturējusi un apcietinājusi trīs agrāk tiesātas personas – divus vīriešus un vienu sievieti – aizdomās par maku zādzību sēriju Rīgas Centrālās stacijas apkārtnē. Vienlaikus noskaidrots, ka noziegumos iesaistīts arī kāds nepilngadīgais, informēja VP Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Oktobra beigās un novembra sākumā Stacijas laukuma apkārtnē tika reģistrētas vairākas maku zādzības no iedzīvotāju somām. Veicot izmeklēšanu, VP Rīgas Austrumu pārvaldes un Kriminālpolicijas pārvaldes darbinieki 10. novembrī aizdomās par vismaz piecām zādzībām aizturēja 1994. un 1995. gadā dzimušus vīriešus. Abi jau iepriekš vairākkārt sodīti par līdzīgiem noziegumiem, un 12. novembrī tiesa viņiem piemēroja apcietinājumu.
Izmeklēšanā atklājās, ka vīrieši noziegumos iesaistījuši arī 2009. gadā dzimušu jaunieti. Nepilngadīgais ar nozagtajām bankas kartēm mēģinājis iegādāties preces tālākpārdošanai. Kopumā identificēti trīs šādi gadījumi. Savukārt 14. novembrī aizdomās par citām maku zādzībām tajā pašā apkaimē likumsargi aizturēja 1983. gadā dzimušu sievieti. Noskaidrots, ka viņa apzagusi kādu sievieti 12. novembrī, kā arī pastrādājusi vēl vienu zādzību 9. novembrī. Arī šī aizturētā iepriekš jau septiņas reizes tiesāta par mantiskiem noziegumiem, un 15. novembrī viņa tika apcietināta.
Pret sievieti sākts kriminālprocess par zādzību nelielā apmērā. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. VP uzsver, ka ikdienā turpina pastiprināti uzraudzīt Stacijas laukuma apkārtni un nodrošināt tajā sabiedrisko kārtību.