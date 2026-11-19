Spilgtākās atmiņas no tikšanās ar Juri Ēveli - pirmo uz mūžu notiesāto, kurš iznācis brīvībā. Kāds viņš bija?
Karjeras līkloči 2019. gadā man piespēlēja visnotaļ unikālu iespēju dzīvē satikt Juri Ēveli un parunāt ar viņu vairākas stundas. Padalīšos ar atmiņām un iespaidiem no šīs sarunas.
Nespriedīšu, vai Juris ir vainīgs vai nevainīgs. Tam mums ir tiesa. Es aprakstīšu cilvēku, kuru esmu saticis, un savus spilgtākos iespaidus par viņu un mūsu sarunu.
Kad pirmo reizi nonācu aci pret aci ar Juri, prātā negribīgi risinājās stereotipi, ko par mūža ieslodzītajiem baro gan kino, gan kriminālhronikas, gan sabiedrības bailes. Kā tas tagad būs - spiest roku cilvēkam, kurš atņēmis citiem dzīvību? Atceros, ka tā domāju.
Juris sagrāva šos priekšstatus jau pirmajās minūtēs. Viņa runā nebija nekā no tā, ko biju iztēlojies par cilvēku, kurš notiesāts par tik smagiem noziegumiem. Viņa valodā mijās skumjas, skaudrs dzīves reālisms, tehniska precizitāte un gandrīz vai filozofa cienīga distancētība no savas skarbās biogrāfijas.
Skudru pūznis un trīskāršā morāle
Intervijas laikā viņš bieži aizklīda pagātnē - uz Siguldu, kur 1949. gadā dzimušais Juris uzauga kopā ar savu vecmāmiņu. Atceros stāstu par bērnības atmiņām, ko viņš izstāstīja ar gandrīz fiziski sajūtamu sāpi. Mežā esot bijis milzīgs skudru pūznis pie priedes. Viņš esot pastāvīgi stiepis skudrām cukuru no virtuves un pētīja viņu darbu. Līdz kādu dienu atbrauca kolhoza būvbrigāde, nozāģēja koku un izjauca pūzni. Par to viņš esot raudājis, pārdzīvojis, un šis notikums palicis atmiņā visu dzīvi.
1953. gada 5. marts - Staļina nāves diena. Juris atcerējās, kā kaimiņi iepriekšējā vakarā slepeni lādēja tirānu un okupantus, bet jau nākamajā rītā pie Siguldas stacijas skaļruņa plūda sirmu vīru un sievu asaras, sērojot par “tētiņa Staļina” aiziešanu. Tā bija pirmā reize, kad viņš sastapās ar to, ko vēlāk sauca par trīskāršo morāli: sabiedrību, kur viena runā, otra domā, bet dara pavisam ko citu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kad viņš 14 gadu vecumā pirmo reizi nonāca Daugavpils mazgadīgo kolonijā, viņam bija naiva ilūzija, ka aiz restēm būs godīgāk - ka tur taču visi ir no varas cietušie brāļi. Realitāte izrādījās brutāla: kolektīva piekaušana līdz nesamaņai uzreiz iemācīja skaudro patiesību - taisnība ir tam, kam ir vairāk varas.
Visas mūsu sarunas garumā kā smags akmens gūlās jautājums par viņa pēdējo spriedumu - mūža ieslodzījumu par trim slepkavībām. Juris ne mirkli nešaubās, paužot savu nostāju: viņš kategoriski noliedz savu vainu šajās slepkavībās un apgalvo, ka lieta tikusi pilnībā safabricēta.
Atceros, ka viņš runāja par savu gatavību izciest pat divus mūža ieslodzījumus, ja vien būtu iespējams atgriezt dzīvību cietušajiem. Vienlaikus viņš uzstāja, ka nevienu nav nogalinājis. Viņa acīs es neredzēju nožēlu par pastrādāto, bet gan bezspēcīgu rūgtumu pret sistēmu, kurā, kā viņš uzskatīja, prokuroru un izmeklētāju pieļautās kļūdas un safabricējumi kļuvuši par pamatu mūža ieslodzījumam.
Sapnis par bitēm un zemi
Kad prasījām, ko viņš visvairāk vēlētos, ja vārti reiz būtu vaļā, atbilde bija pārsteidzoši vienkārša - kādu dienu stādīt kokus un turēt bites dziļāk mežā, tuvāk dabai.
Ir ar ko salīdzināt. Toreiz sanāca parunāt ar vairākiem uz mūžu notiesātajiem. Pēc sarunas ar vienu sajūtas bija neitrālas, pēc cita - palika drebuļi un neomulīga sajūta. Juris tāds nebija.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Juris Ēvele palicis atmiņā kā cilvēks ar ļoti sarežģītu likteni. Un tagad, kad viņš iepazīst “jauno pasauli”, saskaņo katru soli ar probācijas dienestu un brīnās par to, cik viss ir mainījies, viņš turpina savu stāstu.