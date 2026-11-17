Līgatnes dabas takās mūžībā devies apmeklētāju iemīļotais lācis Puika - viņam bija 31 gads
Dabas aizsardzības pārvaldes Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas ar skumjām paziņo, ka 31 gada vecumā mūžībā devies ilggadējais un apmeklētāju iemīļotais taku iemītnieks – brūnais lācis Puika.
Puikas nāve ir smags zaudējums ikvienam – gan Līgatnes dabas taku kolektīvam, gan taku apmeklētājiem un lāču saimei.
Augusta beigās pasliktinājās Puikas veselības stāvoklis un 14. novembrī lācis devās mūžībā. Lai precīzi noskaidrotu slimības cēloni, tiek veikta veterinārā izmeklēšana Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta Salīdzinošās patoloģijas laboratorijā.
Līgatnes dabas taku darbinieku un apmeklētāju atmiņās Puika paliks kā īsts miera mika un saldummīlis. Lai gan brūnie lāči ir visēdāji, viņš bija izteikts veģetāra uztura piekritējs – vislabāk garšoja ogas, saldi augļi, medus un sulīgas pieneņu lapas. Pēc kārtīgas maltītes lācim vislabāk patika salda diendusa, bet ieradums daudz laika pavadīt sēdus viņam bija sagādājis sirsnīgo iesauku "vectētiņš".
Puika piedzima 1995. gada 21. janvārī Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, bet Līgatnes dabas takās viņš nonāca tā paša gada 23. septembrī. Šeit viņš nodzīvoja garu, mierpilnu mūžu – 31 gadu. Savvaļā brūnie lāči parasti dzīvo aptuveni 20 līdz 25 gadus, savukārt labos aprūpes apstākļos nebrīvē tie var sasniegt 30 un vairāk gadu vecumu.
Līgatnes dabas takās Puika dzīvoja kopā ar savu pusbrāli Miku, kurš dzimis 1995. gada 11. janvārī Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā un svin dzimšanas dienu vienā dienā ar savu meitu – takās mītošo lāceni Ilzīti. Kamēr Mikus vienmēr bijis dueta līderis, kurš sargā teritoriju un ievēro stingru kārtību, Puika izcēlās ar miermīlīgu dabu. Jaunībā abi lāču puikas bijuši īpaši aktīvi un rotaļīgi – mēdza kāpt priedēs, reiz pat uzsākot brālīgu konfliktu 20 metru augstumā. Tāpat abi labprāt mēdza apmainīties vietām pie ēdiena traukiem, pārbaudot, vai otra bļodā nav palicis kas gards.