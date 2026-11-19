Viltus ekspertu citāti un zagti mediju logo: atklāj, kā Krievijas tīkls "Matrjoška" jauc prātus vēlētājiem Eiropā
Pazīstamu mediju logotipi, izdomāti ekspertu izteikumi un vēstījums, ka vēlēšanām nav jēgas, jo Eiropas nelaimēs vainojama palīdzība Ukrainai. Šādus paņēmienus pirms Spānijas parlamenta vēlēšanām izmanto ar Krieviju saistītais dezinformācijas tīkls “Matrjoška”.
Par jauno kampaņu paziņoja izdevums “The Insider”, atsaucoties uz projekta “AntiBot4Navalny” pētniekiem.
Spānijas vēlētāji pie urnām dosies 29. novembrī, lai ievēlētu abas parlamenta palātas – Deputātu kongresu un Senātu. Oficiālā priekšvēlēšanu kampaņa sākās 13. novembrī un noslēgsies 27. novembrī.
Viltojumiem aizņemas mediju uzticamību
Dezinformācija kampaņas veidotāji izmanto “Euronews”, “Reuters”, “AFP”, “France 24” un citu pazīstamu mediju vizuālo noformējumu. Sociālajos tīklos izplatīts īss video vai avīzes pirmās lapas attēls tādējādi var radīt iespaidu, ka lasītājs redz profesionālas redakcijas sagatavotu materiālu. Konstatētas arī viltotas franču izdevumu “Libération” un “Le Nouvel Économiste” publikācijas, kurās Eiropas ekonomiskās problēmas tiek saistītas ar atbalstu Ukrainai.
Vienā viltotajā “Libération” pirmajā lapā apgalvots, ka Ukrainu atbalstošie politiskie spēki ved Eiropu pretī ekonomiskam sabrukumam. Savukārt “Le Nouvel Économiste” atdarinājumā redzama sieviete ar izgrieztām, tukšām kabatām. Attēlam pievienotais vēstījums liek domāt, ka Francijai un Spānijai priekšvēlēšanu laikā vairs nav naudas.
Viltojumos izmantoti arī reālu ekspertu vārdi. Ekonomistam Žordi Gali piedēvēts aicinājums piešķirt neatkarību Katalonijai un atkal sadalīt Vāciju. Citam ekonomistam – Ksavjē Salam i Martinam – piedēvēts apgalvojums, ka Eiropas Savienība kavē Spānijas attīstību. Šajos materiālos izeja tiek meklēta valstu sašķelšanā, Spānijas aiziešanā no ES un sankciju atcelšanā.
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Vēlēšanām mēģina atņemt jēgu
Spānijai paredzētajos materiālos izmantots arī mājokļu pieejamības jautājums. Viltotā “El País” video grūtības mājokļu tirgū sasaistītas ar palīdzību Ukrainai un sankcijām pret Krieviju. Citā materiālā bez norādīta pētījuma avota apgalvots, ka 71% eiropiešu netic vēlēšanu spējai uzlabot sociālekonomisko situāciju. Šiem vēstījumiem kopīgs secinājums – valdības nomaiņa neko nedošot, kamēr saglabāsies līdzšinējā politika pret Krieviju.
“Deutsche Welle” aprakstītajos viltojumos atkārtojas aicinājums atteikties no Ukrainas atbalstīšanas un atcelt sankcijas. Ekonomiskas grūtības tiek pasniegtas kā šīs politikas neizbēgamas sekas, bet vēlēšanas – kā bezspēcīgs mehānisms.
Tīkls darbojas vairākās platformās
“Matrjoška” pētnieku publikācijās pazīstama arī ar nosaukumu “Operation Overload” (“Operācija pārslodze”). Eiropas Ārējās darbības dienesta 2026. gada ziņojumā tā raksturota kā ar Krievijas interesēm saskanīga informācijas manipulāciju operācija, kuras konkrētie īstenotāji šajā vērtējumā nav identificēti. Dienests norāda, ka 2025. gadā tās aktivitāte būtiski palielinājās, īpaši reaģējot uz nozīmīgiem notikumiem. Galvenais izplatītais saturs ir viltoti video un materiāli, kuros tiek atdarinātas citas personas vai organizācijas.
Ziņojumā aprakstīta arī darba dalīšana sociālajos tīklos “X” un “Bluesky”. Viena koordinētu viltus kontu grupa publicē sākotnējo materiālu, savukārt otra to pārpublicē un palīdz izplatīt. Tādējādi viens un tas pats viltojums parādās vairākās vietās. Atkārtošanās rada iespaidu, ka informācijai ir vairāki avoti un tā jau guvusi ievērību. Aiz redzamās aktivitātes tomēr var atrasties savstarpēji saistīti konti.
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Arī cilvēku identitāšu piesavināšanās ir dokumentēta. Klemsonas universitātes pētnieki, kuri pētīja tīkla darbību “Bluesky” 2025. gada janvārī un februārī, atklāja kontus, kas uzdevās par īstiem cilvēkiem – no politiskiem kandidātiem līdz universitāšu darbiniekiem. Pētniecībā viņiem palīdzēja “AntiBot4Navalny” un “dTeam”. Viltotie konti izmantoja situāciju, ka cilvēks bija pazīstams platformā “X”, bet savu profilu jaunākajā platformā vēl nebija izveidojis.
Šādi aizgūta identitāte dezinformācijas izplatītājam dod ticamu vārdu un biogrāfiju. Klemsonas pētnieku novērotajā periodā konti pastiprināja Vācijas labējās politikas vēstījumus laikā pirms 2025. gada federālajām vēlēšanām.
Uzbrukums arī faktu pārbaudītājiem
“Operation Overload” nosaukums raksturo vēl vienu darbības virzienu – žurnālistu un faktu pārbaudītāju pārslogošanu. Somijas uzņēmums “CheckFirst” kopā ar “Reset.Tech” un vairāk nekā 20 faktu pārbaudes organizācijām 2024. gadā dokumentēja koordinētu kampaņu. Redakcijām tika sūtītas vēstules un sociālo tīklu paziņojumi ar lūgumiem pārbaudīt aizdomīgus video, grafiti attēlus un ekrānuzņēmumus. Paši materiāli bija safabricēti.
“CheckFirst” toreiz konstatēja, ka kampaņā uzrunāts vairāk nekā 800 organizāciju. Pētnieku vērtējumā šādas darbības novirza redakciju ierobežotos resursus un vienlaikus var palīdzēt viltojumiem nonākt pie plašākas auditorijas.
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Ar šo paņēmienu saskārusies arī Lietuvas organizācija “Debunk.org”. Tā analizēja 339 saņemtās vēstules un tajās pievienotos vizuālos materiālus. Pētījumā aprakstīta attēlu un video pārveidošana, lai tiem piešķirtu jaunu, maldinošu nozīmi. Piemēram, senāku notikumu attēli var tikt izmantoti vēlāk radītā stāstā, bet izdomāts grafiti pasniegts kā īsts sabiedrības noskaņojuma apliecinājums.
Vācijas pieredze atklāj arī vājās vietas
Līdzīga aktivitāte šogad novērota pirms Vācijas reģionālajām un pašvaldību vēlēšanām. Stratēģiskā dialoga institūts jeb ISD dokumentēja 269 publikācijas 21 atsevišķā dienā laikposmā no 24. jūnija līdz 1. septembrim. Tajās ar izdomātiem apvainojumiem vērsās pret federālo valdību un vairāku partiju kandidātiem. Izmantoti arī safabricēti materiāli ar īstu mediju vizuālo identitāti.
Tomēr lielais publikāciju skaits slēpa būtiskus trūkumus. Tikai septiņas no 269 publikācijām bija vācu valodā, lai gan bieži tika atdarināti tieši Vācijas mediji. Pārsvarā izmantota angļu valoda. Pētnieki pamanīja nepareizi norādītu partiju piederību, valodas kļūdas un agrāku kampaņu sižetu atkārtošanu. Arī publicēšanas ritms bija paredzams – darbdienās, ar izteiktāko aktivitāti pēcpusdienā un vakarā.
Cik liela ietekme?
Spānijas gadījumā “AntiBot4Navalny” pētnieki norādījuši, ka Eiropas auditorijai paredzētās publikācijas parasti saņem mazāk nekā tūkstoti dabisku skatījumu katra. Tas ierobežo secinājumus par to faktisko ietekmi uz vēlētājiem. Publiskotie piemēri ļauj dokumentēt mēģinājumu izplatīt dezinformāciju, taču nesniedz pamatu izmērīt, cik cilvēku tai noticējuši vai mainījuši politisko izvēli.
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Arī ISD Vācijas izpētē uzsvēra, ka aktivitātes apjoms pats par sevi nepierāda panākumus. Bet tiešā sasniedzamība ārpus mediju vai citu kontu nodrošināta tālāka izplatījuma izskatījās ierobežota.