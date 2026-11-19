Ja piešķir 800 eiro, kontā saņemsi 400: noskaidro, kad priekšlaicīga pensija atmaksājas, bet kad - iegāž
Latvijā vecuma pensiju var pieprasīt divus gadus agrāk, ja apdrošināšanas stāžs sasniedzis vismaz 30 gadus. Taču līdz 65 gadu vecumam nestrādājošam cilvēkam izmaksā tikai pusi no piešķirtās pensijas. Kam priekšlaicīga pensionēšanās ir izdevīga, un ko vērts aprēķināt pirms iesnieguma parakstīšanas?
Ja 63 gados paliec bez darba, divi gadi līdz pensijai var šķist ilgs laiks. Latvijā vecuma pensiju var pieprasīt priekšlaicīgi, taču pirms lēmuma jānoskaidro divas summas. Pirmā – cik naudas saņemsi katru mēnesi līdz 65. dzimšanas dienai. Otrā – cik liela varētu būt tava ikmēneša pensija, ja tomēr nogaidītu. Sasniedzot 65 gadus, priekšlaicīgi piešķirto pensiju sāk izmaksāt pilnā apmērā, taču pensiju no jauna nepiešķir.
Kas Latvijā var doties pensijā priekšlaicīgi?
2026. gadā vispārējais pensionēšanās vecums Latvijā ir 65 gadi. Vecuma pensiju vispārējā kārtībā var priekšlaicīgi pieprasīt no 63 gadu vecuma, ja uzkrāts vismaz 30 gadu apdrošināšanas stāžs. Salīdzinājumam – sasniedzot 65 gadus, nepieciešamais minimālais stāžs ir 20 gadi. Tātad cilvēkam ar 29 gadu un 11 mēnešu stāžu pirms iesnieguma rakstīšanas ir vērts pārbaudīt, vai VSAA rīcībā ir ziņas par visiem viņa darba periodiem, īpaši līdz 1995. gada beigām.
63. dzimšanas diena ir agrākais iespējamais brīdis priekšlaicīgai pensijai. Bet pensiju var pieprasīt arī 64 gadu vecumā vai dažus mēnešus pirms 65. dzimšanas dienas. Savukārt cilvēkiem, kuri audzinājuši piecus vai vairāk bērnus vai bērnu ar invaliditāti, kā arī vairākām citām personu grupām var būt tiesības pensionēties agrāk pēc atsevišķiem noteikumiem. Ja ir šādi apstākļi, VSAA vispirms jānoskaidro, uz kāda pamata pensiju var saņemt.
Ja piešķir 800 eiro, cik saņem kontā?
Pieņemsim, ka 63 gadu vecumā cilvēkam piešķir vecuma pensiju 800 eiro mēnesī. Ja viņš nestrādā, līdz 65 gadu vecumam izmaksā pusi – 400 eiro mēnesī. Ja viņš šajā laikā pieņem darbu, arī uz pusslodzi, par nodarbinātības laiku priekšlaicīgo pensiju neizmaksā. Izmaksas ierobežojums attiecas arī uz pašnodarbinātajiem. Sasniedzot 65 gadus, var saņemt gan algu, gan pilnu piešķirto vecuma pensiju.
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Tātad cilvēkam, kurš vēlas pāriet uz pusslodzi un iztrūkstošo algu aizstāt ar pusi pensijas, jāņem vērā ļoti konkrētas sekas. Ja līdzšinējā darbavieta piedāvā par pusslodzi maksāt 500 eiro mēnesī, ģimenes budžetā par šo laiku var ierēķināt algu vien. Piemērā minētie 400 eiro tai klāt nenāks.
Ko iegūst šodien, un cik var zaudēt vēlāk?
Ja cilvēks mūsu piemērā nestrādā un saņem 400 eiro mēnesī veselus divus gadus, līdz 65. dzimšanas dienai viņš būs saņēmis 9600 eiro. Cilvēkam bez algas, pabalsta un pietiekama uzkrājuma tā ir nauda īrei, pārtikai un rēķiniem jau tagad. Aprēķins ir ilustratīvs, pieņemot, ka summa visus 24 mēnešus paliek nemainīga.
Savukārt ieguvums no gaidīšanas atkarīgs no tā, par cik lielāku pensiju cilvēks varētu saņemt vēlāk. Pensijas aprēķinā nozīme ir gan uzkrātajam kapitālam, gan vecumam pensijas piešķiršanas brīdī. Ja cilvēks turpina strādāt, klāt nāk arī jaunās iemaksas. Tāpēc 63 gados piešķirtie 800 eiro un pensija, ko pirmoreiz aprēķinātu 65 gados, var būt divas dažādas summas.
Piemēram, ja nogaidot pensija izrādītos par 80 eiro mēnesī lielāka, gadā starpība būtu 960 eiro. Lai lielākās ikmēneša pensijas kopsumma izlīdzinātu iepriekš saņemtos 9600 eiro, būtu vajadzīgi desmit gadi pēc 65. dzimšanas dienas. Šie 80 eiro ir pieņēmums aprēķina parādīšanai. Individuālam salīdzinājumam vajadzīga sava pensijas prognoze, un jāņem vērā arī iespējamā alga, pabalsti un pensiju indeksācija.
Ko darīt, ja tikko zaudēts darbs?
Pirms pensijas pieprasīšanas vērts pārbaudīt tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. Priekšlaicīgas vecuma pensijas piešķiršana ierobežo iespēju to saņemt. Ja cilvēks ir gatavs strādāt un meklē jaunu darbu, jāsalīdzina divi varianti – cik viņš saņemtu, uzreiz pieprasot pensiju, un cik saņemtu, vispirms izmantojot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu un pensiju pieprasot vēlāk. Pabalstu izmaksā līdz astoņiem mēnešiem, un tā apmērs pakāpeniski sarūk. Ja cilvēks darbu uzteicis pats, pabalstu piešķir ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas. Tāpēc aprēķinā svarīga ir arī pirmās izmaksas diena.
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Atsevišķs jautājums rodas, ja darbu nākas pārtraukt veselības dēļ. Priekšlaicīgi piešķirta vecuma pensija ierobežo arī iespēju saņemt invaliditātes pensiju un var samazināt apdrošināšanas atlīdzību.
Likums nosaka, ka vienlaikus var saņemt tikai vienu valsts pensiju. Ja cilvēkam jau ir piešķirta priekšlaicīga vecuma pensija un vēlāk tiek noteikta invaliditāte, invaliditātes pensiju viņam vairs nepiešķir. Ja cilvēks jau saņem invaliditātes pensiju un izvēlas doties priekšlaicīgā vecuma pensijā, invaliditātes pensijas izmaksu pārtrauc. Līdz ar to, ja cilvēks jau saņem šādu maksājumu vai kārto dokumentus tā piešķiršanai, pirms pensijas pieprasīšanas VSAA jānoskaidro, kā mainītos tieši viņa ienākumi.
Kam priekšlaicīgā pensija var būt izdevīga?
Visvairāk tā var palīdzēt cilvēkam, kurš vairs nestrādā, tuvākajā laikā neplāno atsākt darbu un kuram līdz 65 gadiem citādi būtu jāiztiek bez regulāriem ienākumiem. Citāda situācija ir cilvēkam, kurš var turpināt strādāt, pretendē uz bezdarbnieka pabalstu vai kuram līdz 65. dzimšanas dienai atlikuši tikai daži mēneši. Piemēram, ja atlikuši četri mēneši, tad pie 400 eiro izmaksas agrāk saņemtā kopsumma ir 1600 eiro. Tieši šie 1600 eiro jāsalīdzina ar iespējamo ikmēneša pensijas starpību turpmākajos gados.
Praktisks pirmais solis ir pieprasīt VSAA informāciju par prognozējamo vecuma pensiju un pārbaudīt reģistrēto apdrošināšanas stāžu. Sarunai ar VSAA var sagatavot vienu konkrētu jautājumu: "Cik man izmaksātu mēnesī, ja pensiju pieprasītu šodien, un kā mainītos prognoze, ja es nogaidītu līdz 65 gadiem?" Jāpiebilst arī, vai pa šo laiku plānots strādāt. Tad lēmumu var pieņemt, salīdzinot savas summas un mēnešus, kas patiešām palikuši līdz pensijai.