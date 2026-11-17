Jaunās valdības ministru kandidāti iezīmē prioritātes - plāno samazināt izdevumus un piesaistīt investīcijas
Lai nākotnē nebūtu jāveic straujš valsts izdevumu samazinājums, Latvijai tas jāsāk darīt pakāpeniski jau tagad, savukārt ārpolitikas galvenajiem uzdevumiem jābūt investīciju piesaistei un eksporta veicināšanai. Tā, pirms Saeimas balsojuma par jaunās valdības apstiprināšanu, pauduši finanšu ministra amata kandidāts Kārlis Purgailis un ārlietu ministra amata kandidāts Ģirts Jaunzems.
Purgailis skaidroja, ka pašlaik Latvijā nav ne ekonomikas, ne finanšu krīzes un tautsaimniecība attīstās pietiekami labi. Tomēr iepriekš pieņemtie lēmumi liecina, ka 2030. gadā valstij varētu būt nepieciešams ievērojami samazināt izdevumus.
"Tādēļ jau tagad, sākot darbu pie nākamā gada un turpmāko gadu valsts budžeta, racionālāk ir sākt pakāpenisku izdevumu samazināšanu, lai šis grieziens 2030. gadā nav tik liels," sacīja Purgailis.
Viņš kā vienu no galvenajām prioritātēm minēja 2027. gada valsts budžeta izstrādi un ilgtermiņa budžeta plānošanu. Tāpat Latvijai jāsagatavo nostāja nākamajam Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam, lai ES fondu finansējumu izmantotu pēc iespējas efektīvāk un atbilstoši valsts vajadzībām.
Savukārt ārlietu ministra amata kandidāts Jaunzems norādīja, ka Ārlietu ministrijas prioritātes būs tādas pašas kā valdībai kopumā – drošība, ekonomika un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana. Viņš arī plāno izvērtēt iespējas ietaupīt līdzekļus.
Jaunzems par būtisku uzdevumu uzskata ciešāku sadarbību ar nozaru ministrijām, lai Latvijas diplomātiem, goda konsuliem un starptautiskajās organizācijās ārvalstīs strādājošajiem Latvijas pilsoņiem būtu nepieciešamā informācija investīciju piesaistei un eksporta atbalstam.
Viņaprāt, šādi iespējams palielināt Latvijas ienākumus, kurus cita starpā varētu novirzīt arī drošības stiprināšanai. Jaunzems arī vēlas izmantot valsts augstāko amatpersonu starptautiskos kontaktus, lai ārvalstīs piedāvātu konkrētus sadarbības projektus.
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Runājot par valsts pārvaldes efektivitāti, viņš vērtēs iespējas labāk koordinēt sadarbību ar Latvijas pārstāvjiem ārvalstīs, lai izvairītos no funkciju dublēšanās. Vienlaikus Jaunzems pagaidām nevarēja pateikt, vai tiks vērtēta iespēja slēgt kādu no Latvijas vēstniecībām. Šis jautājums sarunās ar topošo valdības vadītāju Andri Kulbergu (AS) vēl neesot detalizēti apspriests.
Jāvērtē Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegums
Viens no jautājumiem, par kuru Jaunzemam varētu nākties lemt jaunajā amatā, ir Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegums caur Latviju. Viņš uzsvēra, ka šis jautājums jāizvērtē visai valdībai, ņemot vērā gan drošības, gan ekonomiskos apsvērumus.
Jaunzems uzskata, ka sadarbība ar Krieviju ir jāierobežo un Latvijai nevajadzētu pieļaut, ka agresorvalsts no tās gūst papildu ienākumus. Vienlaikus jāizvērtē iespējamās ierobežojumu sekas un Krievijas atbildes rīcības riski.
Jaunzems pieļāva, ka Krievija, reaģējot uz Latvijas lēmumiem, varētu pilnībā bloķēt Centrālāzijas kravu plūsmu. Tādēļ jāizvērtē iespējamā ietekme uz Latvijas ostām un dzelzceļu, kā arī iespējas kompensēt zaudējumus valsts budžetā un ekonomikā.
Viņš uzsvēra, ka tas nav tikai Ārlietu ministrijas jautājums. Argumenti par un pret šādiem ierobežojumiem kopīgi jāizvērtē Aizsardzības, Iekšlietu, Ekonomikas un Satiksmes ministrijai, lai atrastu Latvijas drošībai un ekonomikai piemērotāko risinājumu.
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Jaunās valdības sastāvs un plāni
Kā ziņots, Kulberga valdību plānots veidot no "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA). Abiem politiskajiem spēkiem kopā Saeimā ir 51 balss, bet atbalstu valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" parlamentā ir 17 deputātu vietas.
Finanšu ministra amatam izraudzīts bankas "Citadele" galvenais ekonomists Purgailis, bet ārlietu ministra amatam – Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Jaunzems. Jaunzems Latvijas ārlietu dienestā strādā kopš 1999. gada, iepriekš ieņēmis Ekonomiskās diplomātijas departamenta direktora amatu un strādājis Latvijas vēstniecībās Krievijā, Itālijā un Grieķijā. Par vēstnieku Uzbekistānā viņš kļuva 2025. gadā.
Kulbergs apliecinājis, ka valdības darba sākumposmā plānots sākt Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju. Līdz tās pabeigšanai par nozares politisko pārraudzību atbildību uzņemsies pats Ministru prezidents.
Par jaunās valdības apstiprināšanu Saeima plānots lemt šodien.