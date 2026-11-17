Marinas Rebekas debija Toskas lomā Ņujorkas Kārnegī zālē izpelnās starptautisku kritiķu atzinību
Pasaulslavenais latviešu soprāns Marina Rebeka guvusi spožus panākumus Ņujorkas prestižajā Kārnegī zālē (Carnegie Hall), kur 13. un 15. novembrī pirmoreiz savā karjerā atveidoja titullomu Džakomo Pučīni operā “Toska”.
Operas koncertuzvedumā kopā ar Rebeku uzstājās izcilais vācu tenors Jonass Kaufmans (Jonas Kaufmann) Kavaradosi lomā un Latvijas publikai labi pazīstamais franču baritons Ludoviks Tezjē (Ludovic Tézier) Skarpijas lomā, bet pie Ņujorkas filharmoniskā orķestra diriģenta pults stājās Gustavo Dudamels.
Par milzīgo publikas interesi liecina arī fakts, ka 15. novembra koncertuzvedums Kārnegī zālē bija pilnībā izpārdots.
Marinas Rebekas debija izpelnījusies īpaši atzinīgas starptautisko mūzikas kritiķu atsauksmes. Izdevums “New York Classical Review” latviešu soprāna atveidoto Tosku raksturo kā emocionāli piesātinātu un daudzšķautņainu tēlu, īpaši izceļot dziedātājas dzidro balss skanējumu, pārdomāto frāzējumu un dramatisko pārliecību. Kritiķis uzsver, ka Marina Rebeka spējusi pārliecinoši atklāt gan Toskas kaislīgo dabu, gan viņas pārdzīvojumus, bet slaveno āriju “Vissi d’arte” pārvērtusi par emocionāli spēcīgu monodrāmu. Recenzijā pausta pārliecība, ka Toskas loma varētu kļūt par pastāvīgu Marinas Rebekas repertuāra sastāvdaļu.
Savukārt starptautiskais opermūzikas izdevums “Opera World” uzsver Marinas Rebekas balss tembra īpašo skaistumu, vokālo meistarību un eleganto frāzējumu. Kritiķis atzīmē, ka dziedātāja tik pārliecinoši pārvaldījusi sarežģīto partitūru, ka vokālās prasības nav ierobežojušas tēla emocionālo izteiksmi. Ārija «Vissi d’arte» kļuvusi par vienu no vakara kulminācijām, savukārt publika mākslinieku sniegumu novērtējusi ar ilgstošām ovācijām.
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Izdevums īpaši izceļ Marinas Rebekas spēju savienot vokālo precizitāti ar emocionālu brīvību, radot temperamentīgu, ievainojamu un dziļi cilvēcisku Toskas tēlu. Recenzijā norādīts, ka dziedātājas pirmā Toska neapšaubāmi ieņems īpašu vietu viņas mākslinieciskajā biogrāfijā.
Arī “BroadwayWorld” recenzents Ričards Sasanovs (Richard Sasanow) atzinīgi novērtējis Marinas Rebekas debiju, uzsverot viņas skatuvisko eleganci un pievilcīgo balss skanējumu. Īpaši izcelta ārija “Vissi d’arte”, kuru dziedātāja interpretējusi gandrīz kā lūgšanu, vienlaikus pārliecinoši atklājot Toskas dziļās jūtas pret Kavaradosi. Recenzents pievērsis uzmanību arī mākslinieces vizuālajam tēlam – koncertuzveduma laikā dziedātāja divreiz mainījusi tērpu.
Kārnegī zālē notikušie “Toskas” koncertuzvedumi iezīmē arī nozīmīgu pavērsienu Ņujorkas mūzikas dzīvē – ar tiem aizsākta piecu gadu sadarbība starp Ņujorkas filharmonisko orķestri un Kārnegī zāli, kuras ietvaros Gustavo Dudamela vadībā ik gadu paredzēts atskaņot operas koncertversijā.
Savukārt Marinai Rebekai šī debija ir vēl viens nozīmīgs sasniegums starptautiskajā karjerā, papildinot viņas repertuāru ar vienu no opermūzikas dramatiskākajām un emocionāli sarežģītākajām lomām.
Avoti: New York Classical Review, Opera World, BroadwayWorld.