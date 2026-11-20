VIDEO; FOTO: smeķīga soļanka, auglīši un maize! Vieta, kur Vecrīgā satiekas bezpajumtnieki, karavīri, diplomāti un kristieši
Īpašā pasaule katru sestdienas rītu valda Anglikāņu baznīcas pagrabā Vecrīgā līdzās Rīgas pilij. Katru nedēļu tur satiekas tik atšķirīgi cilvēki, kuru ceļi, iespējams, ikdienā nemaz nekrustotos. Dievnama pagrabā likteņa pabērniem tiek pasniegta ne tikai silta zupa, bet arī cerība. Silta maltīte dievnamā tiek piedāvāta ikvienam, nejautājot, kāpēc tas nepieciešams un neprasot sociālo dienestu izziņas.
Sestdienu rītos, kad Vecrīgas ielas vēl tikai mostas un tūristu pulki nav piepildījuši vecpilsētas laukumus, pie Svētā Pestītāja Anglikāņu baznīcas jau valda rosība. Te sastopami gan gados vecāki vīri, kuriem nav savu māju, gan cilvēki, kuriem ikdienā grūti savilkt galus kopā, gan Kanādas karavīri, Rīgā dzīvojošie ārzemnieki, dāmas no Rīgas Starptautiskā sieviešu kluba un tradicionālās kristīgās draudzes locekļi, kuriem reizēm piebiedrojas arī mormoņi.
Labestības saliņa Vecrīgas sirdī
Cerības zupas virtuve Vecrīgā – Anglikāņu baznīcā
Sestdienu rītos, kad Vecrīgas ielas vēl tikai mostas un tūristu pulki nav piepildījuši vecpilsētas laukumus, pie Svētā Pestītāja Anglikāņu baznīcas ...
Kad Jauns.lv sestdienas rītā pavēra dievnama durvis, pretī neplūda vīraka smarža un neskanēja garīgie korāļi, bet gan soļankas aromātiskie garaiņi un “Latvijas Radio 2” melodijas. Zupas aromāts sajaucās ar tikko pagatavotas putras un tējas smaržu. Bija pāri deviņiem no rīta, baznīcas virtuvē maltīti lielos katlos radio mūzikas pavadībā gatavoja brīvprātīgie, bet pie baznīcas durvīm jau pulcējās pārdesmit cilvēki, kuri gaidīja uz maltīti.
Lielajā virtuves katlā viena pēc otras no burciņām tika izliets soļankas sastāvs, kādu mēs ikviens varam nopirkt veikalos, un to saturam pievienotas sagrieztas desas gabali, tā zupa padarot daudz sātīgāku. Ēdamzālē tika servēti galdi, līdzās šķīvjiem arī maize, augļi, smalkmaizītes.
Pulksten desmitos gaidītājiem atveras “svētās vietas” durvis un ēdamzāli piepilda pirmie 36 ēdāji. Zālē pie galdiem ir tikai 36 vietas. Vēl tikpat daudz paliek gaidīt uz otro piegājienu gaitenī. Tikko pirmie būs paēduši, viņu vietu ieņems nākamie.
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Kādam šī būs pirmā siltā ēdienreize, iespējams, pēc vairākām dienām, citam - iespēja paņemt ēdienu līdzi arī vakaram. Vēl kāds atnācis ne tikai paēst, bet arī uz brīdi pasēdēt siltumā, padzert tēju, aprunāties un saņemt kādu siltu ziemas jaku vai zābakus, kas īpaši nepieciešams šobrīd, kad ziema jau pieklauvējusi pie durvīm.
Te nav svarīgi, kādā valodā cilvēks runā, kādai ticībai pieder un kāpēc viņa dzīve iegrozījusies tieši tā. Neviens neprasa pierādīt, ka esi pietiekami trūcīgs, lai būtu pelnījis zupas šķīvi. Anglikāņu baznīcas Zupas virtuve nav tikai vieta, kur izsniedz bezmaksas ēdienu. Tā ir neliela, bet noturīga labestības saliņa pašā Rīgas sirdī.
Ceturtdaļgadsimtu silta zupa visiem bez izņēmuma
Zupas virtuve darbojas kopš 2001. gada. Tas nozīmē, ka šogad aprit jau 25 gadi, kopš draudzes paspārnē tiek sniegta praktiska palīdzība cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Šajā laikā mainījusies gan Rīga, gan tās iedzīvotāju dzīve. Piedzīvotas ekonomiskās krīzes, pandēmija, cenu kāpums un dažādi satricinājumi, taču sestdienu rītos baznīcas pagrabstāvā joprojām tiek klāts galds. Īpaši jāuzsver tas, ka šī zupas virtuve darbojas pie draudzes, kura dievkalpojumus notur angļu valodā. Tādēļ starp labdariem ir ne tikai rīdzinieki, bet arī daudz ārzemnieku, Latvijā strādājošie uzņēmēji un diplomāti, īpaši - Rīgas Starptautiskais sieviešu klubs un Ādažos dienošie Kanādas karavīri no NATO daudznacionālajiem spēkiem.
Zupas virtuves darbu koordinē Māris Panders, kurš ikdienā strādā par datu analītiķi, bet brīvajā laikā nodarbojas ar labdarību - lai būtu pietiekami daudz ēdiena, netrūktu palīgu un apmeklētāji saņemtu visu nepieciešamo.
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Māris labi pazīst gan virtuves ikdienu, gan cilvēkus, kuri šurp nāk. Viņš zina, ka vasarā apmeklētāju parasti ir mazāk, bet, tuvojoties ziemai, viņu skaits pieaug. Ziņa par anglikāņu zupas virtuvi izplatās no mutes mutē. Vasarās maltītes gribētāju skaits var būt ap pussimts, bet ziemās viņu skaits jau pieaug pat trīskārtīgi. Ziemas laikā ir vajadzība ne tikai pēc siltas zupas, bet arī pēc silta zeķu pāra, ziemas jakas vai zābakiem.
Šī baznīcas palīdzība nav vienreizēja labdarības akcija vai svētku priekšnesums. Tas ir darbs, kas atkārtojas nedēļu pēc nedēļas un kurā vislielākā nozīme ir cilvēkiem, kuri gatavi atvēlēt savu laiku citu labā.
Dažiem nav māju, citiem – naudas
Kas ir cilvēki, kuri sestdienās mēro ceļu uz Anglikāņu baznīcu? Māris stāsta, ka viņu vidū ir gan bezpajumtnieki, gan trūcīgi rīdzinieki, gan cilvēki, kuri dažādu apstākļu dēļ nonākuši sarežģītā dzīves situācijā.
Lielākoties tie ir vīrieši, kuriem jau ir vairāk nekā 40 gadi, taču sastopamas arī sievietes un jaunieši. Daži nesen atbrīvojušies no ieslodzījuma un cenšas atgriezties sabiedrībā. Citiem nav pastāvīgas dzīvesvietas, stabilu ienākumu vai tuvinieku, pie kuriem vērsties pēc palīdzības. Katram ir savs stāsts, un ne visi vēlas to izstāstīt.
Zupas virtuvi ik nedēļu mēdz apmeklēt no 90 līdz 150 cilvēku. Skaits mainīgs - tas atkarīgs no sezonas un apstākļiem. Šeit palīdzību var saņemt ikviens, kuram tā nepieciešama. Netiek prasīti dokumenti, izziņas par ienākumiem vai apliecinājumi par reliģisko piederību. Vienīgais būtiskais nosacījums ir netraucēt citiem un izturēties mierīgi. Māris stāsta, ka agresīvas uzvedības gadījumi pēdējos gados esot ļoti reti. Zupas virtuvē nav jātaisnojas par savu dzīvi. Pietiek vienīgi atnākt.
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Daži nāk pat ar spaiņiem
Lai gan to sauc par zupas virtuvi, ēdienkarte neaprobežojas tikai ar zupu. Ik sestdienu tiek gatavota arī putra un tēja, bet, pateicoties ziedotājiem, galdā nonāk maize, bulciņas, augļi un citi produkti. Intervijas dienā virtuvē tika gatavota soļanka un auzu pārslu putra ar ievārījumu.
Māris ar atzinību stāsta par kādu brīvprātīgo, kuram īpaši patīk gatavot. Viņš nav profesionāls pavārs, taču ar savu aizrautību un prasmi palīdzējis uzlabot ēdiena kvalitāti. Te nav runa par smalku restorāna ēdienkarti. Tomēr arī vienkāršu zupu var pagatavot ar rūpību un vēlēšanos, lai cilvēkiem tā garšotu.
Turklāt vienas porcijas lielums nav stingri noteikts. Apmeklētāji var saņemt divas vai trīs porcijas, atkarībā no vajadzības un pieejamā ēdiena daudzuma. Tāpēc vienā sestdienā izsniegto porciju skaits ievērojami var pārsniegt apmeklētāju skaitu. Daudzi ierodas ar saviem traukiem, lai ēdienu paņemtu līdzi. Citiem pietiek ar organizatoru sagādātajiem trauciņiem, bet ir arī tādi, kuri ierodas pat ar spainīšiem. No malas tas varētu šķist neparasti, taču cilvēkam, kurš nezina, kad atkal tiks pie siltas maltītes, iespēja paņemt zupu vēlākam laikam ir ļoti svarīgi. Un šeit neviens nebrīnās par vēlmi paņemt ēdienu līdzi.
Vajadzīga ne tikai zupa, bet arī zābaki
Tuvojoties ziemai, zupas virtuves nozīme kļūst arvien lielāka. Aukstums īpaši smagi skar cilvēkus, kuriem nav pastāvīgas dzīvesvietas vai kuru ienākumi neļauj nodrošināt pat pašas nepieciešamākās lietas. Tāpēc Anglikāņu baznīcas zupas virtuve nav tikai ēdināšanas vieta. Šeit cilvēkiem tiek piedāvāts arī ziedotais apģērbs un apavi. Īpaši nepieciešamas ir siltas zeķes, cimdi, šalles, cepures un ziemai piemēroti apavi. Noder arī citi silti apģērba gabali, ja tie ir tīri un labā stāvoklī. Tas, kas vienam cilvēkam gadiem stāv skapī un vairs nav vajadzīgs, citam var palīdzēt pārciest aukstu dienu.
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Īpaši vērtīgi ir labi ziemas apavi. Tos reizēm sarūpē Kanādas karavīri, kuri iesaistās zupas virtuves darbā. Viņi atnesuši lietotus, taču vēl labā stāvoklī esošus zābakus, kas apmeklētājiem aukstajā sezonā ļoti noder. Šie zābaki gadu “nodienējuši” armijā un nu karavīriem tiek izsniegti jauni, bet iepriekšējie vēl esot labu labie.
Visi pie viena katla
Zupas virtuves darbību nodrošina nevis algotu darbinieku komanda, bet galvenokārt brīvprātīgie. Un viņu vidū ir pārsteidzoši dažādi cilvēki. Jau vairākus gadus palīdzīgu roku sniedz Latvijā dienošie kanādieši. Ikdienā viņu pienākumi saistīti ar militāro dienestu, bet sestdienu rītos viņi mēdz uzvilkt priekšautus, palīdzēt virtuvē un pasniegt ēdienu cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams.
Palīdzēt ierodas arī Rīgas Starptautiskās skolas audzēkņi, draudzes locekļi un citi Rīgā dzīvojoši ārzemnieki. Viņu vidū ir cilvēki, kuri Latvijā uzturas darba vai citu iemeslu dēļ, bet vēlas ne tikai dzīvot šeit, bet arī kaut ko dot vietējai sabiedrībai. Nozīmīga loma ir Rīgas Starptautiskajam sieviešu klubam (International Women’s Club of Riga). Tā dalībnieces jau daudzus gadus palīdz ar pārtikas, apģērba un naudas ziedojumiem.
Lai sestdienas rītā darbs ritētu raiti, pēc Māra teiktā, ideālā komandā vajadzīgi septiņi vai astoņi brīvprātīgie. Tad pienākumus var sadalīt - vieni gatavo ēdienu, citi to izsniedz, vēl kādi rūpējas par traukiem, kārtību un pārējiem darbiem. Taču gadījies strādāt arī tikai trijatā. Arī tad cilvēki bez maltītes nepaliek, vienīgi pašiem palīgiem darba ir krietni vairāk.
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Virtuvei ziedo pat otrā pasaules malā
Zupas virtuves darbība balstās uz ziedojumiem. Palīdzība nāk ne tikai no Rīgas un Latvijas, bet arī no ārvalstīm. Piemēram, ārzemēs dzīvojošie latvieši un kristīgās draudzes pat pasaules otrā malā sniedz atbalstu Rīgas grūtdieņiem. Māris īpaši novērtē individuālos ziedotājus. Ne vienmēr tie ir cilvēki ar lieliem ienākumiem vai plašām iespējām. Bieži vien tie ir vienkārši ļaudis, kuri vēlas palīdzēt ar to, kas viņiem pieejams.
Zupas virtuvi atbalsta arī vietējie uzņēmēji. Piemēram, reizēm piezvana kādu maiznīca, kas piedāvā atvest nepārdoto maizi. Līdzīgi zupas virtuve saņēmusi pārtikas ziedojumus no veikalu tīkla “Rimi” programmas “Paēdušai Latvijai” ietvaros, kas ļāvis papildināt ierasto maltīti ar maizītēm, bulciņām un citiem produktiem.
Svētku maltīti gatavoja pat viesnīcas pavāri
Anglikāņu draudzes Zupas virtuves Jāņi
Šī gada vasaras saulgriežos Rīgas anglikāņu draudze Zupas virtuves apmeklētājiem sagādāja dārza svētkus: tika ceptas desiņas un jauki pavadīts laiks, ...
Zupas virtuvē ir arī savas svētku tradīcijas. Ikdienā galdā tiek celta zupa un putra, bet svētkos un citos īpašos gadījumos brīvprātīgie cenšas sarūpēt kaut ko neierastāku. Tā, piemēram, šogad Jāņu laikā baznīcas dārzā tika sarīkotas īstas Līgo svinības, kuru laikā tika grilētas desiņas. Šādi nelieli svētki daudziem ir īpašs notikums, jo ikdienā iespēju sevi palutināt nav daudz.
Māris atceras arī jauko sadarbību ar viesnīcas “Radisson” pārstāvjiem. Agrāk viņi Latvijas valsts svētkos, 18. novembrī, mēdza ierasties zupas virtuvē un paši parūpēties par svētku maltīti. Diemžēl Covid-19 pandēmijas laikā šī tradīcija pārtrūka un vēlāk vairs netika atjaunota. Māris labprāt redzētu, ka līdzīgas iniciatīvas atgrieztos. Viņaprāt, būtu lieliski, ja kāds restorāns vai kafejnīca laiku pa laikam uzņemtos vienā sestdienas rītā pagatavot un servēt maltīti zupas virtuves apmeklētājiem.
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Panākums ne tikai izdalīto porciju skaits
Zupas virtuves darbu var aprakstīt skaitļos - cik cilvēku atnākuši, cik litru zupas izvārīts, cik porciju izsniegts. Taču ir arī lietas, ko šādi izmērīt nevar. Par to liecina Rīgas Starptautiskā sieviešu kluba labdarības pārskats. Tajā norādīts, ka Anglikāņu baznīcas zupas virtuve palīdzējusi ne tikai ar pārtiku un apģērbu, bet arī ar dokumentu atjaunošanu un cilvēku atgriešanos sabiedrībā: cilvēkiem palīdzēts resocializācijas procesā. Īpaši izcelts, ka lielākais panākums bijis redzēt, kā kādam izdodas pamest dzīvi uz ielas.
Cilvēkam, kurš ilgstoši dzīvojis bez mājām, atgriešanās ierastā dzīvē var būt sarežģīta. Nepieciešami dokumenti, dzīvesvieta, ienākumi un nereti arī kāds, kurš palīdz spert pirmos soļus. Protams, viena zupas virtuve nevar atrisināt visas bezpajumtniecības un nabadzības problēmas. Taču reizēm tieši šādā vietā cilvēks sastop kādu, kurš viņu uzklausa, iedrošina vai palīdz atrast ceļu tālāk.
Ticība nav jāapliecina, lai saņemtu palīdzību
Lai gan zupas virtuve atrodas baznīcā un tās darbībā iesaistās daudzi kristieši, palīdzība nav atkarīga no reliģiskās piederības. Neviens neprasa, vai cilvēks ir kristīts, apmeklē dievkalpojumus vai vispār tic Dievam. Ēdiena saņemšana nav saistīta ar pienākumu piedalīties reliģiskās aktivitātēs.
Arī brīvprātīgo vidū sastopami dažādu konfesiju pārstāvji un cilvēki, kuriem nav saistības ar baznīcu. Svētā Pestītāja draudze pati sevi raksturo kā starptautisku kopienu, kurā cilvēki no dažādām valstīm un vidēm var justies gaidīti. Baznīcas mājaslapā pausta vēlme paplašināt zupas virtuves darbību, piedāvājot apmeklētājiem drošu vietu atpūtai un iespēju pārrunāt dzīves vai garīgus jautājumus. Būtiskākais ir vienkāršs - palīdzēt cilvēkam tāpēc, ka viņam nepieciešama palīdzība, nevis tāpēc, ka viņš pieder “pareizajai” draudzei, dzīvo pareizajā vietā vai spēj pateikt pareizos vārdus.
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Kā palīdzēt?
Rīgas Svētā Pestītāja Anglikāņu baznīcas zupas virtuve atrodas Anglikāņu ielā 2. Palīdzēt iespējams ar pārtikas, naudas un labā stāvoklī esoša silta apģērba ziedojumiem, kā arī piesakoties brīvprātīgajam darbam. Saziņai: e-pasts - soup.kitchen@anglicanriga.lv vai tālruņi - 26879747 (Māris Panders) un 29185554 (Irma Kalniņa).