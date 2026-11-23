Līva Linde Šveices kalnos.
Sabiedrība
Šodien 05:57
"Šveicieši budžetu plāno daudz rūpīgāk nekā latvieši" - Līva Linde atklāti par dzīvi ārzemēs un to, kāpēc neplāno atgriezties dzimtenē
Fotogrāfe un radošo projektu vadītāja Līva Linde pēdējos septiņus gadus dzīvo Šveicē. Uzrunāt Līvu intervijai mani pamudināja kāds no viņas pēdējiem ierakstiem sociālajā tīklā "Instagram", kurā nu jau bijusī liepājniece atklāti dalījās pārdomās par dzīvi ārzemēs, atzīstot, ka būt vienam svešumā ne vienmēr ir viegli. Bet, no otras puses, kas gan dzīvē vispār ir viegli - padoties?
"Viena no svarīgākajām lietām, ko esmu iemācījusies, ir tā, ka dzīvi var sākt no jauna arī tad, kad sabiedrības priekšstatos Tev jau sen vajadzētu būt visu sakārtojušam. Trīsdesmit pieci, četrdesmit vai piecdesmit gadi nav termiņš, pēc kura vairs nedrīkst mainīt savu dzīvi," pārliecināta Līva. Viņas stāsts iedvesmo palūkoties uz lietām nedaudz citādi, nekā ikdienā ierasts.