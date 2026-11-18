Septembrī 40,6 grādu karstums! Latvietis pārsteigts par Ķīnā piedzīvoto
“Galvenais, kas mani Ķīnā pārsteidza, bija cilvēki. Gan viņu strādīgums, gan laipnība,” tā par savu pieredzi Ķīnā intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja latvietis Ritvars Jakobijs, kurš pēdējo gadu laikā vairākkārt apmeklējis Ķīnu. Viņš piedzīvoja arī lielu karstumu – septembrī bija 40,6 grādi.
“Es strādāju uzņēmumā “Nord Agri”, kas ir Latvijas kūdras tirdzniecības uzņēmums. Mēs eksportējam kūdru uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, bet mūsu galvenais tirgus ir Ķīna.
Tā tas nav tikai mūsu kūdras uzņēmumam, bet visai Baltijai, izņemot Lietuvu. Igaunijai un Latvijai lielākais eksporta tirgus kūdrai ir tieši uz Ķīnu.”
Liels kultūršoks, pirmo reizi aizbraucot uz Ķīnu
Ķīnā regulāri notiek dažādas lielas izstādes, kurās piedalās arī Eiropas un Baltijas kūdras ražotāji, tirgotāji un dažādi ar nozari saistīti uzņēmumi. “Es uz Ķīnu sāku braukt 2024.gadā, un kopš tā brīža esmu bijis tur piecas vai sešas reizes.
Esmu apmeklējis vairākus reģionus, provinces, 10-12 pilsētas, kā arī lauku reģionus. Esmu bijis vairākās rūpnīcās, kur ražo dažādas iekārtas.”
“2024.gada augustā pirmo reizi aizbraucu uz Ķīnu ar daudziem stereotipiem par Ķīnu, ķīniešiem, smogu, drošību, komunismu un visu pārējo. Man bija liels kultūršoks!
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Ķīnieši ir ļoti strādīgi un uzticami
Pēc pirmās reizes man visvairāk atmiņā palika tas, ka Ķīnas cilvēki ir ļoti strādīgi. Tas apstiprinājās arī visos pārējos braucienos. Viņi ļoti daudz strādā. Pārsvarā viņi strādā sešas dienas nedēļā.”
Ritvars novēroja, ka Ķīnā individuālisms nav tik liels kā Eiropā, bet vairāk valda kopība. “Viņi paši uzskata, ka indivīds ir vājš, bet kā kopums viņi ir ļoti spēcīgi. Tas ir redzams darba kultūrā, ētikā un biznesā.
Ar viņiem ir salīdzinoši viegli sastrādāties. Viņi ir punktuāli, prasīgi, dažreiz piekasīgi, bet tu zini, ka uz viņiem var paļauties. Ja tu pasūtīsi preci, viņi veiks apmaksu noteiktajos datumos un viss būs kārtībā.”
Milzīgais skaits elektroautomašīnu
Otra lieta, ko Ritvars Ķīnā uzreiz pamanīja, bija lielais skaits elektroautomašīnu. “Katra otrā vai pat 60% mašīnu ir elektromašīnas. Tur viss ir ap Ķīnas elektroauto būvi. Tur var redzēt daudz jaunu elektromašīnu, elektromotociklu.” Latvietis Ķīnā arī izmēģināja braucienu automašīnā, kas pārvietojās pati.
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Lielā karstuma dēļ guļ diendusu darba vietās
Runājot par Ķīnas darbinieku darba ritmu, Ritvars pastāstīja, ka nav redzējis strādniekus, kuri guļ birojos, kā dažkārt redzams interneta video. Taču pirmajā reizē, kad latvietis bija Ķīnas pilsētā Taidžou, viņš redzēja, ka saistībā ar laika apstākļiem darbinieki gulēja diendusu darba vietās.
“Saistībā ar to, ka dienas vidus bija nenormāli karsts, viņi sāka darbu agri, piemēram, ap pulksten 6, bet dienas vidū starp pulksten 12 un 15 viņi gulēja. Tiešām, es redzēju cilvēkus guļam iekštelpās [darba vietās].
Septembrī bija 40,6 grādu karstums
Viņiem bija savas vietas, kur viņi gulēja uz matračiem. Man bija pārsteigums: “Kāpēc jūs guļat šeit?!” Man izstāstīja, ka tas ir lielā karstuma dēļ.”
Ritvars Ķīnā bija arī šogad septembrī. Viņš apmeklēja Ķīnas daļu, kas atrodas pie Taivānas. 26.septembrī tur bija 40,6 grādu karstums. “Kas tur notiek vasarā?! Tas ir vispār vājprāts!
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Līdz ar to var saprast, ka viņi guļ [pusdienlaiku darba vietās]. Esmu savām acīm redzējis dienas vidū guļošus cilvēkus [darba vietās].” Septembrī piedzīvotais karstums bija tik liels, ka vajadzēja mainīt trīs kreklus vienas dienas laikā.
Iebraucēji izmanto privātās slimnīcas
Latvietis arī pastāstīja par sava kolēģa pieredzi medicīnas iestādē: “Mēs lidojām uz Šanhaju, un iepriekšējā dienā viņš bija riktīgi sagriezis roku. Viņš sabindēja roku, un ar sabindēto roku lidoja uz Šanhaju.
Viņam vajadzēja roku pārsiet katru dienu. Nācās atrast slimnīcu [Šanhajā]. Mums līdzi bija tulks. Kolēģis kopā ar tulku aizgāja uz slimnīcu pirmajā reizē, un tur viņam sniedza visus medicīniskos pakalpojumus: roku notīrīja, apstrādāja un apsēja. Viņam vajadzēja stundu, lai atrastu slimnīcu.
Pēc tam mēs ar tulku runājām, kāda vispār ir [medicīnas sistēma Ķīnā]. Viņš teica, ka ir valsts slimnīcas un privātās slimnīcas. Tie cilvēki, kas iebrauc no Eiropas, Amerikas vai citurienes, Ķīnā izmanto privātās klīnikas, jo tur ir kvalificētāks personāls. Protams, tas ir krietni dārgāk.”
Ja aizmirsīsi telefonu uz soliņa, ķīnietis skries pakaļ un atdos to
“Galvenais, kas mani Ķīnā pārsteidza, bija cilvēki. Gan viņu strādīgums, gan laipnība. Viņi mani labi uzņēma, bija izpalīdzīgi, es jutos droši pilsētās. Piemēram, ja kāds sēž uz soliņa un atstāj telefonu, tad ķīnietis skries pakaļ un atdos telefonu. Es Ķīnā jutos droši.
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Arī biznesa vide man tur patika. Kaut arī ķīnieši ir prasīgi, ar viņiem ir viegli strādāt. Es zinu, ka viņi laikā samaksās un neprasīs kaut kādas lietas, kas ir neprofesionālas. Viss notiek likuma ietvaros.
Līdzko viņi krāptos vai darītu kaut ko tamlīdzīgu, viņiem pašiem pēc tam būtu ļoti bēdīgas sekas. Cilvēki Ķīnā strādā un uzvedas likuma ietvaros, un es jūtos droši gan biznesa vidē, gan personīgi. Tāpat man ļoti patīk ķīniešu ēdiens, un katrā provincē tas ir citādāks.”
Nedaudz sirreāla, bailīga sajūta
“Esot Ķīnā, man bija sajūta, ka mēs Eiropā cenšamies iet uz priekšu un attīstīt ekonomiku, bet nav mērķa, uz kuru mēs virzāmies. Bet Ķīnā var redzēt, ka ir mērķis un cilvēki strādā, lai šo mērķi sasniegtu. Liekas, ka viņi ātri iet uz priekšu.
Ir nedaudz sirreāla, bailīga sajūta, ka mēs kopumā kā Eiropa un Latvija varētu kaut kur iestrēgt un palikt tur tuvāko 20, 30 vai pat 50 gadu laikā,” latvietis pauda.
Ritvars arī pastāstīja par Ķīnā izplatīto automatizāciju un robotizāciju. Par to portālā Jauns.lv varēsiet lasīt jau tuvākajā laikā.
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