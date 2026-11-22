Jelgavas novadā pabeigti vērienīgi ceļu remonti: kādi uzlabojumi šoruden sagaida iedzīvotājus?
Noslēdzoties aktīvajai ceļu būvdarbu sezonai, novembra sākumā Jelgavas novadā pabeigti vērienīgi autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanas darbi, kas vienlaikus īstenoti sešos novada pagastos, informēja pašvaldībā.
Lai uzlabotu gājēju drošību, Jaunsvirlaukas pagastā gar valsts reģionālo autoceļu P94 posmā no Staļģenes līdz Emburgai izbūvēts jauns gājēju celiņš un apgaismojums. Aptuveni 500 metru garā posmā ieklāts bruģis, kā arī pārbūvētas autobusu pieturvietas un uzstādītas drošības margas.
Vienlaikus vairākos novada ciemos pabeigta ielu seguma atjaunošana. Svētes pagasta Jēkabnieku ciemā atjaunots Muzikantu ielas segums vairāk nekā 610 metru garumā. Platones pagastā sakārtots Kveldes ielas posms (no Mežkalēju ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei "Austrumi" un pašvaldības ceļam PLA13) 230 metru garumā, bet Vircavas pagasta Oglaines ciemā atjaunots Parka ielas segums 820 metru garā posmā.
Pašvaldībā norāda, ka šobrīd sākta vēl vairāku pabeigto objektu nodošana ekspluatācijā. Vilces pagastā jauns asfaltbetona segums izbūvēts 600 metru garam posmam uz pašvaldības autoceļa Kalnrozes–Valdeikas, savukārt Kalnciema pagastā noslēgusies seguma atjaunošana Jaunības un Draudzības ielās.