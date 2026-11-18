Valsts svētkos Jelgavas pilsētas autobusos varēs braukt bez maksas; vakarā gaidāmi satiksmes ierobežojumi
Trešdien, 18. novembrī, valsts svētku pasākumu laikā pasažieri Jelgavas pilsētas maršrutu autobusos varēs braukt bez maksas, informēja SIA "Jelgavas autobusu parks" (JAP).
Svētku dienā pilsētas sabiedriskais transports kursēs pēc sestdienas kustības saraksta. Lai iedzīvotājiem nodrošinātu ērtāku svētku pasākumu apmeklēšanu, braucieni visos pilsētas maršrutos būs bez maksas.
Vienlaikus uzņēmums brīdina par satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. Trešdienas vakarā no plkst. 17.00 līdz 20.00 satiksmei būs slēgts Lielās ielas posms no Pasta ielas līdz Akadēmijas ielai. Šajā laikā abos virzienos būs slēgta arī autobusu pietura "Centrs", tāpēc sabiedriskais transports tiks novirzīts pa apvedceļiem.
Virzienā uz Pārlielupi 1., 2., 9., 15., 18. un 19. maršruta autobusi kursēs pa Pasta, Raiņa un Akadēmijas ielu. Savukārt no Pārlielupes puses slēgto Lielās ielas posmu 1., 2., 5., 7., 8., 9., 12., 12.a, 14.a, 16., 18. un 19. maršruta autobusi apbrauks pa Uzvaras, Dobeles un Pasta ielu.
Tāpat ierobežojumu laikā tiks mainītas to reisu sākuma un beigu pieturas, kas parasti sākas vai noslēdzas pieturā "Centrs". Atkarībā no braukšanas virziena pasažieriem būs jāizmanto tuvākās alternatīvās pieturvietas – "Jelgavas pils", "Autoosta" (Pasta ielā), "Pētera iela" (Lielajā ielā), "Uzvaras iela" vai "Mātera iela".
Pasažieri aicināti pirms brauciena pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu uzņēmuma tīmekļvietnē "jap.lv". Jautājumu gadījumā iedzīvotāji var sazināties ar JAP dispečeru pa diennakts tālruni 63045945.