“Sieva gribēja nopirkt kurpes...” Kulbergs atklāj, kāpēc uz piketa skatuves kāpa ar mazo dēlu rokās
Plašu sabiedrības sašutumu un vētrainas diskusijas sociālajos tīklos izraisīja Ministru prezidenta Andra Kulberga lēmums Jēkabpilī notikušajā protesta akcijā “Asins graudiem – nē!”, kas bija vērsta pret Krievijas graudu tranzītu caur Latviju, kāpt uz skatuves ar mazo dēlu rokās. Kamēr vieni politiķim pārmeta bērna izmantošanu sava publiskā tēla veidošanai un pat piesegšanos ar viņu, citi steidza premjeru aizstāvēt. Nu Kulbergs sociālajos tīklos publicējis video, kurā skaidro, kas patiesībā noticis pirms plaši apspriestās uzstāšanās un kādēļ viņš uz skatuves devies kopā ar bērnu.
Kā skaidro premjers, sākotnēji viņš piketu nemaz nebija plānojis apmeklēt. Tā vietā nolēmis dot sievai iespēju atvilkt elpu no ikdienas pienākumiem un mierīgi sagatavoties svētkiem, pats uzņemoties rūpes par mazo dēlu. “Sieva vēlas kurpes nopirkt, uz veikalu aiziet. Es teicu – es būšu ar mazo, nebūs problēmas,” stāsta Kulbergs.
Tomēr ceļš uz piketa norises vietu izvērties krietni nepatīkamāks, nekā gaidīts. Pa ceļam mazais mielojies ar hotdogu un dzēris kakao, taču drīz pēc tam viņam kļuvis slikti. Bērns divas reizes izvēmies, turklāt pēdējoreiz – īsi pirms ierašanās galamērķī. Kā stāsta Kulbergs, gan automašīna, gan viņi paši bijuši pamatīgi nosmērējušies, tāpēc nācies steigšus savest sevi kārtībā. Situācija bijusi tik neapskaužama, ka talkā nācis pat viens no apsargiem, aizdodot premjeram savu bītleni.
“Bērns tikko pirms iešanas uz skatuves bija izvēmies un bija ļoti nobijies, man bija viņš jāmierina. Viņš nebija gatavs palikt kopā ar kādu citu,” skaidro Kulbergs. Tieši tādēļ viņš nolēmis uz skatuves kāpt ar dēlu rokās, nevis atstāt pārbiedēto bērnu kāda cita uzraudzībā.
Kulbergs atminas, ka arī bērnībā bieži devies tēvam līdzi uz dažādiem pasākumiem. Šī pieredze viņam ļāvusi ne tikai vairāk laika pavadīt kopā ar tēvu, bet arī iepazīt viņa ikdienu un daudz ko iemācīties. Līdzīgu pieredzi premjers vēlas sniegt arī saviem bērniem. “Tāpat es gribu, lai arī mans bērns redz, kas ir darbiņš, redz, ko nozīmē grūtības, prieki, bēdas, jautrība un kopā būšana,” viņš skaidro.
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Vienlaikus premjers uzsver, ka arī turpmāk ģimene viņam būs prioritāte un viņš būs līdzās sievai un bērniem brīžos, kad tiem būs nepieciešams viņa atbalsts.
Premjers Kulbergs akcijā paziņoja, ka plānots Saeimā iesniegt likumprojektu, ar kuru Latvija varētu apturēt Krievijas graudu tranzītu, liedzot slēgt jaunus līgumus, un norādīja, ka nākamnedēļ gaidāma saskaņošana starp ministrijām. Vienlaikus viņš atgādināja, ka aizliegums tikai Latvijas līmenī nav ilgtspējīgs risinājums un tas jāpanāk kopā ar Eiropas Savienību.
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