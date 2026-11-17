No 18. novembra izmaiņas vilcienu kustībā maršrutā Rīga-Jelgava
Dzelzceļa infrastruktūras remontdarbu dēļ no trešdienas, 18. novembra, līdz 12. decembrim būs izmaiņas pasažieru vilcienu kustības sarakstā maršrutā Rīga–Jelgava.
Izmaiņas saistītas ar plānotajiem remontdarbiem posmā Torņakalns–Olaine, kā arī pašā Olaines stacijā. Piemēram, agrā rīta vilciena reiss, kas no Jelgavas atiet plkst. 4.33, Rīgas Centrālajā stacijā ieradīsies plkst. 5.36. Ceļā tas pieturēs Cukurfabrikā (plkst. 4.38), Ozolniekos (plkst. 4.44), Cenā (plkst. 4.48), Dalbē (plkst. 4.54), Olainē (plkst. 5.01), Jaunolainē (plkst. 5.06), Medemciemā (plkst. 5.12), Tīrainē (plkst. 5.17), pie Biznesa augstskolas "Turība" (plkst. 5.21), Bieriņos (plkst. 5.24) un Torņakalnā (plkst. 5.31).
"Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts jau ietver visas aktuālās izmaiņas, tādēļ pasažieri aicināti pirms brauciena to pārbaudīt. Jautājumu gadījumā par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucienu saistītiem jautājumiem pasažieri var sazināties ar klientu apkalpošanas centru pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.