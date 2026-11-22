Laba ziņa Svētes iedzīvotājiem - pabeigti vērienīgi darbi plūdu draudu novēršanai
Lai mazinātu teritorijas applūšanas risku pavasara palu un lietavju laikā, Jelgavas novada Svētes ciemā noslēgusies vietējās nozīmes meliorācijas sistēmas kolektora pārbūve, kas izmaksājusi vairāk nekā 77 000 eiro, informēja pašvaldībā.
Svētes ciema meliorācijas sistēma tika izbūvēta 1988. gadā, un tā savāc ūdeņus no piegulošajām teritorijām, novadot tos Svētes upē. Laika gaitā infrastruktūra bija novecojusi, tādēļ bija nepieciešama tās pārbūve. Būvdarbu laikā atjaunots drenāžas kolektora posms 216,9 metru garumā. Lai mazinātu satiksmes ierobežojumus un rakšanas darbus uz autoceļa, 29 metrus garš posms zem ceļa izbūvēts ar beztranšejas jeb caurdures metodi.
Tāpat izbūvētas piecas jaunas drenāžas un kontrolakas, kā arī ierīkota drenu izteka. Lai pavasara palu laikā nepieļautu ūdens ieplūšanu no Svētes upes atpakaļ drenāžas sistēmā, tajā uzstādīta pretplūdu klape. Projekta gaitā sakārtota arī ūdens novadīšana no gājēju un velosipēdu ceļa grāvja un Svētes skolas lietusūdens sistēmas.
Projekta kopējās izmaksas ir 77 672 eiro. No šīs summas 58 406 eiro ir Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums, bet 19 266 eiro – pašvaldības līdzfinansējums. Būvprojektu izstrādāja SIA "CE-BO Projekts", būvdarbus veica SIA "AMD enerģija", savukārt būvuzraudzību nodrošināja SIA "RS Būvnieks".