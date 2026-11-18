Jelgavas novadā godina uzņēmējus: iedzīvotāju simpātijas izpelnās saimniecība ar vairāk nekā 200 eksotiskiem putniem
Pēc gada pārtraukuma Jelgavas novadā atkal apbalvoti konkursa "Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2026" laureāti četrās pamatnominācijās, kā arī paziņots sabiedrības balsojuma uzvarētājs, informēja pašvaldībā.
Kopumā konkursam šogad tika pieteikti 39 uzņēmumi. Uzvarētājus noteica konkursa komisija, kurā darbojās domes deputāti, pašvaldības darbinieki un institūcijas "Altum", kā arī biedrību "Jelgavas novada uzņēmēji" un "Lauku partnerība "Lielupe"" pārstāvji.
Nominācijā "Gada mazais uzņēmējs" apbalvots SIA "Lielisks" ("Lieliska ballīte"). Piecu gadu laikā uzņēmums, kura īpašnieks ir Ralfs Bērziņš, no neliela balonu un cukurvates tirdzniecības biznesa izaudzis par pilna servisa pasākumu pakalpojumu sniedzēju. Uzņēmums plāno paplašināties, izveidojot savu pasākumu telpu.
Par "Gada lielo uzņēmēju" atzīta Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecība "Zūmaņi", kas ar dārzeņu audzēšanu nodarbojas kopš 1999. gada un patlaban apsaimnieko vairāk nekā 80 hektārus platības. Saimniecības pamatkultūra ir kartupeļi, taču tiek audzēti arī sīpoli, zirņi, pupas, bietes, burkāni, rapsis un labība. Saimniecība ir kooperatīvās sabiedrības "Mūsmāju Dārzeņi" biedrs.
"Gada jaunā uzņēmuma" titulu ieguvusi stādaudzētava SIA "3RV", ko Valgundes pagastā 2024. gada novembrī izveidoja Artūrs Karlsons un Evija Karlsone-Šimanovska. Stādaudzētava piedāvā plašu ziedu un dārzeņu stādu klāstu.
Savukārt nominācijā "Gada ģimenes uzņēmums" balva pasniegta SIA "KurGuni", kas specializējas rokām darinātu keramikas trauku un svečturu izgatavošanā. Ģimenes uzņēmums, piesaistot atbalsta fondu finansējumu, Ozolniekos ir iekārtojis savu keramikas darbnīcu un veikalu, kur tiek rīkotas arī meistarklases.
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Šogad konkursa jaunums bija nominācija "Gada novada lepnums", kuras uzvarētāju noteica sabiedrības balsojums. Ar 1200 balsīm atzinību saņēma Līvbērzes pagastā reģistrētā Mārča Holendera saimniecība SIA "Holenderi" jeb "EmuHome". Saimniecībā četru gadu laikā izveidots vairāk nekā 200 emu un strausu ganāmpulks, un uzņēmums piedāvā izzinošas ekskursijas un laivu nomas pakalpojumus, padarot šo vietu par atpazīstamu novada tūrisma galamērķi.
Svinīgā apbalvošanas ceremonija notika 13. novembrī.