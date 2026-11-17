Foto: Saulkrastu novada pašvaldība
Novadu ziņas
Šodien 10:26
Par godu Latvijas valsts svētkiem Saulkrastos izgaismots bijušais ugunsdzēsēju tornis
Par godu Latvijas valsts svētkiem Saulkrastos svētku noskaņās izgaismots bijušais ugunsdzēsēju depo tornis, informēja Saulkrastu novada pašvaldībā.
Lai sagatavotos svētkiem, pašvaldība jau 11. novembrī veica pirmo izgaismojuma izmēģinājumu. Tā laikā tika novērtēts gaismas projekcijas vizuālais izskats dabā, kā arī pielāgoti krāsu toņi un tehniskās detaļas vēlamā rezultāta sasniegšanai.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus valsts svētku laikā doties vakara pastaigās un aplūkot izgaismoto torni klātienē.