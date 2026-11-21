Saulkrastos atjaunots viens no pilsētas atpazīstamākajiem simboliem. Tam ir īpašs stāsts
Saulkrastos vēsturiskajam "Saules tiltiņam" atjaunoti un uzstādīti simboliskie dekori – metālā kaltā kaija un saule, informēja Saulkrastu novada pašvaldībā.
Tā kā oriģinālie tiltiņa dekori savu laiku bija nokalpojuši, tie nodoti glabāšanā Saulkrastu kultūras centram. To vietā izgatavotas un uzstādītas jaunas kopijas, kas precīzi atveido vēsturiskos elementus.
"Saules tiltiņš", kas šķērso Pēterupi un savieno Saulrieta taku ar peldvietu "Centrs", ir vēsturisks objekts. Tas uzbūvēts 20. gadsimta sešdesmito gadu nogalē pēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvas, nomainot iepriekšējo, nedrošo koka tiltiņu.
Kā pašvaldībai atmiņās dalījusies saulkrastniece Aina Pētersone, tiltiņu savulaik projektējis viņas tēvs, inženieris Zigfrīds Širaks. Viņš pats arī izveidojis un izkalis kaijas attēlu, savukārt "saulīti" pēc trafareta no metāla izgriezis kaimiņš. Tiltiņa būvniecībā tolaik iesaistījās arī citi apkārtnes iedzīvotāji, kopīgiem spēkiem sagādājot sliedes, brusas un citus nepieciešamos materiālus.
Mūsdienās "Saules tiltiņš" nodrošina ērtu piekļuvi jūrai gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem, un ceļš aiz tā ved pa serpentīna taku, no kuras paveras skats uz jūru.