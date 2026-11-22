500 eiro par katru jaundzimušo un citi labumi: Saulkrastos dzimst arvien vairāk bērnu
Saulkrastu novadā pēdējos gados vērojams stabils dzimstības rādītāju kāpums, un pašvaldība turpina pilnveidot atbalsta mehānismus jaunajām ģimenēm, informēja pašvaldībā.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem novadā pieaudzis no 5,6 līdz 7,8 jeb aptuveni 1,4 reizes. Šā gada desmit mēnešos Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jau 55 jaundzimušie. Salīdzinājumam – pērn visa gada laikā nodaļā reģistrēts 41 dzimšanas fakts, bet kopējais jaundzimušo skaits, kuriem dzīvesvieta 2025. gadā tika deklarēta novada administratīvajā teritorijā, sasniedza 63.
Lai atbalstītu jaunās ģimenes, pašvaldība izmaksā 500 eiro vienreizēju materiālo pabalstu par katru jaundzimušo, ja vismaz viens no vecākiem un bērns ir deklarēti Saulkrastu novadā.
Novadā darbojas divas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes – "Rūķītis" un "Bitīte". Ja bērnam no pusotra gada vecuma tajās nav vietas, pašvaldība piedāvā finansiālu atbalstu privātā bērnudārza vai aukles pakalpojumu apmaksai. Šogad atbalsta apmērs bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem ir 288,06 eiro mēnesī. Savukārt privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm pašvaldība līdzfinansē 561,22 eiro mēnesī par bērnu vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un 370,31 eiro mēnesī par piecus un sešus gadus veciem bērniem.
Mazuļu veselības aprūpei novadā pieejami četri ģimenes ārsti, no kuriem trīs pieņem Saulkrastu veselības centrā, bet viens – Sējā. Tāpat veselības centrā pieejams maksas pediatrs. Pašvaldība piedāvā arī dažādas bezmaksas socializēšanās un attīstības aktivitātes, tostarp jauno vecāku atbalsta grupu "Māmiņu rīti" un sporta nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem.
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Savukārt jauno ģimeņu godināšanai maijā tiek rīkots īpašs pasākums "Saulkrastu mazulis", kurā iepriekšējā gadā dzimušo bērnu ģimenes saņem piemiņas veltes. Ģimeņu ērtībām pilsētā izstrādāts arī speciāls pastaigu maršruts ar bērnu ratiem, kas iekļauj jūras piekrasti, priežu mežu un rotaļu laukumus.