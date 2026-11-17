Politiķe Sandra Kalniete Ukrainas atbalstam izsolīs savus īpašos tērpus - daļa no tiem tapuši nozīmīgiem notikumiem
Alūksnē 19. novembrī notiks labdarības pasākums, kurā izsludinās jaunu iniciatīvu Ukrainas iedzīvotāju atbalstam - iespēju par ziedojumiem iegādāties Eiropas Parlamenta (EP) deputātes Sandras Kalnietes rokdarbus, informēja politiķes palīdze Elīna Bīviņa.
Labdarības pasākums notiks sadarbībā ar nodibinājumu "Alūksnes un Apes novada fonds", lai godinātu brīvprātīgos, kuri ziedo savu laiku, darbu un finanšu līdzekļus, lai atbalstītu Ukrainu. Pasākumam Kalniete novēlējusi 24 tērpus, kuru vidū ir gan oriģināldarbi, gan pārveidoti un uzlaboti tērpi, kas nopirkti veclietu tirdziņos Rīgā un citās pasaules valstīs.
Labdarībai novēlēto tērpu vidū ir, piemēram, kostīms, kas darināts Latvijas pievienošanās līguma Eiropas Savienībai svinīgajām vakariņām Atēnās, un žakete, kas šūta reprezentācijas pasākumiem laikā, kad Kalniete bija ārlietu ministre. Izsolei novēlēta kleita, kas tapusi romāna "Māte sieva. Sieva māte. Meita sieva" atvēršanas pasākumam, kā arī no veclietu tirgū Bukarestē iegādātiem rumāņu tautas tērpa svārkiem darināta kleita, kurā saposties, lai svinētu Likteņdārza Saieta nama pirmā gada jubileju.
Kalniete EP ilggadīgi strādājusi ar ārlietu jautājumiem un patlaban viņa ir parlamenta galvenā ziņotāja Krievijas jautājumos. Līdzās profesionālajam darbam, gādājot par politisku un finansiālu atbalstu Ukrainai, Kalniete pastāvīgi ziedo Ukrainas cilvēkiem, kā arī ir organizējusi ziedojumu akcijas. Tā kopā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv" pēc viņas iniciatīvas kampaņā "Gaisma un siltums Ukrainai" tika iegādāts lieljaudas ģenerators slimnīcai Hersonā, sadarbībā ar "Brunotava.lv" nogādātas kravas ar flīsa jakām un uzlādes baterijām ukraiņu karavīriem frontē.
Labdarības pasākums "Brīvā Latvija - Ukrainas brīvībai" notiks Alūksnes viesnīcā "Bahnhofs Hotel" 19. novembrī plkst. 18.
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Nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds" darbojas no 2005. gada 25. aprīļa. Ar fonda palīdzību ir atbalstītas dažādas kopienu iniciatīvas, projekti un pasākumi, sniegta palīdzība cilvēkiem dažādās dzīves situācijās.
Fonds atbalsta Ukrainu no 2014. gada, kā arī no 2022. gada agresorvalsts pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. No 2022. gada 28. februāra fonds ir palīdzējis vairāk nekā 2000 Ukrainas iedzīvotājiem Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Smiltenes novados, Cēsīs, Liepājā un Rīgā.