Aizejošā ārlietu ministre Baiba Braže.
Politika
Šodien 07:55
Aizejošā ārlietu ministre ar vīru noslēgusi laulības līgumu - atklāts, ko tas paredz
Aizejošā ārlietu ministre Baiba Braže noslēgusi laulību līgumu ar vīru, bijušo Nīderlandes diplomātu Tjako Teo van den Hūtu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Šomēnes reģistrētajā līgumā paredzēta visas mantas šķirtība. Braže diplomāta karjeras laikā ir bijusi vēstniece Nīderlandē.
Par Latvijas ārlietu ministri Braže kļuva 2024. gada 19. aprīlī.