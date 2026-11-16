Šodien Kulbergs tautai atrādīs jauno valdību - NA ar topošajiem ministriem dabūs aprunāties vien pēc tam
Jau šodien, 17. novembrī, Latvijā varētu tikt apstiprināta jaunā valdība, kuru vadīs Andris Kulbergs (AS).
Kā zināms Jauns.lv, topošais premjers pulksten 10.00 plāno preses konferencē paziņot Ministru kabineta sastāvu, bet pēcpusdienā paredzēts Saeimas balsojums. Zīmīgi, ka Nacionālās apvienības (NA) pārstāvji ar ministru amata kandidātiem varēs aprunāties tikai pēc tam, kad viņu vārdi jau būs publiski izziņoti.
Pirmdien „Apvienotā saraksta” (AS) frakcijas telpās līdz aptuveni pulksten 19.30 notika topošo ministru uzklausīšana. Kā zināms Jauns.lv, katram kandidātam bija dotas piecas minūtes sevis un savu ieceru prezentēšanai, bet pēc tam vēl 15 minūtes bija jāatbild uz deputātu jautājumiem. Otrdien kandidātus paredzēts uzklausīt arī Nacionālajai apvienībai, taču tas notiks jau pēc Kulberga preses konferences.
Valdības apstiprināšanas process varētu noslēgties otrdien ap pulksten 15.00, kad sasaukta Saeimas ārkārtas sēde. Jaunās valdības apstiprināšanas gadījumā tai vēl tajā pašā dienā varētu notikt pirmā sēde. Jauns.lv rīcībā esošā informācija arī liecina, ka partijas „Latvija pirmajā vietā” pārstāvji ar topošajiem ministriem pirms balsojuma nemaz netiksies un par piedāvāto sastāvu lems bez atsevišķas kandidātu uzklausīšanas.
Vienlaikus joprojām nav zināms, vai topošie ministri ir saņēmuši tā dēvētās misijas vēstules, kurās būtu noteikti viņu galvenie uzdevumi un sasniedzamie mērķi. Tāpat nav skaidrs, vai ar šo vēstuļu saturu ir iepazinušies un to akceptējuši Saeimas deputāti, kuriem būs jābalso par jaunās valdības apstiprināšanu.
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Jauno koalīciju veidos „Apvienotais saraksts” un Nacionālā apvienība, kam Saeimā kopā ir 51 balss. NA jau paziņojusi savus ministru amata kandidātus – iekšlietu ministra amatam virzīts Jānis Dombrava, kultūras ministra amatam Nauris Puntulis, bet labklājības ministres amatam partijas līdere Ilze Indriksone. Savukārt aizsardzības ministra amatā darbu piekritis turpināt Raivis Melnis.
Tikmēr „Apvienotais saraksts” pārējos ministru kandidātus vēl nav oficiāli nosaucis, tomēr neoficiāli izskanējuši vairāki iespējamie vārdi. Finanšu ministra amatam tiek minēts bankas „Citadele” galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, satiksmes ministra amatam – Krišs Lipšāns, bet ekonomikas ministra amatam – uzņēmējs un Saeimas deputāts Edgars Štelmahers. Izglītības un zinātnes ministra amatu varētu ieņemt Česlavs Batņa, veselības ministra – Normunds Staņēvičs, savukārt ārlietu ministra amatam tiek apsvērts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Viena no būtiskākajām topošās valdības iecerēm ir Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana. Kulbergs iepriekš norādījis, ka līdz reorganizācijas pabeigšanai atbildību par šo nozari varētu uzņemties pats. Tāpat tiek apspriesta īpašu amatu izveide informācijas tehnoloģiju, kiberdrošības, „Rail Baltica” un „airBaltic” jautājumu pārraudzībai.
Lai gan valdības apstiprināšana varētu notikt jau otrdien, darbs pie tās deklarācijas vēl turpinās. NA līdere Ilze Indriksone pirmdien uzsvēra, ka partijas ir vienojušās par atbildības jomu sadalījumu, taču vēl jāpanāk vienošanās par konkrētiem uzdevumiem. Ja jaunā valdība saņems Saeimas atbalstu, Latvija 18. novembri sagaidīs jau ar jaunu Ministru kabinetu.