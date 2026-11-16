Latvija valsts svētkus varētu sagaidīt ar jaunu valdību: Saeimas balsojums gaidāms jau otrdien
Jau otrdien, 17. novembrī, Latvijā varētu tikt apstiprināta jaunā valdība, kuru vadīs topošais Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS). Lai gan oficiāls lēmums par Saeimas balsojuma datumu vēl nav pieņemts, jaunais Ministru kabinets darbu varētu sākt vēl pirms valsts svētkiem.
Pirmssvētku dienas rītā Ministru kabinetā esot plānota preses konference, savukārt pēcpusdienā varētu notikt Saeimas sēde, kurā deputāti balsotu par jaunās valdības apstiprināšanu. Ja valdība saņems parlamenta uzticību, tai jau tajā pašā dienā varētu notikt pirmā sēde. Pagaidām gan neviena no šīm sēdēm nav oficiāli izsludināta.
Jauno koalīciju veidos „Apvienotais saraksts” (AS) un Nacionālā apvienība (NA), kam Saeimā kopā ir 51 balss. NA jau paziņojusi savus ministru amata kandidātus – iekšlietu ministra amatā plānots saglabāt Jāni Dombravu, kultūras ministra amatam virzīt Nauri Puntuli, bet labklājības ministres pienākumus varētu uzņemties partijas līdere Ilze Indriksone. Savukārt aizsardzības ministra amatā darbu piekritis turpināt Raivis Melnis.
Tikmēr „Apvienotais saraksts” pārējos ministru kandidātus vēl nav oficiāli nosaucis, tomēr publiski jau izskanējuši vairāki iespējamie vārdi. Finanšu ministra amatam tiek minēts bankas „Citadele” galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, satiksmes ministra amatam – Krišs Lipšāns, bet ekonomikas ministra amatam – uzņēmējs un Saeimas deputāts Edgars Štelmahers. Izglītības un zinātnes ministra amatu varētu ieņemt Česlavs Batņa, veselības ministra – Normunds Staņēvičs, savukārt ārlietu ministra amatam tiek apsvērts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Viena no būtiskākajām jaunās valdības iecerēm ir Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana. Kulbergs iepriekš norādījis, ka līdz reorganizācijas pabeigšanai atbildību par šo nozari varētu uzņemties pats. Tāpat tiek apspriesta īpašu amatu izveide informācijas tehnoloģiju, kiberdrošības, „Rail Baltica” un „airBaltic” jautājumu pārraudzībai.
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Lai gan jaunās valdības aprises kļūst arvien skaidrākas, darbs pie valdības deklarācijas vēl turpinās. NA līdere Ilze Indriksone pirmdien uzsvēra, ka partijas ir vienojušās par atbildības jomu sadalījumu, taču vēl jāpanāk vienošanās par konkrētiem uzdevumiem. Ja politiķiem izdosies vienoties un valdība otrdien saņems Saeimas atbalstu, Latvija 18. novembri sagaidīs jau ar jaunu Ministru kabinetu.