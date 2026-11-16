Zanes Zustas jaunākās grāmatas atvēršanas svētki Benjamiņu namā (16.11.2026.)
FOTO: literatūras gardēži pulcējas Benjamiņu namā uz Zanes Zustas jaunās grāmatas atvēršanu
Rakstniece Zane Zusta greznajā Benjamiņu namā Rīgā aizvadījusi savas jaunās grāmatas „Kurš teica, ka nedrīkst?” atvēršanas svētkus.
Pasākums pulcēja kuplu viesu loku - to vidū bija gan īsteni literatūras gardēži un rakstnieki, gan citas Latvijā pazīstamas personības, kuras bija ieradušās sveikt autori ar jaunās grāmatas iznākšanu.
Viesu vidū bija rakstnieces Inga Grencberga un Dace Rukšāne, izdevēja Vija Kilbloka, režisors Andrejs Ēķis, Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs un citi sabiedrībā zināmi cilvēki. Svinīgajā pasākumā netrūka ziedu, smaidu un sirsnīgu tikšanos, bet īpašu noskaņu radīja vēsturiskā Benjamiņu nama greznās telpas.
Jāatzīmē, ka Zane Zusta ir latviešu rakstniece un dramaturģe, kura literatūrā debitēja 2015. gadā ar bērnu grāmatu „Ucipuci meklē mājas”. Plašāku atpazīstamību viņa guvusi arī ar pieaugušajiem domātajiem darbiem, tostarp „Tarakāni manā galvā”, „Tauriņa spārnu vēzieni” un „Nepieradināts putns”. Rakstnieces daiļradē nozīmīga vieta atvēlēta cilvēku emocijām, savstarpējām attiecībām un psiholoģiskām problēmām.