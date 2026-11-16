Jūrmala pārvērtīsies īstā Ziemassvētku pasakā: pilsēta pārsteigs ar iespaidīgu Gaismas festivālu un rekordgaru eglīšu promenādi
Jūrmalā jau pavisam drīz iemirdzēsies tūkstošiem gaismiņu! No 28. novembra līdz 2027. gada 10. janvārim kūrortpilsētā norisināsies vērienīgs Gaismas festivāls, kura laikā apmeklētājus priecēs iespaidīgas 3D videoprojekcijas, lāzeru instalācijas, izgaismotas pastaigu takas un Latvijā garākā Ziemassvētku eglīšu promenāde.
Svētku programma solās būt īpaši bagātīga, piedāvājot koncertus, tirdziņus un dažādas aktivitātes visai ģimenei. Gaismas festivāla laikā Jūrmalas Kultūras centra, viesnīcas „Jūrmala SPA Hotel” un Dzintaru koncertzāles fasādes pārtaps krāšņās videoprojekcijās. Dzintaru mežaparka skatu tornī būs skatāmas multimediālas lāzeru instalācijas, savukārt Jomas ielā izvietotie interaktīvie gaismas objekti aicinās apmeklētājus iesaistīties gaismas un kustību spēlēs.
18 metrus augsta egle un 217 eglīšu promenāde
Festivāla atklāšana 28. novembrī būs īpaši vērienīga. Jūrmalā iedegs līdz šim augstāko pilsētas Ziemassvētku egli, kas sasniegs 18 metru augstumu. Svētku koncertā uzstāsies Intars Busulis ar Abonementa orķestri, grupa „Bermudu divstūris”, bet mazākos apmeklētājus priecēs muzikālā programma „Ukulele”.
Savukārt Jomas un Turaidas ielu rotās 217 Ziemassvētku eglītes, veidojot Latvijā garāko eglīšu promenādi. Daļu eglīšu īpaši noformēs sabiedrībā pazīstami cilvēki, uzņēmēji, satura veidotāji un dažādas organizācijas. Nedēļas nogalēs svētku noskaņu papildinās dzīvās mūzikas koncerti uz divām skatuvēm.
Ziemassvētku vecīša namiņš un izgaismots mežaparks
No 5. decembra līdz 3. janvārim Dzintaru mežaparkā darbosies Ziemassvētku vecīša namiņš, kur bērni varēs satikt Ziemassvētku vecīti, piedalīties radošajās darbnīcās un rotaļās ar rūķiem. Apmeklētāji varēs izstaigāt arī īpašu gaismas dārza taku un iegriezties Ziemassvētku tirdziņā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Svētku noskaņa būs jūtama pat sabiedriskajā transportā. No 28. novembra pilsētā kursēs īpaši izrotāts autobuss, savukārt „Vivi” vilciena vagons Jūrmalas maršrutā pārtaps Ziemassvētku pasakā ar samta aizkariem, leduspuķu rakstiem, eglīti un gaismiņu virtenēm.
Turklāt no 5. decembra līdz 10. janvārim interesenti varēs piedalīties bezmaksas ekskursijās gida pavadībā pa Jūrmalas centru, iepazīstot pilsētas vēsturi un arhitektūru. Svētku programmu papildinās arī Ziemassvētku koncerti Dzintaru koncertzālē.