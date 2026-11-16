"Vai šādi izskatīsies grāmatu nākotne?” „Zvaigzne ABC” jaunais izdevums raisa asas diskusijas par MI ilustrācijām
Latvijas lielākās grāmatu izdevniecības „Zvaigzne ABC” jaunais izdevums raisījis asas diskusijas sociālajos tīklos. Uzmanības centrā nonākusi bērnu grāmata „Manas Latvijas dārgumi”, kuras ilustrācijas radījušas aizdomas par mākslīgā intelekta (MI) izmantošanu.
Sociālajā tīklā „Threads” publicēta grāmatas vāka fotogrāfija, kas izraisījusi virkni komentāru. Cilvēki pauduši neizpratni par šādu praksi un jautā, kāpēc grāmatu noformēšanā netiek iesaistīti profesionāli mākslinieki.
Viena no komentētājām norādījusi: "Es uz šo skatījos un brīnījos – vai tiešām tik zemi standarti. Nu vismaz chatGPT PRO varēja paņemt, sajūgt ar Canva un uztaisīt kaut ko mazāk acīmredzami AI slopīgu". Tikmēr kāda cita sieviete pauž: "Skumji, ka pēdējā laikā aizvien biežāk grāmatu vākus darina AI nevis mākslinieks. Standarti kļūst arvien zemāki".
Diskusijā izskanējusi arī asāka kritika. Kāda komentētāja pauž neizpratni par izdevniecības izvēli un raksta, ka šāda pieeja liek apšaubīt attieksmi pret mākslinieku darbu. Citi savukārt pievērš uzmanību tam, ka MI ģenerēti attēli var būt vizuāli nepilnīgi un neatbilst tam, ko lasītāji sagaida no profesionāli ilustrētas bērnu grāmatas.
Mākslīgā intelekta izmantošana grāmatu izdošanā gan nav nekas jauns. Jau 2024. gadā Latvijas Radio vēstīja, ka „Zvaigzne ABC” izmanto MI grāmatu ilustrāciju un vāku veidošanā. Izdevniecības vadītāja Vija Kilbloka toreiz skaidroja, ka šīs tehnoloģijas palīdz ievērojami paātrināt ilustrāciju izstrādes procesu. Vienlaikus diskusijā pieminētās grāmatas ilustrāciju izcelsme vēl nav neatkarīgi apstiprināta.