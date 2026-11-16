Svētki nav domāti tikai veselajiem: Rīgā Latvijas dzimšanas dienu varēs piedzīvot arī cilvēki ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem
Latvijas 108. dzimšanas dienas svinības Rīgā šogad varēs atzīmēt plašāks cilvēku loks - arī tie, kurus liktenis nav pasaudzējis un kuri saskaras ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.
Svētku koncertā pie Brīvības pieminekļa būs nodrošināts zīmju valodas tulkojums un īpaši pielāgotas vietas cilvēkiem ratiņkrēslos, savukārt gaismas festivālu „Staro Rīga” pirmo reizi var iepazīt arī ar īpaši sagatavotu audioaprakstu palīdzību.
Trešdien, 18. novembrī, Brīvības laukumā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai veltīts koncerts „Brīvības ainavas”. Tā laikā uz skatuves ekrāna būs redzams zīmju valodas tulks, bet cilvēkiem ratiņkrēslos paredzētas vietas pirmajās rindās pie skatuves.
Koncertā uzstāsies Aija Andrejeva, Asnate Rancāne, Dagnis Roziņš, Rihards Mačanovskis, vokālā grupa „Neaizmirstulītes” un trio „Oranžās”. Pasākumu vadīs aktieri Līga Zeļģe un Mārtiņš Brūveris. Plkst. 20 paredzēta Valsts prezidenta uzruna un Latvijas himnas atskaņošana, bet no plkst. 20.10 līdz 23.00 Brīvības laukumā būs skatāms īpašs gaismas uzvedums. Tas ilgs četras līdz piecas minūtes un atkārtosies ik pēc desmit minūtēm.
Būtisks jaunums šogad gaidāms arī gaismas festivālā „Staro Rīga”. Pirmo reizi cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir iespēja iepazīt visas 52 festivāla instalācijas, izmantojot profesionāli sagatavotus audioaprakstus. Tos pēc biedrības „Socintegra” iniciatīvas izveidojusi biedrība ar Rīgas pašvaldības atbalstu.
Audioapraksti palīdzēs neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem iztēloties gaismas objektu formas, krāsas, izmērus, kompozīciju un gaismas kustību. Tajos izskaidroti arī mākslas darbos ietvertie stāsti, lai festivāla apmeklētāji varētu pilnvērtīgāk izbaudīt mākslinieku ieceres. Apraksti latviešu un angļu valodā pieejami festivāla mājaslapā staroriga.lv.
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Gaismas festivāls „Staro Rīga” norisināsies līdz 18. novembrim, katru vakaru no plkst. 17.00 līdz 23.00 Savukārt ar pilnu Latvijas dzimšanas dienas pasākumu programmu galvaspilsētā iespējams iepazīties Rīgas pašvaldības kultūras pasākumu vietnē kultura.riga.lv.
Galvaspilsētu izdaiļo festivāls "Staro Rīga"; 15.11.2026.
No 15. līdz 18. novembrim galvaspilsēta mirdzēs īpaši koši un neparasti, jo sācies gaismas festivāls "Staro Rīga 2026".