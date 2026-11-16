Kulbergs teju nokomplektējis savu komandu: neoficiāli zināmi visi iespējamie ministri
Lai gan topošais premjerministrs Andris Kulbergs (AS) vēl nav oficiāli nosaucis visus ministru amata kandidātus, neoficiāli jau zināmi politiķi un nozaru profesionāļi, kuri varētu ieņemt amatus jaunajā Ministru kabinetā.
Kulbergs apstiprinājis, ka aizsardzības ministra amatā piekritis palikt Raivis Melnis. Viņam neesot iebildumu, ka darbu turpina pašreizējais iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Savukārt Klimata un enerģētikas ministriju plānots likvidēt, un līdz reorganizācijas pabeigšanai par šo nozari varētu būt atbildīgs pats premjerministrs.
Tikmēr viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatu varētu saglabāt Edgars Tavars. Savukārt Latvijas Radio neoficiāli noskaidrojis, ka zemkopības ministra amatam tiek apsvērts Edgars Putra (AS), satiksmes ministra amatam – premjera ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns, bet finanšu ministra amatam – bankas „Citadele” galvenais ekonomists Kārlis Purgailis.
Ekonomikas ministra amatam tiek apsvērts uzņēmējs un Saeimas deputāts Edgars Štelmahers (AS), izglītības un zinātnes ministra amatam – Česlavs Batņa (AS), bet tieslietu ministra amatam – pašreizējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Vitovskis (AS). Tikmēr veselības ministra amatu varētu ieņemt „Amber Beverage Group” valdes loceklis Normunds Staņēvičs, savukārt par ārlietu ministru varētu kļūt Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Atšķirībā no AS, koalīcijas partnere Nacionālā apvienība (NA) savus kandidātus jau nosaukusi oficiāli. Partija iekšlietu ministra amatam virzīs Jāni Dombravu, kultūras ministra amatam – Nauri Puntuli, bet labklājības ministres amatam – NA līderi Ilzi Indriksoni. Viņa pirmdien pēc partijas valdes sēdes apliecināja, ka NA pieņēmusi Kulberga piedāvāto ministriju sadalījumu.
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Indriksone arī norādījusi, ka iepriekš apspriestā iecere gada laikā likvidēt Labklājības ministriju pagaidām atlikta. Tikmēr darbs pie valdības deklarācijas turpinās, un abām partijām vēl jāvienojas par konkrētiem uzdevumiem katrā nozarē.
AS un NA veidotajai koalīcijai Saeimā būtu 51 balss, kas nodrošinātu minimālu parlamenta vairākumu. Kulbergs iepriekš paudis pārliecību, ka divu partiju valdība spēs ātrāk pieņemt arī sarežģītus lēmumus, jo nebūs nepieciešami tik plaši kompromisi kā iepriekšējās koalīcijās. Ja izdosies pabeigt valdības deklarācijas saskaņošanu, Saeimas balsojums par jauno Ministru kabinetu varētu notikt jau šonedēļ.